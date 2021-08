Plzeň - TNS. Západočeši po čtyřgólovém přídělu odvrací v odvetě konec v pohárech

Úvodní sestavy:



FC Viktoria Plzeň: A. Hruška - Havel, Pernica, Brabec (C), Hybš - Ndiaye - Ba Loua, Bucha, Šulc, Mosquera - Beauguel

Náhradníci: Tvrdoň, Mrózek - Kayamba, Řezník, Chorý, Hlavatý, Falta, Čermák, Matějka, Kaša, Janošek, Káčer



The New Saints FC: Harrison - D. Davies, K. Davies, Hudson, Marriott (C) - Smith, Routledge, Redmond - Robles, McManus, Cieslewicz

Náhradníci: Roberts - Ebbe, Brobbel, Williams, Clark, Baker, Bradford, Canavan, Daykin, Rees, Cornish



Rozhodčí: Stegemann - Schaal, Bandurski