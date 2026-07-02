Přeskočit na obsah
Benative
2. 7. Patricie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Američané dál sní svůj fotbalový sen, Bosně nepomohl ani rekordman Džeko

Sport,ČTK

Fotbalisté USA v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2:0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále.

Americký fanoušek slaví vítězství USA nad Bosnou a Hercegovinou v osmifinále MS 2026
Americký fanoušek slaví vítězství USA nad Bosnou a Hercegovinou v osmifinále MS 2026Foto: CTK – Rebecca Blackwell
Reklama

Skóre utkání v San Franciscu otevřel na konci první půle Folarin Balogun, jenž byl v 64. minutě vyloučen. I v oslabení přidal pojistku v 82. minutě Malik Tillman. Dalším soupeřem domácího výběru bude Belgie v úterý od 2:00 SELČ.

Po Kanadě a Mexiku postoupila do osmifinále i třetí pořadatelské země. Američané vyhráli v play off teprve druhý zápas v historii. Poprvé uspěli v roce 2002, při posledních třech účastech skončili na prvním soupeři.

V základní sestavě Bosny a Hercegoviny chyběli plzeňský krajní hráč Memič i liberecký záložník Mahmič. S kapitánskou páskou naopak nastoupil od začátku čtyřicetiletý útočník Džeko, jenž se stal nejstarším hráčem do pole v historii vyřazovací fáze MS.

A právě bývalý kanonýr Teplic v 10. minutě připravil střeleckou pozici pro Demiroviče, jeho ránu brankář Freese zneškodnil.

Reklama
Reklama

To byl však jediný světlý okamžik balkánského celku v první půli. Tlak domácích zužitkoval po půlhodině Balogun, gólovou radost mu ale zkazil těsný ofsajd.

V 45. minutě už se nejlepší americký střelec na turnaji dočkal, když se k němu odrazila Tillmanova přihrávka a Balogun poslal míč mezi nohama brankáře Vasilje do sítě.

Útočník Monaka vstřelil třetí gól na šampionátu. Čtvrtý mohl přidat ještě v nastavení, zblízka trefil tentokrát břevno.

Bosenský trenér Barbarez krátce po změně stran sáhl k trojitému střídání, zraněného Džeka nahradil autor dvou gólů na turnaji Mahmič. Američané bez problémů kontrolovali vedení, po hodině hry však přišla komplikace.

Reklama
Reklama

Balogun v souboji nešťastně prošlápl Muharemovičovi kotník a brazilský sudí Claus ho po poradě s videorozhodčím vyloučil.

Gól a červenou kartu zaznamenali v play off MS pouze čtyři hráči, naposledy ve finále před 20 lety francouzský záložník Zidane, který uštědřil slavnou "hlavičku" Italovi Materazzimu.

Záhy po vyloučení znovu prověřil Freeseho Demirovič, jinak se ale Bosna a Hercegovina nedostávala do šancí. Naopak v 82. minutě se postavil k přímému kopu z hranice vápna Tillman a střelou přes zeď podruhé překonal Vasilje.

Balkánský tým ani v desetiminutovém nastavení nedokázal duel zdramatizovat.

Reklama
Reklama

Nejblíže byl v úplném závěru Mahmič, jeho dvě nebezpečné střely proletěly těsně kolem tyče. Pro Bosnu a Hercegovinu tak premiérová účast ve vyřazovací fázi končí hned v úvodním kole.

Mistrovství světa ve fotbale:

1. kolo play off (San Francisco):

USA - Bosna a Hercegovina 2:0 (1:0)

Reklama
Reklama

Branky: 45. Balogun, 82. Tillman. Rozhodčí: Claus - Manis, Figueiredo (všichni Braz.) - Soto (video, Ven.). ŽK: Radeljič, Barbarez (trenér, oba Bosna). ČK: 64. Balogun (USA). Diváci: 68.827.

USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson - Adams, Tillman - Dest (88. Berhalter), McKennie (90.+5 Reyna), Pulisic (88. Pepi) - Balogun. Trenér: Pochettino.

Bosna a Hercegovina: Vasilj - Katič (75. Tabakovič), Radeljič, Muharemovič - Dedič, Gigovič (51. Bajraktarevič), Sunjič (51. Tahirovič), Kolašinac (75. Memič) - Alajbegovič - Demirovič, Džeko (51. Mahmič). Trenér: Barbarez.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Hot,Grilled,Sausages,On,Barbecue,Grill,With,Smoke,
Hot,Grilled,Sausages,On,Barbecue,Grill,With,Smoke,
Hot,Grilled,Sausages,On,Barbecue,Grill,With,Smoke,

Jíte často uzeniny? Vědci zjistili, že běžný vitamin může omezit vznik látek spojovaných s rakovinou

Šunka k svačině nebo slanina k víkendové snídani patří pro mnoho lidí k běžnému jídelníčku. Právě zpracované maso je ale dlouhodobě spojováno se zvýšeným rizikem některých druhů rakoviny. Nová studie nyní naznačuje, že jednoduchý zvyk po jídle – nebo správně zvolená kombinace potravin – by mohl část těchto škodlivých chemických reakcí v těle pomoci omezit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama