Baník prohrál s Karvinou a krčí se u dna. Jablonec díky Chramostovi uspěl v Ďolíčku

Fotbalisté Hradce Králové remizovali ve 4. kole první ligy s Pardubicemi 1:1, Jablonec dokázal zvítězit nejtěsnějším rozdílem na hřišti pražských Bohemians. Ostravský Baník doma padl s Karvinou 1:2 a na kontě má jediný bod.
Jan Chramosta, Jablonec
Jan Chramosta, Jablonec | Foto: Profimedia.cz

"Votroci" ve východočeském derby vedli po úvodním dějství po brance Tomáše Petráška, od 49. minuty ale dohrávali bez vyloučeného Filipa Čiháka a hosté přesilovku využili zásluhou Belgičana Simona Bammense.

Oba týmy v sezoně nejvyšší soutěže ještě nezvítězily. Hradec podruhé remizoval, Pardubice poprvé neprohrály, přesto zůstaly v tabulce poslední. V lize už není mužstvo, které by bylo bez bodu.

Jablonec zvítězil 1:0 na stadionu Bohemians 1905. Jediný gól dal v 28. minutě v Ďolíčku útočník Jan Chramosta, který se trefil proti bývalému klubu.

Domácí dohrávali od 68. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského. Severočeši navázali na výhru z minulého kola nad Hradcem Králové a v součtu s úvodními dvěma remízami jsou v sezoně stále neporaženi.

Jablonec bodoval v Ďolíčku potřetí za sebou, bez dvou týdnů před rokem tam zvítězil 2:1. Pražané prohráli potřetí po sobě, na kontě tak stále mají pouze tři body za triumf nad Ostravou v prvním kole.

Ostrava překvapivě prohrála doma s Karvinou 1:2 a nadále čeká na první vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Všechny branky ve slezském derby padly až po přestávce. Hosty poslal do vedení Albert Labík, za chvíli sice srovnal Ladislav Almási, ale v 66. minutě rozhodl z penalty Dávid Krčík.

Karviná porazila v lize Baník po čtyřech zápasech a po třetím vítězství ze čtyř kol se drží v popředí tabulky. Ostravští dosud získali jen bod a jsou až předposlední, k dobru nicméně mají nedohraný duel s Teplicemi. Baník se nedokázal vítězně naladit na čtvrteční odvetu 3. předkola Konferenční ligy proti Austrii ve Vídni, kde bude hájit náskok 4:3 z domácího utkání.

Ostravě na lavičce scházel hlavní trenér Pavel Hapal, který si odpykal první část z dvouzápasového disciplinárního trestu za vyloučení v minulém kole.

4. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 0:1 (0:1)

Branka: 28. Chramosta. Rozhodčí: Orel - Kotík, Bělák - Zelinka (video). ŽK: Sinjavskij, Okeke, Hilál, Ristovski - Tekijaški. ČK: 68. Sinjavskij (Bohemians). Diváci: 5408.

Bohemians: Reichl - A. Kadlec (81. Kareem), Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Okeke (86. Pleštil), Sakala (60. Ristovski) - Čermák (81. Hrubý), Matoušek (60. Drchal), Kovařík - Hilál. Trenér: Veselý.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Beran, Nebyla (88. Souček), Cedidla (88. Innocenti) - Alégué (60. Suchan), Chramosta (66. Polidar) - Jawo (66. Puškáč). Trenér: Kozel.

FC Hradec Králové - FK Pardubice 1:1 (1:0)

Branky: 20. Petrášek - 58. Bammens. Rozhodčí: Rouček - Hájek, A. Beneš - Berka (video). ŽK: Čihák, Pilař, Van Buren, Harazim, Uhrinčať - Patrák, Surzyn, Šancl. ČK: 49. Čihák. Diváci: 8540.

Hradec: Zadražil - Čihák, Petrášek, Kodeš - Uhrinčať, Darida, Dancák (70. Sojka), Harazim - Vlkanova (85. Griger), Pilař (65. Hodek) - Van Buren (65. Ludvíček). Trenér: Horejš.

Pardubice: Šerák - Surzyn, Konečný, Lurvink, Mahuta - Míšek - Sychra (90.+1 Lexa), Šancl (70. Krobot), Patrák (77. Vacek), Tanko (77. Saarma) - Bammens (90.+1 Kvaček). Trenér: Střihavka.

Baník Ostrava - MFK Karviná 1:2 (0:0)

Branky: 59. Almási - 54. Labík, 66. Krčík z pen. Rozhodčí: Všetečka - Hrabovský, Pečenka - Radina (video). ŽK: Rigo, Munksgaard - Traoré, Hyský (trenér). Diváci: 10.135.

Ostrava: Holec - Munksgaard, Kornezos, Lischka, Kpozo - Tiéhi (71. Frýdek) - Owusu (79. Látal), Rigo (71. Prekop), Šín (62. Kohút) , Buchta (62. Boula) - Almási. Trenér: Šmarda.

Karviná: Lapeš - Traoré, Camara, Krčík, Fleišman - Boháč (67. Ayaosi), Planka (90.+5 Samko) - Labík (87. Vecheta), Štorman (46. Bužek), Condé (67. Ezeh) - Gning. Trenér: Hyský.

Tabulka:

1. Slavia 4 3 1 0 8:2 10
2. Zlín 4 3 1 0 8:4 10
3. Karviná 4 3 0 1 6:3 9
4. Jablonec nad Nisou 4 2 2 0 5:2 8
5. Olomouc 3 2 1 0 3:1 7
6. Sparta 3 2 1 0 7:4 7
7. Liberec 4 2 1 1 8:6 7
8. Plzeň 3 1 2 0 7:3 5
9. Teplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians 1905 4 1 0 3 1:6 3
11. Slovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. Hradec Králové 4 0 2 2 4:7 2
13. Dukla 4 0 2 2 1:5 2
14. Mladá Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. Ostrava 3 0 1 2 2:4 1
16. Pardubice 4 0 1 3 4:11 1
 
