Fotbal

Talent, lež a skandál. Africký hráč se omladil o šest let, už není "zázračné dítě"

Radek Vičík Radek Vičík
před 35 minutami
Alamara Viriato Djabi z Guineje-Bissau čelí obvinění, že falšoval svůj věk. Tvrdil, že je o šest let mladší, když ve skutečnosti přišel do Portugalska jako devatenáctiletý.
Alamara Viriato Djabi
Alamara Viriato Djabi | Foto: ČTK / imago sportfotodienst / DANIEL STENTZ

Alamara Viriato Djabi, ještě nedávno vychvalovaný jako velký mladý talent fotbalu z Guineje-Bissau, čelí vážným obviněním. Podle zjištění portugalského deníku Público předstíral, že je mu o šest let méně, než kolik mu ve skutečnosti bylo.

Když v roce 2019 dorazil do Portugalska s dokumenty uvádějícími věk třinácti let, měl dle těchto nových zjištění v té době už devatenáct.

Ve fotbalovém světě se taková obvinění neobjevují poprvé, ale případ Djabiho je o to dramatičtější, že se týká mládežnických akademií a agentů pohybujících se v šedé zóně. Podle publikovaných dokumentů Djabi změnil své datum narození z 28. září 2000 na stejné datum roku 2006. Tuto změnu údajně použil při registraci u mladších kategorií.

Zástupci dánského klubu FC Midtjylland, kde Djabi v současné době působí, trvale odmítají, že o podvodu věděli. "Spoléháme se na oficiální licenční dokumenty a nemáme důvod rozporovat jejich platnost," uvedl mluvčí klubu. Djabiho předchozí angažmá v akademii Benfiky i hostování v Mafře v portugalské druhé lize se nyní dostávají do jiného světla.

Obvinění z věkových podvodů nejsou u hráčů z Afriky ojedinělá. V Guineji-Bissau existuje podle některých zdrojů řada případů, kdy mladší sportovci používají padělané dokumenty. Případ Djabiho ale ukazuje, jak složitě se takové praktiky propojují: agenti, kluby, státní registry i mezinárodní federace.

Djabi se zatím veřejně k obviněním moc nevyjadřuje. V jednom ze svých mála prohlášení napsal, že "vždy vystupoval na základě dokumentů, které mu byly předloženy a považoval je za legitimní".

Fotbal

