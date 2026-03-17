Africký chaos. Ne Senegal, kontinentálním mistrem je až po dvou měsících Maroko

Dva měsíce po chaotickém finále fotbalového mistrovství Afriky přisoudila kontinentální federace kontumační vítězství Maroku.
Původně vyhrál šampionát Senegal, který ve finále v Rabatu porazil domácí tým 1:0 po prodloužení.
V závěru normální hrací doby odešli Senegalci ze hřiště na protest proti penaltě odpískané ve prospěch Maroka a vrátili se až po zhruba čtvrt hodině. Odvolací komise Africké fotbalové konfederace nyní překvapivě výsledek finálového zápasu zvrátila.
Norský sen v Lize mistrů skončil pětigólovým debaklem. PSG může dál myslet na obhajobu
Fotbalisté Sportingu Lisabon po velkém obratu postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů. Portugalský celek minulý týden na hřišti Bodö/Glimt prohrál 0:3, v dnešní domácí osmifinálové odvetě ale norského soupeře rozstřílel 5:0 po prodloužení. Obhájce trofeje Paris St. Germain zvítězil na hřišti Chelsea 3:0 a v součtu s úvodní výhrou 5:2 postoupil.
ŽIVĚ Trump: NATO dělá pošetilou chybu, USA jeho pomoc stejně nepotřebují
Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že Spojené státy byly většinou svých spojenců v NATO informovány, že se nechtějí zapojit do vojenské operace proti Íránu. Tento krok označil za „velmi pošetilou chybu“. Dodal, že ačkoli spojenci americký postup podporují, odmítají se do něj aktivně zapojit. Zároveň uvedl, že USA pomoc NATO nepotřebují ani nechtějí, protože jí nikdy nebylo třeba.
ŽIVĚ V pátek skončí rozpočtové provizorium, Pavel podepíše rozpočet, řekl Babiš.
Prezident Petr Pavel podepíše zákon o státním rozpočtu v pátek. Po schůzce s hlavou státu to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Po podpisu hlavy státu může vyjít zákon o rozpočtu ve Sbírce zákonů, tím skončí rozpočtové provizorium, ve kterém Česko hospodaří od začátku roku. Státní rozpočet, který schválila sněmovna, počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun.
Kolik stojí tuny hnojiva a kolik já? Lukašenkův vězeň popsal podivný handl režimu
Propuštění 123 politických vězňů v Bělorusku na základě dohody se Spojenými státy otevřelo otázky o dalším vývoji režimu Alexandra Lukašenka. Pražské svědectví nobelisty Alese Bjaljackého ale naznačuje, že represe pokračují, opozice zůstává v exilu a situace v zemi se výrazně nemění.
Neštěstí na stavbě ve Vídni: zřícené lešení zabilo čtyři dělníky
Čtyři dělníci v úterý odpoledne zemřeli na stavbě ve Vídni, když se zřítila část lešení. V ohrožení života je navíc další z pracovníků, informují agentura APA a veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice ORF.