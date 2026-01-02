Favorité odhalili nominaci na OH: Američané neberou nejproduktivnějšího hráče

Po Kanadě zveřejnili hokejovou nominaci mužů pro zimní olympiádu v Itálii také další favorité turnaje - USA, Švédsko a Finsko. Česko oznámí soupisku 6. ledna.
Čtyři mistři světa z loňského šampionátu ve Stockholmu a v Herningu se dostali do pětadvacetičlenné olympijské nominace hokejistů Spojených států amerických.
Na prvním americkém triumfu na velké mezinárodní akci od Světového poháru v roce 1996 se podíleli brankář Jeremy Swayman, obránce Zach Werenski a útočníci Clayton Keller a Tage Thompson. Složení týmu pro turnaj pod pěti kruhy v Miláně dnes zveřejnila americká federace USA Hockey.
Celkem 21 hráčů se představilo na loňském únorovém Turnaji čtyř zemí v Montrealu a Bostonu pod hlavičkou NHL, na kterém Američané prohráli ve finále s Kanadou 2:3 v prodloužení. Z tehdejšího třiadvacetičlenného kádru chybějí jen obránce Adam Fox a útočník Chris Kreider. Nedostalo se ani na nejproduktivnějšího amerického hráče v této sezoně NHL Jasona Robertsona z Dallasu.
Do olympijského výběru se oproti tomu dostali beci Quinn Hughes, jehož loni vyřadilo zranění, letošní vítěz Stanleyova poháru s Floridou Seth Jones a z útočníků právě světoví šampioni Keller a Thompson.
V nominaci švédských hokejistů na únorový olympijský turnaj v Miláně je trojice stříbrných medailistů ze Soči před 12 lety. Vedle útočníka Gabriela Landeskoga z Colorada, který figuroval mezi první oznámenou šesticí v polovině června, se do výběru kouče Sama Hallama dostali také obránci Erik Karlsson z Pittsburghu a Oliver Ekman-Larsson z Toronta.
Stříbro v Soči, kde byli hráči z NHL zatím naposledy, získali Seveřané po finálové porážce s Kanadou 0:3. Do té doby vyhráli všech pět zápasů na turnaji. Jde o dosud poslední olympijskou medaili pro Tre kronor.
Do nominace finských hokejistů se dostal jediný obhájce zlata z Pekingu z roku 2022 - obránce Mikko Lehtonen z Curychu. Jednatřicetiletý mistr světa z let 2019 a 2022 je v pětadvacetičlenném výběru kouče Anttiho Pennanena také jediným hráčem mimo NHL.
Při návratu hokejistů z NHL na olympiádu poprvé od Soči 2014 je kádr z velké části podobný jako loni na únorovém Turnaji čtyř zemí v Montrealu a Bostonu. Z třiadvacetičlenného výběru chybí jen zranění útočníci Aleksander Barkov z Floridy s Patrikem Lainem z Montrealu a také obránci Juuso Välimäki z Utahu a Urho Vaakanainen z New York Rangers.
Naopak v týmu jsou vedle Lehtonena také obránci Miro Heiskanen a Rasmus Ristolainen, kteří o loňský turnaj výhradně pro hráče z NHL přišli kvůli zranění. Přibyli také útočníci Oliver Kapanen z Montrealu, Joel Kiviranta z Colorada a Eeli Tolvanen ze Seattlu.
Nominace hokejistů USA na olympijské hry v Miláně (11.-22. února):
Brankáři: Connor Hellebuyck (Winnipeg/NHL), Jake Oettinger (Dallas/NHL), Jeremy Swayman (Boston/NHL),
obránci: Brock Faber, Quinn Hughes (oba Minnesota/NHL), Noah Hanifin (Vegas/NHL), Seth Jones (Florida/NHL), Charlie McAvoy (Boston/NHL), Jaccob Slavin (Carolina/NHL), Zach Werenski (Columbus/NHL),
útočníci: J.T. Miller, Vincent Trocheck (oba New York Rangers/NHL), Matt Boldy (Minnesota/NHL), Kyle Connor (Winnipeg/NHL), Jack Eichel (Vegas/NHL), Jake Guentzel (Tampa Bay/NHL), Jack Hughes (New Jersey/NHL), Clayton Keller (Utah/NHL), Dylan Larkin (Detroit/NHL), Auston Matthews (Toronto/NHL), Brock Nelson (Colorado/NHL), Tage Thompson (Buffalo/NHL), Brady Tkachuk (Ottawa/NHL), Matthew Tkachuk (Florida/NHL).
Nominace Švédska:
Brankáři: Filip Gustavsson, Jesper Wallstedt (oba Minnesota/NHL), Jacob Markström (New Jersey/NHL),
obránci: Rasmus Andersson (Calgary/NHL), Philip Broberg (St. Louis/NHL), Jonas Brodin (Minnesota/NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo/NHL), Oliver Ekman-Larsson (Toronto/NHL), Gustav Forsling (Florida/NHL), Victor Hedman (Tampa Bay/NHL), Erik Karlsson (Pittsburgh/NHL),
útočníci: Jesper Bratt (New Jersey/NHL), Leo Carlsson (Anaheim/NHL), Joel Eriksson Ek (Minnesota/NHL), Filip Forsberg (Nashville/NHL), Pontus Holmberg (Tampa Bay/NHL), Adrian Kempe (Los Angeles/NHL), Gabriel Landeskog (Colorado/NHL), Elias Lindholm (Boston/NHL), William Nylander (Toronto/NHL), Elias Pettersson (Vancouver/NHL), Rickard Rakell (Pittsburgh/NHL), Lucas Raymond (Detroit/NHL), Alexander Wennberg (San Jose/NHL), Mika Zibanejad (New York Rangers/NHL).
Nominace Finska:
Brankáři: Kevin Lankinen (Vancouver/NHL), Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo/NHL), Juuse Saros (Nashville/NHL),
obránci: Miro Heiskanen, Esa Lindell (oba Dallas/NHL), Henri Jokiharju (Boston/NHL), Mikko Lehtonen (Curych/Švýc.), Olli Määttä (Utah/NHL), Matinpalo Nikolas (Ottawa/NHL), Niko Mikkola (Florida/NHL), Rasmus Ristolainen (Philadelphia/NHL),
útočníci: Anton Lundell, Eetu Luostarinen (oba Florida/NHL), Joel Armia (Los Angeles/NHL), Joel Kiviranta Artturi Lehkonen (oba Colorado/NHL), Sebastian Aho (Carolina/NHL), Mikael Granlund (Anaheim/NHL), Erik Haula (Nashville/NHL), Roope Hintz, Mikko Rantanen (Dallas/NHL), Kaapo Kakko (Seattle/NHL), Oliver Kapanen (Montreal/NHL), Teuvo Teräväinen (Chicago/NHL), Eeli Tolvanen (Seattle/NHL).
ŽIVĚVlivné křeslo po boku Zelenského obsadí šéf rozvědky. Předchůdce ho pošpinil korupcí
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes do funkce šéfa své kanceláře jmenoval dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Předchozí vlivný vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak byl v listopadu odvolán v souvislosti s vyšetřováním korupce v ukrajinské energetice.
Kam se poděl Kadyrov? Pokud se potvrdí zvěsti, má Putin problém
Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov vyrazil na setkání zástupců ruských regionů s prezidentem Vladimirem Putinem. V noci na 25. prosince se mu ovšem udělalo špatně a musel být v Moskvě naléhavě hospitalizován. Od té doby se neobjevil na veřejnosti a šíří se různé zvěsti o jeho dalším osudu. O jeho zdravotním stavu se spekuluje už delší dobu.
Česko nabídlo Švýcarsku převoz popálených pacientů do Prahy, oznámil Vojtěch
Česká republika je mezi zeměmi, které nabídly Švýcarsku zdravotnickou pomoc po tragickém požáru. Možnost vyslání týmu přímo na místo země nevyužila, zvažuje možnost transportu pacientů do popáleninového centra v Praze. Na sociální síti X to v pátek uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Při požáru baru v Crans-Montaně zemřelo 40 lidí a další více než stovka se zranila.
ŽIVĚOkamurův novoroční projev namíchl opozici. Vyzve k jeho odvolání z čela sněmovny
Opoziční strany chtějí ve sněmovně projednat výroky z novoročního projevu předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD). Občanští demokraté i jiné opoziční strany podpoří návrh na odvolání Okamury z čela komory. "ODS a další opoziční strany bohužel nemají žádné pozitivní téma, kterým by zlepšily třeba životní úroveň našich občanů a zlepšily ekonomiku," odvětil dnes odpoledne šéf sněmovny.
Monstrum s tváří souseda: Roman Postl oklamal znalce i vězeňský systém, pak vraždil
Na první pohled to byl milý chlapec od vedle, ve skutečnosti měl ale temnou stránku, která ho později přivedla k drogám a hrubého násilí. Na svědomí měl Roman Postl pět lidských životů, spravedlnosti ale nakonec unikl.