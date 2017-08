Agent Paska: Schick je absolutně zdravý. A máme tři zájemce, takže ve hře budou obrovské peníze

před 54 minutami

Pavel Paska, který jako agent zastupuje českého fotbalistu Patrika Schicka, připravuje nový pokus o jeho přestup ze Sampdorie Janov.

Praha - První pokus o realizaci přestupu Patrika Schicka ze Sampdorie Janov nevyšel, o to monstróznější ještě může být ten druhý. A na něm právě začíná pracovat Pavel Paska, šéf agentury ISM, jež právě Patrika Schicka zastupuje.

"Máme tři konkrétní zájemce," říká Paska a zdůrazňuje, že ve hře budou i tentokrát obrovské peníze.

Připomeňme, že Patrik Schick už byl jednou nohou v Juventusu, alespoň s tím všichni, včetně jeho samého, počítali. Jenže turínský klub nakonec zařadil zpátečku. A tento krok se tehdy dával do spojitosti s výsledky zdravotních testů, jež poukázaly na drobné nesrovnalosti, údajně v Schickově srdeční činnosti.

"Patrik měl v uplynulé sezoně obrovskou zátěž, ta sezona byla pro něj velmi dlouhá, hrál i za reprezentaci na mistrovství Evropy hráčů do 21 let. A nastřádaná únava se ve výsledcích těch testů odrazila. Byl vyčerpaný, nic jiného v tom nebylo. Následně dostal pět týdnů dovolenou. Po jejím skončení absolvoval teď ve středu kontrolní testy v Miláně - a ty byly absolutně v pořádku, ve všech směrech," zdůrazňuje Paska.

Ve stejném duchu se pro Sky Italia vyjádřil i Amedeo Baldari, šéflékař Sampdorie: "Zdravotní středisko v Milánu je známé po celé Evropě. Jsme absolutně šťastní, protože další testy potvrdily, že je Patrik zcela zdravý."

A co to Patrika Schicka znamená? "Že hráč ve čtvrtek nastupuje do normální přípravy se Sampdorií Janov," podotýká jeho agent.

Nejhlasitěji se spekuluje o Interu Milán, ve hře snad i Monaco

Přitom ale není vůbec jisté, zda Patrik Schick právě za Sampdorii bude i v příští sezoně hrát. Nabídky dostává i z lepších adres. Jak už jsme zmínili, první v řadě byl Juventus, který chtěl využít výstupní klauzule v kontraktu, který Schicka k Sampdorii poutá.

Klauzule zmiňovala 25 milionů eur, Juventus se tvářil, že je ochoten vysázet na stůl jako gesto dobré vůle dokonce 30,5 milionu eur - ale pak najednou celá věc vyšuměla. Mezitím už mimochodem investoval Juventus velké peníze do pravého křídla Federica Bernadeschiho, za kterého do Florencie putovalo 40 milionů eur.

Přesto se spekuluje o tom, že Juventus nadále zůstává mezi zájemci o Schickovy služby. Potíž je ale v tom, že možnost použít už zmiňované výstupní klauzule v Schickově kontraktu se Sampdorií vypršela 15. července, další nastane zase až za rok.

"Teď jsme na úplně nové startovní čáře. Do 31. srpna, kdy končí přestupní období, se určitě s vedením Sampdorie nad tématem Patrik Schick společně sejdeme," zdůraznil Paska v krátkém rozhovoru s reportérem Aktuálně.cz.

Paska mluví o třech vážných zájemcích, konkretizovat je však nechce. Italská média spekulují v první řadě o Interu Milán, ve hře má podle nich být i AS Monaco či Tottenham, možná Everton. Potažmo zájemce původní, tedy Juventus.

Jednu pekelnou vlnu přestupových jednání a spekulací už si Patrik Schick letos prožil, teď jej podle všeho čeká vlna číslo dvě. A dost možná ještě mohutnější.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz