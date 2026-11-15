Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
15. 11. Leopold
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Fenomenální série Španělů končí. Od Anglie dostali v parádním šlágru tři góly

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Fotbalisté Španělska podlehli v "české" skupině Ligy národů doma Anglii 2:3 a připsali si první porážku v základní hrací době po 43 zápasech a poprvé od března 2024. Tehdy úřadující mistři světa nestačili na neutrálním hřišti v Londýně v přípravném zápase na Kolumbii (0:1).

UEFA Nations League - Group A3 - Spain v England
Španělsko - Anglie, Liga národů, Harry Kane a Jude BellinghamFoto: REUTERS – Andrew Boyers
Reklama

Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho zároveň doma prohráli po více než čtyřech letech. Dnes na madridském stadionu Metropolitano zaostávali po necelé hodině hry už o tři branky. Těsně před poločasem proměnil penaltu držitel Zlatého míče Kane a do 57. minuty se trefili také obránci Arsenalu Konsa a White.

I díky vyloučení Andersona Španělé zápas zdramatizovali, ale ke gólům Oyarzabala z penalty a Williamse už další trefu nepřidali. Skupinu A3 tak zakončili na druhém místě za Anglií, oba týmy postoupily do čtvrtfinále.

Související

Francie už s Mbappém, který doléčil zadní stehenní sval, zvítězila 2:1 nad Tureckem a ovládla skupinu A1. Mužstvo kouče Zinédina Zidanea se poprvé prosadilo až ve druhé poločase, když si míč do vlastní branky srazil hostující stoper Töpcu. Druhou branku vstřelil ve svém druhém zápase za reprezentaci střídající Kroupi. Za Turky už jen v závěru snížil stoper Bardakci. Společně s Českem jako první od sezony 2020/21 prohráli v elitní skupině Ligy národů všechny zápasy.

Druhým čtvrtfinalistou ze skupiny A1 se stala Belgie po vítězství 4:1 nad Itálií, které by k postupu stačil bod. Italové se sice v 11. minutě ujali vedení, když se stejně jako v minulém utkání proti Francii trefil Esposito, ale Belgičané zápas otočili ještě během úvodní půlhodiny. Postupně se prosadili obránci De Cuyper a Ngoy, třetí branku přidal křídelník Manchesteru City Doku. Skóre uzavřel deset minut před koncem Moreira.

Reklama
Reklama

Do Ligy B slaví postup Albánie, které v rozhodujícím zápase skupiny C1 zvítězila v Budapešti 2:0 nad Běloruskem. Druhým postupujícím do Ligy B se stala už ve čtvrtek Černá Hora, která dnes na Kypru vyhrála 4:1.

Závěrečné 6. kolo fotbalové Ligy národů:

Skupina A1:

Brusel: Belgie - Itálie 4:1 (3:1)

Reklama
Reklama

Branky: 15. De Cuyper, 22. Ngoy, 26. Doku, 80. Moreira - 11. P. Esposito.

Bordeaux: Francie - Turecko 2:1 (0:0)

Branky: 49. vlastní Töpcu, 80. Kroupi - 90. Bardakci.

Konečná tabulka:

Reklama
Reklama

1.

Francie

6

4

1

1

10:6

13

2.

Belgie

6

4

0

2

12:7

12

3.

Itálie

6

3

1

2

12:10

10

4.

Turecko

6

0

0

6

4:15

0

Skupina A3:

Osijek: Chorvatsko - Česko 2:1 (1:0)

Branky: 2. Perišič, 87. Majer - 84. Hložek.

Madrid: Španělsko - Anglie 2:3 (0:1)

Reklama
Reklama

Branky: 65. Oyarzabal z pen., 76. N. Williams - 45. Kane z pen., 53. Konsa, 57. White. ČK: 63. Anderson (Angl.).

Konečná tabulka:

1.

Anglie

6

5

0

1

19:6

15

2.

Španělsko

6

5

0

1

16:8

15

3.

Chorvatsko

6

2

0

4

7:17

6

4.

Česko

6

0

0

6

3:14

0

Skupina C1:

Budapešť: Bělorusko - Albánie 0:2 (0:1)

Reklama
Reklama

Branky: 28. Manaj, 57. Hysaj.

Helsinky: Finsko - San Marino 7:2 (5:1)

Branky: 8., 20. a 79. Svanbäck, 36. a 42. Pohjanpalo, 17. Walta, 70. Haakans - 26. z pen. a 76. Nanni.

Konečná tabulka:

Reklama
Reklama

1.

Albánie

6

5

0

1

12:3

15

2.

Finsko

6

3

1

2

16:6

10

3.

Bělorusko

6

3

1

2

7:4

10

4.

San Marino

6

0

0

6

3:25

0

Skupina C2:

Limassol: Kypr - Černá Hora 1:4 (0:1)

Branky: 52. Pittas z pen. - 67. a 83. Krstovič, 5. Osmajič, 58. M. Vukotič.

Riga: Lotyšsko - Arménie 0:0

Reklama
Reklama

Konečná tabulka:

1.

Černá Hora

6

5

1

0

13:6

16

2.

Kypr

6

2

2

2

7:8

8

3.

Arménie

6

1

3

2

5:6

6

4.

Lotyšsko

6

0

2

4

3:8

2

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Nejnovější články ze Sportu

Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.

Nejnovější články z Magazínu

Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Demonstrace s názvem "Letná proti 4:36"
Demonstrace s názvem "Letná proti 4:36"
Demonstrace s názvem "Letná proti 4:36"

"Masivní demonstrace." Svět si všímá nedělního protestu na Letné

Řada zahraničních médií si všímá nedělního rozsáhlého protestu na pražské Letné proti změně financování veřejnoprávních médií v Česku. S odkazem na odhad pořadatelů píší o stovkách tisíc účastníků. Poukazují také na kritiku, která zazněla na adresu premiéra Andreje Babiše či předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury.

FILE PHOTO: Nvidia CEO Jensen Huang in Tokyo
FILE PHOTO: Nvidia CEO Jensen Huang in Tokyo
FILE PHOTO: Nvidia CEO Jensen Huang in Tokyo

Hledá se nový šéf Nvidie. Ve hře je i návrat muže, jehož smetly milostné avantýry

Bývalý šéf společnosti Nvidia Jensen Huang zvažuje návrat do jejího čela. Tuto možnost již probíral se svými nejbližšími spolupracovníky, napsal list Financial Times (FT) s odvoláním na své zdroje. Americký ministr financí Scott Bessent mezitím v neděli stanici Fox News řekl, že by správní rada Nvidie měla nového ředitele hledat mimo firmu. Sama společnost se k těmto informacím zatím nevyjádřila.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama