Fenomenální Bö ovládl sprint a má rekordní 21. titul. Češi tentokrát zklamali

Norský biatlonista Johannes Thingnes Bö počtvrté v kariéře vyhrál na mistrovství světa sprint a vybojoval rekordní 21. světový titul. V historické bilanci překonal krajana Oleho Einara Björndalena.

Stříbrem překvapil Američan Campbell Wright, bronzovou medaili získal Francouz Quentin Fillon Maillet.

Nejlepším z českých reprezentantů byl v Lenzerheide Michal Krčmář, jenž obsadil s jednou střeleckou chybou 23. místo. Vítězslav Hornig musel rovněž na jedno trestné kolo a byl devětadvacátý.

"Byl to takový můj průměrný závod v sezoně. Není to nic, s čím bych měl být nespokojený, ale myslím, že umím líp a je ve mně trošičku víc," řekl novinářům Krčmář.

"Když už jsem změnil taktiku a střílel místo jednoho na dva nádechy, tak to měla být nula. To mě mrzí. Na trati to nebylo špatné, ale byl bych maximálně spokojený, kdybych byl o pět vteřin v každém kole rychlejší," doplnil.

Jednatřicetiletý Bö, který po sezoně ukončí kariéru, k nejrychlejšímu běhu přidal bezchybnou střelbu a neměl konkurenci. Ve sprintu navázal na triumfy z let 2015, 2019 a 2023 a jedenáctým individuálním zlatem na MS se dotáhl do čela historických tabulek na Björndalena a Francouze Martine Fourcadea. První šanci na jejich překonání bude mít už v nedělním stíhacím závodě.

"Ole Einar Björndalen, Martin Fourcade a Johannes Thingnes Bö, to jsou tři největší legendy našeho sportu a je pro mě obrovská čest, že jsem je všechny zažil a mohl s nimi závodit. Jsou to lidé, kteří udávají směr našeho sportu. Jsem rád, že to jsou nejenom velké osobnosti našeho sportu, ale také perfektní lidé," uvedl Krčmář.

Bö vyrazí do stíhačky s náskokem 27,7 sekundy před Wrightem, který se postaral o historický úspěch pro americký biatlon. Dvaadvacetiletý závodník získal pro USA první medaili v mužském sprintu. V této disciplíně je sice juniorským mistrem světa z roku 2023, ale ve Světovém poháru je jeho maximem čtvrtá příčka.

Francouz Fillon Maillet se jako jediný prosadil na stupně vítězů s jednou chybou, za vítězem zaostal o 37 sekund. Na šampionátu v Lenzerheide měl dnes premiéru, protože se nedostal do sestavy pro zlatou smíšenou štafetu. Pro dvojnásobného olympijského vítěze z Pekingu 2022 Fillona Mailleta znamená bronz sedmnáctou medaili z MS, cenné kovy sbírá nepřetržitě od roku 2015.

Z českých reprezentantů se do nedělního stíhacího závodu vedle Krčmáře s Hornigem dostal ještě Jonáš Mareček, který rovněž s jednou chybou obsadil 38. místo.

"Velká škoda té jedné rány. Věděl bych úplně přesně, kam letěla a vím i příčinu. Byla to o půl vteřiny delší rána a vypadla mi z terče na čtyři, pět hodin. Je to hrozná škoda, protože bych řekl, že jedna rána dnes dělá určitě patnáct míst," uvedl Hornig.

Adam Václavík po jedné chybě vleže minul všechny terče na stojce a byl na 74. místě.

"Nedokážu říct, čím to bylo. I když jsem si kontroloval tempo, začaly se mi klepat nohy. Snažil jsem se to odstřílet v nějakém rytmu, ale kvůli tomu třesu to nebyla má standardní položka, která je uvolněná. Určitě jsem si nepředstavoval, že netrefím ani terč. Sám to nechápu a strašně mě to mrzí. Jako celý tým jsme teď udělali skvělou práci v přípravě a cítil jsem se v letošní sezoně asi nejlíp jak střelecky, tak běžecky. Teď se těžko hledají slova," doplnil Václavík.

Mistrovství světa v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko):

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 21:56,8 (0 tr. okruhů), 2. Wright (USA) -27,7 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -37,0 (1), 4. Sörum (Nor.) -45,2 (2), 5. Giacomel (It.) -48,1 (2), 6. Uldal (Nor.) -54,7 (1), …23. Krčmář -1:34,1 (1), 29. Hornig -1:51,5 (1), 38. Mareček -2:08,5 (1), 74. Václavík -3:31,5 (6).