Arsenal zbořil Eindhoven. Britové jásají, v Nizozemsku truchlí nad "nocí hrůzy"

Tak tohle bylo něco! Arsenal předvedl na hřišti PSV Eindhoven koncert, jaký se v Lize mistrů nevidí každý den. Sedm gólů, suverénní výkon a naprostá dominance. Britská média jásají, nizozemská naopak mluví o „noci hrůzy“ a historické ostudě.

"Nezastavitelný Arsenal," hlásí na titulní straně Daily Mail a pokračuje: "Sedmigólový uragán v Eindhovenu ukázal, že Gunners jsou připraveni bojovat o nejvyšší mety. Artetův tým rozcupoval PSV na kousky a dokázal, že když má svůj den, je jedním z nejnebezpečnějších mužstev v Evropě."

Deník The Guardian se zaměřuje na fantastickou ofenzivní souhru: "Arsenal hrál jako orchestr, kde každá přihrávka měla svůj smysl a každý pohyb na hřišti byl součástí dokonale secvičené symfonie. Martin Ødegaard dirigoval hru s takovou lehkostí, že obrana PSV často vypadala, jako by jen bezmocně přihlížela."

Zato nizozemské deníky nemají slov. De Telegraaf píše o "největším ponížení v historii klubu". "Takhle strašnou noc nezažili fanoušci PSV snad nikdy. Tým byl naprosto bezradný, obrana se hroutila pod náporem Arsenalu. Každý další gól byl jako rána kladivem do už tak těžce zkoušeného mužstva."

Algemeen Dagblad přirovnává výkon domácích k "domečku z karet ve vichřic". "Eindhoven se stal svědkem nejhoršího výkonu PSV v moderní éře Ligy mistrů. Hráči jen bezmocně přihlíželi, jak je Arsenal přehrává ve všech aspektech hry. Mikel Arteta by se klidně mohl postavit na lavičku domácích a měl by lepší kontrolu nad zápasem než trenér Peter Bosz."

Některá britská média už dokonce začala srovnávat Arsenal s legendárními týmy minulosti. BBC připomíná slavný Arsenal z éry Thierryho Henryho, Patricka Vieiry a Roberta Pirèse: "Tento tým možná ještě nevyhrál ligu jako tehdejší Invincibles, ale v této podobě má potenciál zapsat se do dějin. Dominantní, nekompromisní a hladový po gólech. Artetova verze Gunners možná opravdu míří na vrchol."

To, co se v Eindhovenu dělo, zůstane v hlavách fanoušků ještě dlouho. Příznivci Arsenalu si mohli užívat jeden z největších evropských večerů posledních let, zatímco fanoušci PSV raději mizeli ze stadionu dlouho před závěrečným hvizdem. V Nizozemsku se teď rozjíždí debata, zda má tento tým vůbec co dělat v Lize mistrů.