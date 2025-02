Plzeň bude v odvetě dohánět ztrátu, v Budapešti prohrála o gól

Fotbalisté Plzně prohráli v úvodním zápase 1. kola play off Evropské ligy na hřišti Ferencvárose Budapešť 0:1. Zápas rozhodl v 23. minutě Abu Fani. Odveta se hraje 20. února na západě Čech.

Oba soupeři získali v ligové fázi Evropské ligy shodně 12 bodů. Ferencváros si připsal čtyři výhry a porážky, Plzeň tři vítězství i remízy a dvě prohry.

Díky o gól lepšímu skóre skončila Viktoria na 16. místě o jednu příčku před celkem z Budapešti, má proto výhodu odvety doma. Vítěz se v osmifinále utká s Laziem Řím, nebo Bilbaem.

Viktoria je jediným českým celkem, který v této pohárové sezoně prošel do vyřazovací fáze. Do jarních bojů na evropské scéně postoupila druhý rok po sobě, vloni se dostala až do čtvrtfinále Konferenční ligy.

Plzeň v pohárech v základní době utrpěla teprve třetí porážku za posledních 29 utkání, zároveň ale druhou po sobě. Aktuálně druhý celek české nejvyšší soutěže nenavázal na vítězství 3:1 nad Ferencvárosem z loňského ledna v přípravě ve Španělsku.

Zatímco Plzeň nastoupila v očekávané sestavě, irský trenér Ferencvárose Robbie Keane, jenž vede maďarský tým teprve od začátku ledna, udělal oproti víkendu několik změn.

Mezi tyče naskočil zimní navrátilec z řeckého Levadiakosu Gróf, pětatřicetiletý gólman chytal první zápas od konce listopadu. V zahajovací jedenáctce Ferencvárose nechyběl bývalý bek Sparty a Slovácka Čivič.

Domácí před zaplněným, ale ne zcela vyprodaným stadionem pro zhruba 23 tisíc diváků začali velmi aktivně. Ve čtvrté minutě hlavičkovala jedna ze zimních posil Romao těsně vedle, o chvíli později brankář Jedlička vytáhl nad míč, který se snášel pod břevno po pokusu Saldanhy.

Ve 13. minutě vítěz posledních šesti sezon maďarské ligy marně žádal penaltu za údajnou ruku ve vápně.

O 10 minut později už domácí vedli. Viktoria natřikrát neodvrátila míč a Izraelec Abu Fani po Vargově prodloužení střelou hlavou na zadní tyč otevřel skóre. Balon ještě nešťastně přizvedl bránící Dweh.

Hosté se po inkasovaném gólu zvedli a souboj týmů, které se v ligové fázi umístily se shodným bodovým ziskem těsně za sebou na 16. a 17. místě, herně srovnaly.

V 27. minutě Cadu našel ze strany nabíhajícího Vydru, ale ten zamířil z první těsně nad. Vyrovnat a rozjásat asi tisícovku hlasitých plzeňských fanoušků v hledišti nedokázal ani Dweh, jehož hlavičku po rohovém kopu ve 38. minutě vyrazil Gróf.

Po změně stran začali aktivněji Západočeši. V 55. minutě si Havlův střílený centr z pravé strany div nesrazil do vlastní branky jeden ze zadáků. Krátce nato plzeňský halfbek přepustil místo střídajícímu Memičovi, zimní posile Viktorie.

V 66. minutě Plzeň vybojovala presinkem míč u vápna a Červovu ránu zpoza šestnáctky vytáhl Gróf. Gólmanský veterán ustál i následný závar po rohu. O dvě minuty později postupoval na opačné straně v úniku střídající Traoré, ale ve vyložené šanci minul.

Vzhledem k dvojzápasu se v závěru už ani jeden z týmů netlačil za každou cenu dopředu. Domácí v 89. minutě pro odvetu přišli o nejlepšího střelce Barnabáse Vargu, jenž dostal třetí žlutou kartu a čeká ho trest na jedno utkání.

V páté minutě nastavení po velkém závaru nepropálil obranu Dweh a poté hosté u gruzínského rozhodčího ještě marně reklamovali, že střela střídajícího Memiče trefila ve vápně do ruky protihráče.

Viktoria prohrála potřetí z posledních čtyř soutěžních zápasů. Ferencváros, který v roce 2021 překvapivě vyřadil v kvalifikaci Ligy mistrů Slavii, i v šestém domácím utkání v pohárech s českým soupeřem udržel neporazitelnost.

Úvodní utkání 1. kola fotbalové Evropské ligy:

Ferencváros Budapešť - Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)

Branka: 23. Abu Fani. Rozhodčí: Kruašvili - Varamišvili, Elikašvili (všichni Gruzie) - Brand (video, Něm.). ŽK: B. Varga - Koubek (trenér). Diváci: 18.519.

Ferencváros: Gróf - Makreckis, Gartenmann, Cissé, Raul Gustavo, Čivič - Zachariassen (59. Bin Rumzani), Romao, Abu Fani (80. Rommens) - Saldanha (64. Traoré), B. Varga. Trenér: Keane.

Plzeň: Jedlička - Havel (56. Memič), Dweh, Markovič, Jemelka, Cadu (76. Doski) - Červ, Kalvach (76. Panoš), Šulc - Vydra (66. Durosinmi), Adu. Trenér: Koubek.