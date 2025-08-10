Baník prohrál s Karvinou a krčí se u dna. Jablonec díky Chramostovi uspěl v Ďolíčku

"Votroci" ve východočeském derby vedli po úvodním dějství po brance Tomáše Petráška, od 49. minuty ale dohrávali bez vyloučeného Filipa Čiháka a hosté přesilovku využili zásluhou Belgičana Simona Bammense.
Oba týmy v sezoně nejvyšší soutěže ještě nezvítězily. Hradec podruhé remizoval, Pardubice poprvé neprohrály, přesto zůstaly v tabulce poslední. V lize už není mužstvo, které by bylo bez bodu.
Jablonec zvítězil 1:0 na stadionu Bohemians 1905. Jediný gól dal v 28. minutě v Ďolíčku útočník Jan Chramosta, který se trefil proti bývalému klubu.
Domácí dohrávali od 68. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského. Severočeši navázali na výhru z minulého kola nad Hradcem Králové a v součtu s úvodními dvěma remízami jsou v sezoně stále neporaženi.
Jablonec bodoval v Ďolíčku potřetí za sebou, bez dvou týdnů před rokem tam zvítězil 2:1. Pražané prohráli potřetí po sobě, na kontě tak stále mají pouze tři body za triumf nad Ostravou v prvním kole.
Ostrava překvapivě prohrála doma s Karvinou 1:2 a nadále čeká na první vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Všechny branky ve slezském derby padly až po přestávce. Hosty poslal do vedení Albert Labík, za chvíli sice srovnal Ladislav Almási, ale v 66. minutě rozhodl z penalty Dávid Krčík.
Karviná porazila v lize Baník po čtyřech zápasech a po třetím vítězství ze čtyř kol se drží v popředí tabulky. Ostravští dosud získali jen bod a jsou až předposlední, k dobru nicméně mají nedohraný duel s Teplicemi. Baník se nedokázal vítězně naladit na čtvrteční odvetu 3. předkola Konferenční ligy proti Austrii ve Vídni, kde bude hájit náskok 4:3 z domácího utkání.
Ostravě na lavičce scházel hlavní trenér Pavel Hapal, který si odpykal první část z dvouzápasového disciplinárního trestu za vyloučení v minulém kole.
4. kolo první fotbalové ligy:
Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 0:1 (0:1)
Branka: 28. Chramosta. Rozhodčí: Orel - Kotík, Bělák - Zelinka (video). ŽK: Sinjavskij, Okeke, Hilál, Ristovski - Tekijaški. ČK: 68. Sinjavskij (Bohemians). Diváci: 5408.
Bohemians: Reichl - A. Kadlec (81. Kareem), Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Okeke (86. Pleštil), Sakala (60. Ristovski) - Čermák (81. Hrubý), Matoušek (60. Drchal), Kovařík - Hilál. Trenér: Veselý.
Jablonec: Hanuš - Martinec, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Beran, Nebyla (88. Souček), Cedidla (88. Innocenti) - Alégué (60. Suchan), Chramosta (66. Polidar) - Jawo (66. Puškáč). Trenér: Kozel.
FC Hradec Králové - FK Pardubice 1:1 (1:0)
Branky: 20. Petrášek - 58. Bammens. Rozhodčí: Rouček - Hájek, A. Beneš - Berka (video). ŽK: Čihák, Pilař, Van Buren, Harazim, Uhrinčať - Patrák, Surzyn, Šancl. ČK: 49. Čihák. Diváci: 8540.
Hradec: Zadražil - Čihák, Petrášek, Kodeš - Uhrinčať, Darida, Dancák (70. Sojka), Harazim - Vlkanova (85. Griger), Pilař (65. Hodek) - Van Buren (65. Ludvíček). Trenér: Horejš.
Pardubice: Šerák - Surzyn, Konečný, Lurvink, Mahuta - Míšek - Sychra (90.+1 Lexa), Šancl (70. Krobot), Patrák (77. Vacek), Tanko (77. Saarma) - Bammens (90.+1 Kvaček). Trenér: Střihavka.
Baník Ostrava - MFK Karviná 1:2 (0:0)
Branky: 59. Almási - 54. Labík, 66. Krčík z pen. Rozhodčí: Všetečka - Hrabovský, Pečenka - Radina (video). ŽK: Rigo, Munksgaard - Traoré, Hyský (trenér). Diváci: 10.135.
Ostrava: Holec - Munksgaard, Kornezos, Lischka, Kpozo - Tiéhi (71. Frýdek) - Owusu (79. Látal), Rigo (71. Prekop), Šín (62. Kohút) , Buchta (62. Boula) - Almási. Trenér: Šmarda.
Karviná: Lapeš - Traoré, Camara, Krčík, Fleišman - Boháč (67. Ayaosi), Planka (90.+5 Samko) - Labík (87. Vecheta), Štorman (46. Bužek), Condé (67. Ezeh) - Gning. Trenér: Hyský.
Tabulka:
|1.
|Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2.
|Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3.
|Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|4.
|Jablonec nad Nisou
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|5.
|Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|6.
|Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|7.
|Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8.
|Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9.
|Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10.
|Bohemians 1905
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11.
|Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12.
|Hradec Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13.
|Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14.
|Mladá Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15.
|Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16.
|Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1