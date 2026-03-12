Alkmaar - Sparta. Těžký oříšek pro Spartu, evropské osmifinále začne v Nizozemsku
Sledujte online přenos z úvodního utkání osmifinále fotbalové Konferenční ligy mezi Alkmaarem a Spartou Praha.
ŽIVĚ „Nejde o zákon o zahraničních agentech,“ tvrdí Babiš k registraci neziskovek
Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Babiše vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve čtvrtek Babiš ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.
ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by měly ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru s bruselským portálem Politico zveřejněném ve středu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).
„Pravda patří sedmi miliardám lidí.“ Spielberg přichází s novým filmem Den odhalení
V očekávané sci-fi novince od respektovaného režiséra Stevena Spielberga se objeví na Oscara nominovaná Emily Bluntová (Oppenheimer, Tiché místo), držitel ceny Emmy a Zlatého glóbu Josh O'Connor (Rivalové, Koruna), oscarový Colin Firth (Králova řeč, série Kingsman), Eve Hewsonová (seriály Zlé sestry) či Colman Domingo (Sing Sing, Rustin). Ve čtvrtek 12. března byl k filmu zveřejněn nový trailer.
ŽIVĚ Íránská státní televize přečetla první prohlášení nového duchovního vůdce
Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí vydal první prohlášení od svého nedělního zvolení. Text vyzývající k uzavření Hormuzského průlivu přečetl moderátor státní televize. Modžtaba Chameneí nebyl spatřen na veřejnosti od začátku izraelsko-amerických úderů na Írán 28. února, v jejichž první den byl zabit jeho otec, duchovní vůdce Alí Chameneí.
„Žádné výmluvy.“ Zahraniční tlak stoupá, Česko kvůli Babišovi schytalo další ránu
Česká republika začíná mít kvůli rapidně osekanému obrannému rozpočtu, který po zásahu kabinetu Andreje Babiše dosáhne jen něco přes 1,7 procenta HDP, stále větší mezinárodní problém. Byť vláda ANO, Motoristů a SPD věc marginalizuje, Praha přestává být v zahraničí věrohodným spojencem a v NATO se o ní mluví jako o zemi, která neplní sliby dané partnerským zemím.