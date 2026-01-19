Africká ostuda: nejhorší "Panenka" a bizarní bitka o ručník. Kouče vypískali novináři

Fotbalové mistrovství Afriky nabídlo v historii už mnoho zvláštních příběhů. Ale jakým způsobem včera vyvrcholil letošní ročník turnaje ve finálovém zápase Maroka proti Senegalu, to bylo vskutku speciální. Hráči se na trávníku rvali o ručník, trenéra vypískali novináři. A celý svět mluví o Antonínu Panenkovi.
Finále před více než 66 tisíci diváky v marockém Rabatu provázely obrovské emoce. Na hřišti i na tribunách.
Senegalci se radovali z gólu zkraje osmiminutového nastavení druhého poločasu, jenže ještě než Idrissa Gueye poslal míč hlavou do branky, odpískal rozhodčí sporný útočný faul na Ašrafa Hakimího.
To domácí Maročany zachránilo.
O chvilku později běsnili Senegalci ještě více. Hlavní sudí, Jean-Jacques Ndala z Namibie, totiž nařídil pokutový kop proti nim.
Po konzultaci s videorozhodčím posoudil zákrok bývalého slávisty El Hadjiho Malicka Dioufa na Brahima Díaze jako penaltový. Diouf potáhl Maročana v šestnáctce za dres a Díaz se skácel k zemi.
Verdikt rozhodčího rozpoutal šarvátku mezi oběma střídačkami a senegalský trenér Pape Bouna Thiaw už další rozhodnutí proti svému týmu nerozdýchal.
Zavelel k odchodu do šatny, stáhl hráče ze hřiště a v tu chvíli nikdo nevěděl, co se bude dít. Na konci nastavení druhé půle finále kontinentálního šampionátu.
Byl to kapitán Sadio Mané, kdo přesvědčil ostatní k návratu na trávník, a po 14 minutách od odpískání se Díaz skutečně stavěl k nařízené penaltě. Měl na noze rozhodnutí.
Zakončení doprostřed po vzoru Antonína Panenky ale hráči Realu Madrid hrubě nevyšlo a brankář Édouard Mendy sbalil míč pohodlně do koše. Za stavu 0:0 se šlo do prodloužení.
V něm se karta obrátila. Ve čtvrté minutě se výstavně trefil Senegalec Pape Gueye a pak mělo jeho mužstvo štěstí, když domácí Najíf Adžuird hlavičkoval do břevna.
Senegal vyhrál 1:0 a mohl rozpoutat divoké oslavy. Africký titul získal znovu po čtyřech letech, zato Maroko čeká na zlato z kontinentálního šampionátu už půl století.
A že bylo po finále co rozebírat.
Díaz dokonale naplnil spojení "from hero to zero“. Po celý turnaj Maročany táhl, s pěti góly byl nejlepším střelcem šampionátu, ale v rozhodující chvíli zoufale selhal.
Na sociálních sítích okamžitě začalo rezonovat slovo "Panenka“, jak se penaltovému dloubáčku doprostřed brány již 50 let přezdívá. Podle slavné trefy československého reprezentanta Panenky, který takto rozhodl finálový rozstřel mistrovství Evropy v Bělehradu.
"Co je to vlastně 'Panenka‘, kop, který okradl Maročany o titul?“ pustila se mnohá světová fotbalová média do vysvětlování fanouškům, kteří o Antonínu Panenkovi třeba nikdy neslyšeli.
Jiní se na sociálních sítích shodovali: "Tohle byla nejhorší 'Panenka‘ v dějinách fotbalu. Díaz měl jeden úkol a takhle s ním hazardoval? Jaká ostuda!“
O ostudě pak na tiskové konferenci mluvil i trenér Maročanů Valíd Radžradžuí, ale nemyslel tím penaltu svého svěřence. Neměl pochopení pro chování svého protějška Thiawa a předčasný odchod Senegalců ze hřiště.
"Vyslali jsme ostudný obrázek Afriky. Trenér, který vyzve hráče, aby opustili hřiště… To, co Pape udělal, nectí Afriku. Nemělo to úroveň. Ale je to šampion, může si říkat, co chce. Svět se na to dívá tak, že jsme na 10 minut přerušili zápas,“ komentoval.
Vyjádřil se také šéf světového fotbalu Gianni Infantino. Tomu se nelíbily ani šarvátky mezi hráči a střídačkami nebo mezi diváky.
"Násilí nelze v našem sportu tolerovat. Důrazně odsuzujeme chování některých 'fanoušků', ale i některých senegalských hráčů a trenérského štábu. Je nepřijatelné opustit hřiště tímto způsobem. Scény, jichž jsme byli svědky, je třeba odsoudit a nikdy neopakovat,“ napsal prezident FIFA na svém instagramovém účtu.
Senegalského trenéra Thiawa po příchodu na tiskovou konferenci dokonce vypískali maročtí novináři, a protože se situaci nepodařilo zklidnit, odešel. V prohlášení se pak za odchod hráčů ze hřiště omluvil.
"Nebudeme se o tom bavit v zápalu boje. Něco se stalo, ale podstatné je, že zvítězil fotbal. Maroko čeká na tuhle trofej 50 let. Všechno jim hrálo do karet, ale my jsme odpověděli po svém a slavíme. Kontroverzi musíme hodit za hlavu,“ prohlásil senegalský gólman Mendy.
Ten si užil své zase s podavači míčů, kteří mu během deštivého finále od brány neustále odhazovali ručník. Mimochodem, totéž dělali Maročané už v semifinále brankáři Nigérie.
Mendymu přispěchal na pomoc náhradní gólman Yehvann Diouf a bránil ručník svého kolegy před bizarními nálety marockých náhradníků a podavačů.
Po vyhraném finále se fotil se zlatou medailí a ručníkem. "Tady to máme, medaili i ručník,“ smál se ve stories na Instagramu. Pro fanoušky Senegalu je hrdinou, aniž by na turnaji odchytal byť jen minutu.
"Co to s Maročany je?“ ptal se titulek webových stránek televize ESPN. Inu, ani hodně zvláštní postranní taktiky severoafrické zemi titul po 50 letech nepřinesly.
Ve věku 93 let zemřel italský návrhář Garavani. Založil módní značku Valentino
Ve věku 93 let zemřel italský módní návrhář Valentino Garavani, zakladatel značky Valentino, informovala v pondělí tisková agentura ANSA. Valentino zemřel pokojně ve svém římském sídle obklopen blízkými, oznámila v prohlášení Nadace Valentina Garavaniho a Giancarla Giammettiho, který byl Valentinovým dlouhodobým společníkem a obchodním partnerem.
Jak zjistit zákeřnou rakovinu? Zrada včasného varování, unikají stovky případů
Změňme způsob, jakým u žen hledáme rakovinu děložního čípku. Je nevhodně nastavený, tvrdí lékař a vědec Marián Hajdúch.
Zápasníka Vémolu pustili na kauci z vazby. "Jsem rád, že jsem doma," vzkázal z videa
Státní zástupkyně v pondělí propustila na kauci z vazby zápasníka Karla "Karlose" Vémolu, který je obviněný z organizované drogové trestné činnosti. Oznámil to jeho advokát Vlastimil Rampula. Soud poslal Vémolu do vazby po jeho zatčení koncem loňského roku. V kauze čelí obvinění tři lidé, hrozí jim až 18 let vězení.
Do Rady míru zvou Orbána a Putina. Pro Česko nemyslitelná cena, řekl Macinka
K členství v Radě míru, kterou pod svým vedením chce zřídit americký prezident Donald Trump, se zatím přihlásily Vietnam a Maďarsko. Ruský prezident Vladimir Putin rovněž obdržel pozvánku k účasti. Česká republika zatím neobdržela oficiální pozvánku ke členství nedostala. Novinářům to v pondělí po jednání s maďarským protějškem Péterem Szijjártóem řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Sněhová apokalypsa? Kamčatku zasypala obří nadílka, kalamitu dramatizují AI videa
Poloostrov Kamčatka na východě Ruska se potýká s přívaly sněhu, jaké nezažil více než 50 let. Místní obyvatelé vyprávějí o pětimetrových závějích. Někteří dokonce musí vylézat z bytu oknem, aby se vůbec dostali ven, uvedl server Meduza s odvoláním na místní média a zprávy ze sociálních sítí. Právě na internetu se objevují i videa generovaná umělou inteligencí (AI), která dění ještě zveličují.