Ferrari na odpis, Francouzi ve službách Tottenhamu vyvázli bez zranění

Děsivě vypadající nehoda luxusního Ferrari vystrašila fotbalový svět. Dva hráči Tottenhamu vyvázli bez zranění.
Fotbalový svět se dozvěděl o incidentu, který se odehrál mimo hřiště a mohl skončit tragicky.
Útočník Randal Kolo Muani a mladý křídelník Wilson Odobert, oba nyní hrající v barvách Tottenhamu Hotspur, se podle britských médií stali účastníky vážné dopravní nehody v luxusním sportovním voze Ferrari.
K bouračce došlo během noční jízdy, kdy měl řidič ztratit kontrolu nad vozem. Ferrari následně narazilo a bylo výrazně poškozeno.
Podle dostupných informací z britských médií ani z vyjádření okolí hráčů nebylo potvrzeno, kdo z dvojice řídil. Policie tuto informaci nezveřejnila a kluby ani zástupci hráčů ji nekomentovali. V textech se objevují jen formulace typu „řidič ztratil kontrolu nad vozem“, bez jména.
Fotografie z místa nehody na sociálních sítích ukazují zdemolovanou přední část auta a zbytky karoserie rozeseté po silnici. Přesto oba fotbalisté vyvázli bez vážnějších zranění, což sami označili za velké štěstí.
„Byl to šok. Auto je zničené, ale my jsme v pořádku. To je to jediné, na čem teď záleží,“ měl podle svědků říct jeden z hráčů krátce po nehodě. Záchranné složky dorazily na místo během několika minut a dvojici preventivně vyšetřily. Hospitalizace nakonec nebyla nutná.
Podle informací z okolí klubu událost sleduje i vedení Tottenhamu, které je s hráči v kontaktu.
„Jsme rádi, že jsou oba v pořádku, zbytek je nepodstatný,“ zaznělo neoficiálně z klubového prostředí. Londýnský celek v současnosti řeší možné posílení ofenzivy a oba Francouzi patří mezi sledovaná jména.
Nehoda znovu otevřela téma rizik spojených s rychlými a výkonnými vozy, které jsou mezi fotbalisty velmi populární. Bývalí hráči i experti dlouhodobě upozorňují, že i krátká nepozornost může mít fatální následky.
„Talent a peníze vás neochrání před fyzikou,“ poznamenal jeden z bývalých reprezentantů v reakci na incident.
Kolo Muani i Odobert se podle dostupných informací vrátí k tréninku bez omezení. Psychický otřes ale nelze podceňovat. Oba hráči dali najevo, že si z celé události berou ponaučení a v nejbližší době se chtějí soustředit výhradně na fotbal.
Ferrari skončilo na korbě odtahovky, kariéry hráčů naštěstí nikoli. Incident tak dopadl tím nejlepším možným způsobem v situaci, která mohla mít mnohem temnější konec.
Kde se dlouho stoná a hrozí komplikace? Pacient brzy pozná, které nemocnice selhávají
Konec dohadům, kde pacienta odoperují lépe. Vedení resortu zdravotnictví chce výsledky léčení zveřejňovat. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to řekl náměstek ministra zdravotnictví Ladislav Švec. Lidé tak budou mít poprvé podrobný přehled o tom, kolik výkonů která nemocnice provede. Dozví se také, kde se pacienti po zákroku zotaví rychle a kde to naopak protáhnou komplikace.
ŽIVĚOpozice chce kvůli zprávám ministra Macinky hlasování o nedůvěře vládě
Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. Na tiskové konferenci to ve středu oznámili zástupci všech pěti opozičních stran.
Útok šroubovákem vyděsil fanoušky Chelsea. V drsné Neapoli nejsou vítáni
Chelsea vyzvala své fanoušky k mimořádné opatrnosti v Neapoli poté, co dva z nich skončili po incidentu v nemocnici.
ŽIVĚRusko by zaručilo Zelenského bezpečnost v Moskvě, tvrdí Putinův poradce
Rusko zaručí ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezpečnost, pokud přicestuje na setkání s ruským vůdcem Vladimirem Putinem do Moskvy. Ve středu to prohlásil v televizním rozhovoru Putinův poradce Jurij Ušakov. Připustil, že na schůzku vůdců obou znepřátelených zemí opakovaně naléhal v telefonátech s Putinem americký prezident Donald Trump.
V bývalé továrně Volkswagenu v Rusku zuří požár
Rozsáhlý požár s velkou pravděpodobností zničil výrobní linky nové ruské značky Tenet, pod kterou zde montovala své vozy čínská automobilka Chery.