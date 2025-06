23:0. Plzeň v přípravě krutě zničila amatéry. Vesnice mám rád, glosoval střelec

Fotbalisté Plzně si v prvním utkání letní přípravy na novou sezonu zastříleli a Stod ze sedmé ligy v rámci jeho oslav 90. výročí porazili drtivě 23:0.

Hattrick si za druhý celek uplynulé sezony nejvyšší soutěže připsala v premiéře nová posila ofenzivní záložník Tomáš Ladra, dokonce čtyřikrát se pak po změně stran trefil Christophe Kabongo.

Plzeňští se ve Stodu představili v rámci projektu Kopeme za fotbal, v němž profesionální kluby nastupují v přípravě proti celkům z nejnižších soutěží. Viktoria zatím nasadila z letních posil jen Ladru, další nové tváře včetně ostatních reprezentantů ještě mají po červnovém programu za národní mužstva volno.

"Na vesnicích to mám rád. Pocházím taky z takové větší vesnice, takže tyhle zápasy jsou dobré. Budu to mít drahé, to je jasné. Vydrys (Matěj Vydra) mi to připravil na tu třetí branku, to už jsem musel dát, takže se nedalo nic dělat," řekl s úsměvem klubové televizi Ladra, který při premiéře za Viktorii navlékl kapitánskou pásku.

"Nikdo se nezranil. Kluci si zahráli, zaběhali a diváci se dobře bavili. To je důležité," uvedl asistent trenéra Viktorie Jan Trousil.