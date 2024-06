Orel, který nelétá, a hrozivé vzkazy v hledišti. Srbové vyhrožují, že odstoupí z Eura

Účast hned tří znesvářených zemí z balkánského poloostrova na fotbalovém Euru přináší od prvních dní turnaje velké napětí. Olej do ohně přilil kosovský novinář i fanoušci Srbska, Albánie a Chorvatska.

I více než dvacet let po definitivním utišení válečných konfliktů na území bývalé Jugoslávie panuje mezi balkánskými zeměmi obrovská řevnivost. Projevuje se i na sportovním poli. Dění na právě probíhajícím evropském šampionátu ve fotbale je toho jasným důkazem.

Kosovský novinář Arlind Sadiku z televizní stanice Artmotion přišel na Euru s okamžitou platností o akreditaci. Před utkáním Srbska s Anglií v Gelsenkirchenu totiž udělal směrem k srbským fanouškům gesto naznačující orla.

Během tříminutové reportáže před zápasem bylo zřetelně slyšet skandování srbských fanoušků včetně hesla "Kosovo je srce Srbije" ("Kosovo je srdce Srbska"). Ke konci svého vstupu se Sadiku otočil k davu a provokativně rukama ukázal orla v letu.

Jak zjistil britský list The Guardian, UEFA informovala novinářova zaměstnavatele, že mu byla zrušena akreditace kvůli "nevhodnému chování na zápase mezi Srbskem a Anglií".

Historické trauma přetavené v gesto

Na první pohled nevinné překřížení rukou, které mnozí z nás znají z dětských her na "stínová zvířátka", má na jihovýchodě Evropy zcela jiný nádech.

Slovanské národy, zejména Srbové, vnímají toto gesto jako provokativní symbol albánského nacionalismu. Orel připomíná dlouhodobé historické konflikty, zejména válku v Kosovu, a otázku jeho nezávislosti.

Pro Srby to znamená podporu svobody Kosova, což považují za narušení své územní integrity. Proto "orel" vyvolává při sportovních událostech tak silné emoce a negativní reakce.

Sadiku se na sociálních sítích záhy dočkal ostrých reakcí včetně výhrůžek smrtí.

"Lidé nevědí, jak jsem se v tu chvíli cítil, protože mám trauma z války. Když jsem byl dítě, můj dům byl uprostřed noci bombardován. Vzpomínám si, jak jsem se probudil se sklem a krví po celém obličeji a těle. Vím, že to bylo z pohledu novináře neprofesionální, ale vidět svou rodinu v takové situaci pro mě bylo traumatizující a nemohu na to zapomenout," snažil se ospravedlnit své chování kosovský žurnalista.

Výhrůžky smrtí se však nesly i na tribunách německých stadionů během zápasů Eura. Představitelé srbského fotbalového svazu trvají na tom, že příznivci Chorvatska a Albánie během včerejšího duelu skupiny B skandovali "zabít, zabít, zabít Srba".

Generální sekretář Srbského fotbalového svazu Jovan Šurbatovič podal UEFA stížnost a chce potrestat Chorvatsko i Albánii za údajné skandování v 59. minutě duelu.

"My Srbové jsme gentlemani."

Srbové berou celou věc vážně. Dokonce vyhrožují tím, že předčasně odstoupí z Eura, pokud nebudou přijata rázná opatření zabraňující podobným excesům.

"To, co se stalo, je skandální. Budeme žádat UEFA o udělení sankcí, i kdyby to mělo znamenat nepokračovat v soutěži. Budeme po UEFA požadovat, aby potrestala federace obou výběrů. Pokud nedojde k trestu, budeme přemýšlet, jak postupovat dál," prohlásil Šurbatovič.

Srbská fotbalová asociace dnes zaslala oficiální stížnost UEFA.

"Nešlo o jednotlivce, ale o útok velké skupiny fanoušků přímo proti našemu národu jako celku. Něco takového je neakceptovatelné. Navíc se to stalo na velké sportovní akci před zraky celé Evropy a světa. Věříme, že UEFA zareaguje odpovídajícím způsobem a viníky potrestá," stojí v dopise, který podepsal generální sekretář srbské asociace.

Srbům vadí, že na pokřiky z tribun nijak nezareagoval ani hlavní sudí Francois Letexier z Francie. "Utkání mělo být přerušeno, což je v souladu s řády UEFA o rasistických projevech na stadionech. Překvapuje nás, že k tomu nedošlo. Tím spíš, že v minulosti se zápasy přerušovaly i v případech, kdy byla intenzita provinění o poznání nižší," uvedla asociace.

Pokud srbský celek nenastoupí k poslednímu duelu základní skupiny proti Dánsku, vyhrál by jeho soupeř kontumačně 3:0. Srbsko by navíc dostalo citelnou pokutu.

Sami Srbové už byli na turnaji za fanoušky potrestáni. Jejich federace musí spolu s fotbalovou federací Albánie zaplatit pokutu 10 000 eur za to, že jejich příznivci fandili s transparenty s nacionalistickými mapami svých zemí.

Šlo o zpodobnění takzvaného Velkého Srbska a Velké Albánie. Tedy státních útvarů zahrnujících i území jiných suverénních států.

"Jeden náš fanoušek byl potrestán za rasistické urážky a my nechceme, aby se to přičítalo ostatním. My Srbové jsme gentlemani a máme otevřené srdce, takže apeluji na fanoušky, aby zůstali gentlemany," prohlásil Surbatovič pro televizi RTS, aniž by připomněl výše zmíněnou pokutu.