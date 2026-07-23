Fotbal je už o něčem jiném, oznámil Petržela a skončil. Vadí mu mezilidské vztahy

Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. Třiačtyřicetiletý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. O jeho rozhodnutí informovala v tiskové zprávě Ligová fotbalová asociace, která řídí první a druhou ligu.
„Měl jsem sice ještě nějaké nabídky z druhé ligy, ale rozhodl jsem se, že dnešní fotbal je o něčem jiném než před čtvrtstoletím, kdy jsem na vrcholovou scénu v dresu Drnovic vstoupil. Proměna mezilidských vztahů ve společnosti se promítla i do fotbalového života a fotbal už mně nepřinášel stejné potěšení, jako v době plzeňské éry i závěru kariéry ve Slovácku,“ uvedl Petržela.
Největší úspěchy slavil s Plzní, s níž získal čtyři ligové tituly. Do nejvyšší soutěže nakoukl v září 2003 v dresu Slovácka, kam se vloni vrátil po krátkém hostování v druholigové Viktorii Žižkov. Působil také ve Spartě a Jablonci, v barvách Augsburgu si vyzkoušel bundesligu. Za reprezentaci nastoupil v 19 zápasech, zahrál si i na Euru 2012.
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