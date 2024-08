Zlaté časy jsou pryč, za skupinu evropské soutěže jsme vděční, říká kouč Plzně

Trenér Miroslav Koubek prožíval velkou radost i úlevu z toho, že fotbalisté Plzně splnili jeden z předsezonních cílů v podobě účasti v hlavní fázi pohárů.

Viktoria dokázala po dvou výhrách vyřadit ve 3. předkole Evropské ligy Kryvbas Kryvyj Rih. Dvaasedmdesátiletý kouč připustil, že se trochu obával, zda mužstvo hned v úvodu ročníku zvládne vyladit formu poté, co většinu letní přípravy postrádalo reprezentanty.

Na tiskové konferenci si také pochvaloval, že se rozstřílel útočník Daniel Vašulín, jenž by měl nahradit ofenzivní oporu Tomáše Chorého.

Západočeši díky postupu přes Kryvbas získali jistotu minimálně hlavní fáze Konferenční ligy. O základní část silnější Evropské ligy si ve 4. předkole zahrají se skotskými Hearts.

"Je to samozřejmě velká radost a velká úleva. Všem mužstvům, která měla hráče na Euru a musí ještě splnit pohárové povinnosti, aby měl český fotbal co nejvíce zástupců ve skupině, se daří dobře," řekl Koubek po výhře 1:0 v domácí odvetě.

Vedle jeho týmu už mají jistotu podzimu v pohárech také Sparta a Slavia, oba pražské rivaly čeká závěrečné předkolo Ligy mistrů.

"To je strašně dobře pro český fotbal a dokazuje to kvalitu. Příprava pro všechny týmy, které měly hráče na Euru a jsou v pohárech, byla opravdu velmi složitá," podotkl nejstarší ligový trenér.

Jeho tým měl na šampionátu v Německu obránce Robina Hranáče a záložníky Lukáše Červa s Pavlem Šulcem. Další účastník mistrovství útočník Tomáš Chorý přestoupil do Slavie.

"Já jsem se toho obával, jestli to zvládneme s trochu nepřipravenými hráči. Jedná se o ten vstup, musíte být hned úspěšní. Kluci nebyli zkraje úplně připravení, ti tři klíčoví hráči, plus čtvrtý nám odešel do Slavie. Pro mě i pro nás pro všechny je to obrovský úspěch, že to dokážeme za pochodu zvládat," řekl Koubek.

Plzeň dovedl do hlavní fáze pohárů podruhé v kariéře. Vloni s Viktorií prošel do skupiny Konferenční ligy, v níž pak mužstvo postupem do čtvrtfinále dosáhlo na klubové maximum na evropské scéně.

Celkově čeká Západočechy základní část v pohárech už podesáté od sezony 2011/12.

Proti Hearts si plzeňský celek zahraje o to, v které z evropských soutěží se na podzim představí.

"Konferenční ligu bych nebral jako zklamání. Musíme být pokorní a stále skromní. Tady se prožily zlaté časy s báječnou generací, která dokázala vybojovat Ligu mistrů. Toto je úplně jiné mužstvo. My každou skupinu evropské soutěže a je jedno jakého druhu, přijímáme," prohlásil Koubek.

"Já jsem se na soupeře ještě nekoukal. To bych se musel koukat i na (případného soupeře v Konferenční lize) Betis Sevilla, a to by nemělo smysl. V dané chvíli plýtvat energií a sledovat dvě mužstva najednou. Teď se na to podíváme. Obecně očekávám typický skotský fotbal, bude to velmi kontaktní, agresivní, náročné," řekl Koubek.

Jistota hlavní fáze pohárů je podle něj velmi důležitá nejen pro klub celkově, ale i pro hráče.

"Jsem jen rád, že můžeme hrát vedle ligy i skupinu nějaké evropské soutěže. Tím se vytvoří prostor, abychom více rotovali sestavou. To je dobře pro mladé hráče, dostane se na další. Kdybychom vypadli, měli bychom jen ligu a hráči by neměli takový prostor pro herní praxi, kterou nesmírně potřebují. Jsou tu další hráči jako Ricardinho, Bello a další. Jsem rád, že se nám vytváří prostor pro celý kádr," uvedl Koubek.

Těší ho také to, že se střelecky začíná dařit útočníkovi Vašulínovi. Letní posila z Hradce Králové skórovala ve třech zápasech po sobě a v obou duelech proti Kryvbasu zaznamenala vítězný gól. "Máme obrovskou radost, že obava, jak nahradíme Tomáše Chorého, se zmírňuje. On je toho schopný," doplnil Koubek.