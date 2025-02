Nevídaná blamáž. Everton měl kopat penaltu, rozhodčí ale od VAR viděl špatné záběry

Everton přišel o vítězství nad Manchesterem United kvůli bizarnímu selhání VAR. Rozhodčí Andy Madley zrušil penaltu po přezkoumání nesprávných záběrů. Liverpoolský klub i experti zuří.

Včerejší utkání Premier League mezi Evertonem a Manchesterem United, které skončilo remízou 2:2, bylo poznamenáno kontroverzním rozhodnutím VAR v závěru zápasu.

V nastaveném čase byl Evertonu původně přiznán pokutový kop poté, co Ashley Young upadl v pokutovém území po kontaktu s obránci United.

Hlavní rozhodčí Andy Madley nejprve ukázal na penaltový puntík, avšak po zásahu VAR a následném přezkoumání situace u postranního monitoru své rozhodnutí změnil a penaltu odvolal.

Viděl však jiné záběry, než které dokazovaly oprávněnost odpískané penalty.

Bývalý rozhodčí Premier League Mark Halsey označil tento zásah VAR za "trapný".

"VAR Matt Donohue se neměl do situace zapojovat, protože rozhodnutí Andyho Madleyho na hřišti nebylo jasnou a zjevnou chybou. Ashley Younga zatahali za dres. Když tohle soupeř udělá v pokutovém území, koleduje si o problémy," řekl Halsey.

Trenér Evertonu David Moyes vyjádřil po zápase své rozhořčení: "Nemohu to pochopit. [Matthijs de Ligt] zatáhl Youngovi za dres. Myslel jsem, že rozhodčí učinil správné rozhodnutí a měl by si za ním stát. Všichni, kdo sledují fotbal, čekají na to, až rozhodčí řekne: 'Ne, stojím si za svým rozhodnutím'."

Naopak trenér Manchesteru United Ruben Amorim měl na situaci odlišný názor: "Myslím, že to byl lehký dotek, z toho, co jsem viděl. Bylo to jasné."

Samotný zápas přinesl velké drama. Everton se v prvním poločase ujal vedení 2:0 díky gólům Beta a Abdoulaye Doucourého. Manchester United však ve druhé půli dokázal srovnat stav díky trefám Bruna Fernandese a Manuela Ugarteho.

Kontroverzní moment s neuznanou penaltou v závěru utkání pak jen přidal na emotivnosti celého střetnutí.

Kontroverzní rozhodnutí v Goodison Parku znovu rozproudilo debatu o spolehlivosti systému VAR v klíčových momentech Premier League.