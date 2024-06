Stál za největší ostudou F1 v tomto století. Briatore má teď spasit tým Alpine

Flavio Briatore, který byl kdysi doživotně vyloučen z formule 1 za zosnování úmyslné bouračky, se vrátil jako poradce ve stáji Alpine.

28. září 2008 se během Grand Prix v Singapuru odehrála událost, která se zpočátku jevila jako jezdecká chyba.

Nezkušený Nelson Piquet junior prostě nezvládl svůj monopost Renault a boural.

Jenže čas ukázal, že šlo o jednu z největších kontroverzí v historii formule 1.

Závod na okruhu Marina Bay byl výjimečný tím, že šlo o vůbec první noční Velkou cenu.

Trať byla osvětlena mohutnými reflektory a zasazená mezi mrakodrapy. Vizuálně ohromující městský okruh měl sloužit jako vzor pro všechny budoucí závody podobného typu.

Renaultu se kvalifikace vůbec nevyvedla. Fernando Alonso obsadil až 15. pozici, vedle něj stál Piquet. Francouzská stáj tak musela přijít s kvalitní strategií, aby se její vozy posunuly kupředu.

Zlom nastal už po 13 kolech. Těsně předtím zajel Alonso do boxů a jako z udělání jeho brazilský týmový kolega vrazil do svodidel.

Piquetova havárie v Singapuru:

Protože ostatní jezdci jeli tankovat a měnit gumy, Španěl se rázem ocitl v čele. Na trati, kde bylo obtížné předjíždět, si vedení udržel a vyhrál.

Rok se sešel s rokem a Renault nevýrazného syna trojnásobného mistra světa vyhodil.

To si Nelson junior nenechal líbit, načež představitelům Mezinárodní automobilové federace nahlásil, že nehoda byla zinscenovaná, aby pomohla Alonsovi získat vítězství.

Skandál, který se stal známý jako "Crashgate", vedl k velkým změnám v týmu Renault a měl dalekosáhlé důsledky pro všechny zúčastněné.

Sám Briatore dostal v roce 2009 doživotní zákaz činnosti v šampionátu. Trest mu byl nakonec zmírněn do sezony 2013.

Dnes 74letý Ital se pak občas objevil v paddocku, ale až nyní se vrátil v nějaké významné funkci. Stal se výkonným poradcem ředitele skupiny Renault Luky de Mea. Právě Renault je stále majoritním vlastníkem týmu Alpine.

"Flavio má 40 let zkušeností ve formuli 1 a ví, jak vést vítězný tým. Má velmi dobré výsledky, poměrně dost světových titulů a tyto zkušenosti, tohoto bojovného ducha přinese do týmu. Je poradcem generálního ředitele skupiny, ale bude radit i týmu," vysvětlil šéf Alpine Bruno Famin.

"Jeho minulost mi nevadí. Vždy se dívám do budoucnosti, co můžeme udělat pro to, aby se náš tým zlepšil," hájil boss stáje F1 angažování kontroverzního muže.

Loni šestý nejlepší tým v hodnocení Poháru konstruktérů je před nedělní Velkou cenou Španělska až na osmé příčce se ziskem pouhých osmi bodů.

Atmosféra v boxech Alpine je navíc po kolizi obou pilotů v Monaku napjatá. Její viník Esteban Ocon už s jistotou přišel o místo v příští sezoně a musí si hledat nové angažmá.