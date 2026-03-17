17. 3. Vlastimil
Sport

Africký chaos. Ne Senegal, kontinentálním mistrem je až po dvou měsících Maroko

ČTK

Dva měsíce po chaotickém finále fotbalového mistrovství Afriky přisoudila kontinentální federace kontumační vítězství Maroku.

Fotbalisté Maroka - ilustrační fotoFoto: Reuters
Původně vyhrál šampionát Senegal, který ve finále v Rabatu porazil domácí tým 1:0 po prodloužení.

V závěru normální hrací doby odešli Senegalci ze hřiště na protest proti penaltě odpískané ve prospěch Maroka a vrátili se až po zhruba čtvrt hodině. Odvolací komise Africké fotbalové konfederace nyní překvapivě výsledek finálového zápasu zvrátila.

ŽIVĚ Trump: NATO dělá pošetilou chybu, USA jeho pomoc stejně nepotřebují

Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že Spojené státy byly většinou svých spojenců v NATO informovány, že se nechtějí zapojit do vojenské operace proti Íránu. Tento krok označil za „velmi pošetilou chybu“. Dodal, že ačkoli spojenci americký postup podporují, odmítají se do něj aktivně zapojit. Zároveň uvedl, že USA pomoc NATO nepotřebují ani nechtějí, protože jí nikdy nebylo třeba.

ŽIVĚ V pátek skončí rozpočtové provizorium, Pavel podepíše rozpočet, řekl Babiš.

Prezident Petr Pavel podepíše zákon o státním rozpočtu v pátek. Po schůzce s hlavou státu to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Po podpisu hlavy státu může vyjít zákon o rozpočtu ve Sbírce zákonů, tím skončí rozpočtové provizorium, ve kterém Česko hospodaří od začátku roku. Státní rozpočet, který schválila sněmovna, počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun.

