Fenomén Bö vyhrál i stíhačku a znovu posunul rekord. Hornig si polepšil o sedm míst

Biatlonista Johannes Thingnes Bö na mistrovství světa v Lenzerheide vyhrál po sprintu i stíhací závod a získal rekordní 12. individuální titul.

Na překvapivé druhé místo ze sprintu navázal dalším stříbrem Američan Campbell Wright. Na bronzovou pozici se posunul z 15. příčky Francouz Eric Perrot.

Z českých biatlonistů dnes dojel jako první do cíle Vítězslav Hornig, polepšil si o sedm míst na 22. příčku.

Jednatřicetiletý Bö, který po sezoně ukončí kariéru, se loučí na vrcholu. Dnes sice dvakrát minul, ale o vedení i díky výraznému náskoku po sprintu ani na chvíli nepřišel.

Stíhací závod vyhrál na šampionátu potřetí za sebou a v čele historických tabulek sledujících počet titulů v závodech jednotlivců se odpoutal od norského krajana Oleho Einara Björndalena a Francouze Martina Fourcadea. Celkem už má 22. světový titul a jubilejní 40. medaili.

"Je to další historický den. Včera jsem získal rekord v počtu zlatých medailí a teď i v počtu individuálních vítězství na mistrovství světa. Je to skvělý víkend," řekl v pozávodním rozhovoru Bö.

Dvaadvacetiletý Wright za ním s jednou chybou zaostal o 8,6 sekundy. Novozélandský rodák minul jen na úvodní položce. Po třetí střelbě se osamostatnil na druhé příčce, protože jeho italský rival Tommaso Giacomel musel na dvě trestná kola a propadl se na pátou příčku.

Na závěrečné položce Wright udržel chladnou hlavu, a když zaznamenal další nulu, mísily se ve výrazu jeho tváře údiv a nadšení. Odjížděl se zhruba čtrnáctisekundovým mankem za Böem, které v závěrečném kole ještě snížil.

"Poslední položka byla excelentní a poté se najednou zezadu začal blížit ten mladík. Do posledního kola jsem jel naplno, takže mi už nezbyla žádná energie. Při sjezdu jsem byl hodně unavený, měl jsem toho dost," líčil Bö.

Wright s přehledem uhájil druhé místo před francouzským vrstevníkem Perrotem. Ten sice musel na jedno trestné kolo, ale byl nejrychlejší v běhu a manko na hvězdného Nora nakonec snížil na 20,8 sekundy.

Hornig udělal dvě chyby vleže, ale vestoje byl přesný a posunul se na pozici nejlepšího Čecha. "Určitě je spokojenost s tím, že jsem se posunul dopředu. Na druhou stranu je hrozná škoda těch jedniček vleže, protože už po startu tam byla vytvořená nějaká mezera, která se dala sjet jedině nulama. To bohužel vleže nepřišlo. Po stojkách a nulách jsem se posouval jen o jedno, dvě místa," řekl českým novinářům Hornig.

Pochválil i lyže. "Já s tím nemám dneska absolutně žádný problém. Určitě servis pochválím. S kýmkoliv jsem jel z kopce, tak buď ty lyže byly srovnatelné, nebo lepší," doplnil Hornig.

O příčku za ním dojel Michal Krčmář, jenž po třech trestných kolech zůstal na výchozí 23. příčce. "Je vidět, že to není špatné. Být dvaadvacátý a třiadvacátý na světě, to si nemusíme říkat, že tady hoříme. Na druhou stranu je vidět, že k tomu topu tu hrajeme druhé housle. Ti nejlepší jsou ještě o kousek jinde. Budu doufat, že se to během dvou dnů ještě trochu přerovná," uvedl Krčmář.

Jonáš Mareček odstřílel všechny čtyři položky bez chyby, posunul se o devět pozic a byl devětadvacátý. "Se střelbou jsem samozřejmě spokojený. Lyže byly dobře připravené, ale fyzicky jsem se necítil úplně nejlépe," podotkl Mareček.

Bez medaile zatím na šampionátu v Lenzerheide zůstává lídr Světového poháru Sturla Holm Laegreid. Sedmadvacetiletý Nor byl ve sprintu devátý a tentokrát mu ani bezchybná střelba nestačila na lepší než čtvrté místo. Za Perrotem zaostal téměř o šestnáct sekund.

V pondělí bude na MS volný den. Program bude pokračovat vytrvalostními závody. V úterý ho pojedou ženy, ve středu muži.

Mistrovství světa v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko) - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 32:26,9 (2 tr. okruhy), 2. Wright (USA) -8,6 (1), 3. Perrot (Fr.) -20,8 (1), 4. Laegreid (Nor.) -36,7 (0), 5. Giacomel (It.) -54,0 (2), 6. Fillon Maillet (Fr.) -1:16,6 (5), …22. Hornig -2:45,0 (2), 23. Krčmář -3:03,4 (3), 29. Mareček (všichni ČR) -3:42,6 (0).

Ženy (10 km): 1. Preussová (Něm.) 26:58,9 (0), 2. E. Öbergová (Švéd.) -39,1 (1), 3. Braisazová-Bouchetová -40,9 (3), 4. Jeanmonnotová (obě Fr.) -1:02,2 (2), 5. Häckiová-Grossová (Švýc.) -1:28,3 (4), 6. Minkkinenová (Fin.) -1:41,1 (2), …36. Jislová -4:03,9 (1), 50. Charvátová (obě ČR) -5:36,9 (8).