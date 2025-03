Lazio je zatraceně dobré, přiznal před domácím zápasem Koubek

Trenér Miroslav Koubek je před čtvrtečním úvodním domácím zápasem osmifinále Evropské ligy proti Laziu Řím přesvědčen, že plzeňští fotbalisté od loňského prohraného čtvrtfinále Konferenční ligy s jiným italským týmem Fiorentinou udělali pokrok.

Třiasedmdesátiletý kouč označil nadcházejícího soupeře na tiskové konferenci za "zatraceně dobrého". Přál by si, aby jeho svěřenci zopakovali povedené výkony z předchozích duelů v soutěži. V sestavě Koubek váhá ještě nad jedním či dvěma pozicemi.

Před rokem Západočeši ve čtvrtfinále Konferenční ligy vypadli s Fiorentinou po domácí bezbrankové remíze a venkovní porážce 0:2 po prodloužení.

"Byli jsme tehdy hodně oslabeni. Měli jsme na lavici kluky z béčka. Tenkrát se nám to sešlo, byly tam nějaké tresty a také zranění. Hrál tehdy Radim Řezník, který v základní sestavě nastoupil do jednoho ze dvou zápasů za celý rok, tohle byl jeden z nich," vzpomínal Koubek.

"Takže tenkrát ta situace nebyla jednoduchá. My tomu i přizpůsobili styl, možná že jsme více upřednostňovali defenzivu. Teď máme jinou situaci, myslím, že jsme za ten rok udělali nějaký pokrok. Situace kádrová, zejména na předních pozicích, je v rozpoložení, že si možná můžeme více dovolit," doplnil nejstarší trenér v české lize.

Viktorii dovedl do vyřazovací fáze v pohárech druhý rok po sobě. "Mužstvo je dál o ten čas, který hráči mohou být pohromadě. I když samozřejmě přišli nějací hráči i během toho roku. Je dál o zkušenosti, je dál o sáhnutí si na tu konfrontaci s vědomím, že se to dá zvládnout. Někdy líp, někdy hůř. To posiluje všechny vlastnosti okolo psychiky," řekl Koubek.

"Asi je mužstvo dál i v sehranosti. Je tam toho víc. Poměrně velká část plzeňských hráčů se během toho roku dostala do národních mužstev, kde také čerpají sebevědomí. To vše posiluje hráče ve vývoji. Evropské poháry jsou v tomhle směru nezastupitelné," dodal.

Lazio ovládlo tabulku celé ligové části soutěže pro 36 týmů. O víkendu v italské lize zvítězilo v Miláně nad AC 2:1.

"Jsou zatraceně dobří. Nečerpali jsme pouze z posledního zápasu s AC Milán, ale i z minulých utkání. Máme o nich balík informací. Každopádně máme čest setkat se s vysokou kvalitou, kterou nebude snadné skolit," podotkl Koubek.

Jeho tým chce doma uhrát takový výsledek, aby zůstal před odvetou v Římě reálně ve hře o postup.

"Chtěl bych, aby to byl z naší strany dobrý zápas. Výsledek pochopitelně přichází s dobrou hrou, někdy to ale taky není pravda. Budu spokojený, když mužstvo podá výkon, který bude mít ty parametry, kterými se nám podařilo prezentovat v zápasech proti Anderlechtu Brusel, Ferencvárosi Budapešť či Realu Sociedad (San Sebastian)," uvedl Koubek.

O základní sestavě už je téměř rozhodnutý, váhá na jednom až dvou postech. Při výhře 2:0 ve víkendovém ligovém duelu v Mladé Boleslavi chyběl stoper Svetozar Markovič.

"Měl nějakou virózku. Zvažuje na jednom dvou postech možnosti změny. Ale jinak samozřejmě víme, jaký je ten kmen 12 až 13 hráčů," řekl Koubek.

Do základní sestavy se rychle prosadila jedna ze zimních posil, záložník Amar Memič.

"Dokonce obdržel nominaci do bosenské reprezentace, to je také potěšitelné. Když hráč může hrát v dobrém mužstvu a poháry, přijdou i takové odměny, bonusy. Moc mu to přejeme, je to skvělý kluk, skvěle pracuje. Uvidíme, zda bude v základní sestavě. Ale nemusíme se toho bát, nastoupil už proti Ferencvárosi," uvedl Koubek.