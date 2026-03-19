Reklama
Reklama
Fialova vláda rozhodla o obří investici do Nymburka. Šťastný nyní projekt pozastavil

ČTK

Velké investice do sportovišť včetně modernizace centra v Nymburce, kterou loni v září podpořila minulá vláda, byly pozastaveny. Novinářům to dnes na neformálním setkání řekl ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé).

Reklama

Velké projekty chce v následujících měsících přehodnotit a zkoordinovat mezi jednotlivými kraji, plánuje vytvoření nové národní strategie na následujících osm až dvanáct let. Česká unie sportu (ČUS), která centrum v Nymburce vlastní a provozuje, o pozastavení projetu zatím oficiální informace nemá.

Rozsáhlá obnova 70 let starého nymburského centra, které využívá více než 30 sportovních svazů, měla začít letos. Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) schválila na první etapu dotaci 800 milionů korun v letech 2026, 2027 a 2028. Dalších 150 milionů plánovala uhradit ČUS.

První ze tří etap měla být hotová v roce 2029. Podle projektu ČUS má vzniknout například novostavba krytých sdružených sportovišť pro atletiku a pálkové sporty, tréninkové centrum pro halové míčové sporty nebo nové metodické a ubytovací centrum.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Amazon a AI: Co tato sázka znamená pro růst firmy i akcie

Amazon na současném trhu už neplní jen roli e-shopu. Stále zřetelněji se totiž mění v mozek a páteř globálního internetu. A právě letošní rok je pro firmu zlomový. Vedení společnosti se rozhodlo investovat astronomických 200 miliard dolarů do umělé inteligence (AI) a infrastruktury.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama