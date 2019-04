30 let od Hillsborough. Vinili fanoušky, obří tragédii ale způsobila nedbalá policie

před 3 hodinami

Podle první vyšetřovací verze se jednalo o nešťastnou náhodu a na vině bylo i chování některých fanoušků. Podle posledního soudního rozhodnutí z roku 2016 byla tragédie způsobena policejní nedbalostí.

A až předloni za ni bylo obviněno šest lidí. Při nejtragičtějším sportovním neštěstí v dějinách Británie zahynulo před 30 lety, 15. dubna 1989, na fotbalovém stadionu Hillsborough v anglickém Sheffieldu 96 lidí a 766 bylo zraněno.

Osudový zápas semifinále Anglického poháru mezi mužstvy FC Liverpool a Nottingham Forest začínal v 15:00 místního času, ale ještě 20 minut předtím stály davy fanoušků před turnikety. S blížícím se výkopem stoupala nervozita, a tak policie rozhodla otevřít další bránu, sloužící jako východ. Poté se dav asi 5000 fanoušků Liverpoolu vrhl na stadion, kde ovšem narazil na ocelové zátarasy.

Zápas byl po šesti minutách od výkopu zastaven. To už ale v tlačenici umírali lidé udušením, ušlapáním. Na místě či týž den v nemocnici zemřelo 94 lidí a na 760 dalších bylo zraněno. Čtyři dny poté podlehl zraněním 14letý chlapec a poslední obětí se stal Tony Bland (22), který zemřel v březnu 1993 poté, co jeho rodiče dosáhli u soudu práva na jeho odpojení od přístrojů; stal se tak i prvním pacientem, jemuž to v Anglii soud umožnil.

Vyšetřování příčin neštěstí se táhne již 30 let. Podle první vyšetřovací verze z roku 1991 se jednalo o nešťastnou náhodu. Po dalších soudních tahanicích nařídil nové prošetření událostí v prosinci 2012 nejvyšší soud po dlouholetých protestech příbuzných obětí, kteří nesouhlasili s tvrzením, že šlo o nešťastnou náhodu a že na vině bylo i chování některých fanoušků.

Soudní porota v dubnu 2016 rozhodla, že tragédie byla způsobena policejní nedbalostí. Vyšetřování příčin neštěstí odhalilo množství pochybení v zajištění bezpečnosti i při následném zásahu záchranářů. Panovalo také podezření, že policie se snažila krýt vlastní pochybení. Velitel policie na stadionu se ve své činnosti dopustil "velké nedbalosti" a k nebezpečné situaci pro diváky při zápase přispěly i další chyby policie, rozhodla porota. Chování fanoušků Liverpoolu podle ní k tragédii nepřispělo.

V červnu 2017 bylo za tragédii obviněno šest lidí. Je mezi nimi i David Duckenfield, jenž na stadionu odpovídal za policejní akci. Duckenfield čelí obvinění ze zabití 95 lidí, způsobeného hrubou nedbalostí. Tehdejší šéf policie hrabství Norman Bettison je obviněn ze zneužití veřejného úřadu kvůli údajnému lhaní po neštěstí. Právní zástupce policie byl obviněn ze snahy o maření výkonu spravedlnosti v souvislosti s manipulací výpovědí svědků během vyšetřování.

Tragédie vedla k přijetí rozsáhlých bezpečnostních opatření na britských fotbalových stadionech, mimo jiné k zavedení míst k sezení pro všechny diváky či k opatřením ohledně prodeje alkoholu na stadionech, bariér, plotů či turniketů.

Podle dostupných údajů je nejhorší podobnou událostí v historii 318 mrtvých po střetu fanoušků v roce 1964 na Národním stadionu v Limě, druhé nejhorší neštěstí se stalo v ghanské Akkře v roce 2001, kde po násilnostech a panice bylo ušlapáno 127 lidí.