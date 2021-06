U fotbalu mají být Šmicer i Poborský, říká Koželuh. Do Česka dostal elitní golfistky

Tři roky vedl STES, dceřinou marketingovou společnost Fotbalové asociace ČR. V roce 2016 vedení firmy nečekaně opustil, údajně i vlivem zásahu Romana Berbra. "Naše vztahy v té době nebyly ideální," říká Luboš Koželuh, který dříve působil také jako šéf hokejové Sparty či Plzně. Nyní je jeho pracovní náplní golf, pořádá největší ženský golfový turnaj v Česku, červnový Czech Ladies Open.

Jak vnímáte současné fotbalové dění?

Určitě to bedlivě sleduju, hodně mě to zajímá, ale už se v tom nijak neangažuju.

Od vašeho konce ve vedení STES je to pět let. Jak sledujete dynamické období po vašem konci, kdy do fotbalu výrazněji vstoupili čínští partneři a obecně prostředí prošlo velkou změnou?

Všichni cítí, že fotbal je velký fenomén. Má obrovskou váhu, to si lidé asi začali uvědomovat před volební hromadou, kdy registrovali všechny okresní a krajské konference. Tomu se žádný jiný sport ani nepřibližuje. Na druhou stranu je ve fotbale podle mne velmi důležitá první liga, kde se tvoří kvalita a vychovávají reprezentanti. Když se bude dařit jí, tak se bude dařit celému fotbalu. Čím lepší bude liga, tím lepší bude zázemí pro největší talenty a na tom mohou kluby profitovat. Přeju si, aby se dařilo první lize.

Je v tomto v posledních letech klíčová role Slavie?

Je to obrovský prvek, který je relativně nový. Je to až neuvěřitelné, jak se jí po sportovní stránce daří. Já osobně jsem ale zažil Pavla Vrbu v Plzni i v reprezentaci a fandím mu, aby byl úspěšný i ve Spartě a začali na Slavii tlačit. Jako Plzeňák věřím i v oživení Viktorie, aby si udržela pozici silného klubu v Česku. Byla by velká škoda, kdyby o ni nějakým způsobem přišla.

Ve STES jste měl na starosti sponzory pro český fotbal. Jak složitá je situace v době koronaviru? Chybí fanoušci na stadionech, a tedy příjmy ze vstupného…

Musí to být pro hokej i pro fotbal velká rána, příjmy ze vstupného budou chybět, protože na to management vždycky spoléhá z hlediska cashflow v průběhu sezony. Je to důležitá část v rozpočtu. Pro kluby to musí být těžké, rok a půl jim chybí tyto příjmy. Musí hledat alternativní cesty, nebo ubírat na nákladové stránce. Pracoval jsem v managementu klubu dvanáct let a je to hodně stresující neustále hlídat cashflow, nyní to musí být ještě horší.

Vás v čele STES vystřídal Martin Malík. Jak jste to vnímal?

Martin pode mnou řídil ligovou část STES, byl šikovný manažer. Potom se jen posunul do pozice, ze které jsem odešel a následně se stal i předsedou svazu. Rozhodně na to schopnosti měl a zvládal to. Na jedné straně mu ubyla práce, kdy se liga marketingově osamostatnila a STES zůstal národní tým, na druhé straně mu velký objem práce z pozice předsedy přibyl.

Co říkáte na proměnu výkonného výboru, kterou přinesly uplynulé volby?

Osobně jsem tipoval, že to bude hodně vyrovnané. Já držím na Karla Poborského, ale myslím si, že je nakonec lepší, že to vyhrál funkcionář jako je Petr Fousek. Musíme se všichni nechat překvapit, jak se to vyvine. V průběhu Eura žádné změny nečekám, pak se uvidí, jak to Petr Fousek dokáže uchopit.

Výkonný výbor se skládá ze zástupců obou táborů, ale řekl bych, že je tam o něco více nových lidí. Určitě bych osobně doporučoval, aby tam v nějaké pozici ve vedení nebo u národního týmu byl Vladimír Šmicer. Je to dobrý člověk s obrovským fotbalovým renomé a nebránil bych se zároveň tomu, aby Karel Poborský zůstal v současné vedoucí pozici u akademií.

Když jste končil ve STES, tak se hovořilo o tom, že v tom měl prsty Roman Berbr. Vnímal jste to tak?

Byla to hodně náročná práce a lidi ve vedení spolu musí vycházet a musí fungovat vzájemná komunikace. Když jsem končil, tak naše komunikace a spolupráce začala drhnout, už nebyla ideální. Už jsem neměl radost z práce, navíc mě zlomil neúspěch na Euru ve Francii. Stálo nás velké úsilí a plno energie vše připravit, ale nepovedl se sportovní výsledek a efekt zmizel do ztracena.

Nyní se zabýváte golfem. Jak jste se k němu vůbec dostal?

Bylo to na přelomu století, kdy jsem řídil hokejovou Spartu. Dělali jsme tehdy golfovou sérii pro partnery klubu, tehdy jsem přičuchl k amatérskému golfu. Své dvě dcery jsem přivedl ke golfu, starší Eva se v současné době už více věnuje trénování, ale profesionální turnaje stále hraje. Mladší Tereza je úspěšná amatérská golfistka, reprezentantka, je nominována i na červencové ME, po kterém by ráda přestoupila k profesionálkám, kde již jako amatérka úspěšně odehrála několik turnajů Ladies European Tour a nižší série Let Access Series. Zajímavostí je, že obě jsou mistryněmi světa ve skigolfu, což je disciplína, kdy se jede obří slalom na lyžích a následně se hraje golf, výsledky se sčítají. Mistrovství světa v této moderní sportovní kombinaci se účastní i hvězdní lyžařští specialisté v čele Bodie Millerem

Jak si stojí Česká republika na golfové mapě?

Na to, jak jsme malá země, tak jsme celosportovně aktivní. Co se týče organizace a produkce sportovních eventů, jsme obecně vysoko. Speciálně v golfu jsme hodně vidět, v Česku se organizují velké mužské i ženské turnaje.

Do toho spadá také turnaj Czech Ladies Open, který pořádáte.

Czech Ladies Open je turnaj ze světové série, jedné ze dvou největších ženských sérií. Už třetí rok v řadě je turnaj v Berouně součástí prestižní Ladies European Tour. Ohlasy na první dva ročníky byly pozitivní, organizačně byly zvládnuté a hráčky, partneři i diváci byli spokojeni.

Liší se nějak od ostatních turnajů této série?

Neliší, ani nemůže, aby mohl být součástí evropské tour. V Berouně se hraje o 5,5 milionu korun, čímž patří mezi turnaje s nižšími prémiemi v rámci Ladies European Tour, ale stále je plnohodnotný.

Mohou hráčky přeskakovat z evropské tour do americké LPGA?

Pokud chtějí hrát jednu z tour, tak se tam dostávají přes kvalifikační turnaje a následně hrají o kvalitu své hrací karty a pozici pro další roky. Je to tvrdý konkurenční boj, protože si hráčky budují pozici pro následující rok.

To se týká i Kláry Spilkové?

Měl jsem s Klárou dohodu, že pokud nebude startovat v Americe, tak by měla startovat v Česku, jako to bylo loni. Nakonec ovšem v Americe startovat bude, ale nám se podařilo zajistit plnohodnotnou náhradu, tváří turnaje bude Sandra Gal. Německá hráčka, která má české rodiče a je česky mluvící, beru ji jako naši reprezentantku. Hraje stabilně LPGA, bude hlavní hvězdou turnaje. Je to i vítězka jednoho z turnajů LPGA a byla několikrát členkou týmu Evropy v Solheim Cupu který je obdobou mužského Ryder Cupu.

V turnaji ale budou mít české hráčky poměrně velké zastoupení, že?

Startovní pole bude mít 132 hráček a v poli bude deset nejlepších amatérek a profesionálek, takže tam Česká republika bude mít výraznou stopu a šance českých hráček bude i na této úrovni. Loni jich prošlo mezi 50 profesionálek cutem pět, což byl obrovský úspěch. Pokud by se něco podobného znovu povedlo, tak by to bylo výborné. Snažíme se flighty hráček kombinovat tak, aby české hráčky hrály s nejzajímavějšími zahraničními jmény. Jsou koncentrovány do jedné části a pro golfového fanouška to bude zajímavé.

Dostanou se fanoušci vzhledem k opatřením přímo na turnaj?

Určitě ano. Platí jen aktuální pravidla pro hromadné akce, diváci musí mít potvrzení o testu, očkování, prodělání covidu nebo čestné prohlášení. Limit počtu diváků je pro nás úplně dostačující. Programové bloky českých hráček s největšími hvězdami budou v pátek odpoledne od druhé hodiny, v sobotu mezi desátou a druhou hodinou. Finálové vyvrcholení turnaje je v plánu v neděli od dvanácti hodin. Turnaj bude v přímém přenosu vysílat O2 TV, a to jak v sobotu, tak v neděli.

Jak koronavirus ovlivnil golf jako takový?

Z hlediska financí je to složité tím, že doba tomu nepřeje. Podařilo se nám ale pokrýt rozpočet a můžeme si troufnout turnaj organizovat, ale je to daleko složitější než v době před koronavirem. Navíc se omezení týkají také pravidel okolo tour, hráčky se pohybují v bublinách a nemají moc volnosti. Vyzkoušeli jsme si to už před rokem a bereme to už téměř jako normální situaci.