Pozdravil se s Messim, pak vyřadil domácí hvězdu. Menšík si v Miami zahraje o titul

Tenista Jakub Menšík je poprvé ve finále turnaje Masters. Třetího nasazeného Taylora Fritze z USA v semifinále podniku v Miami porazil 7:6, 4:6 a 7:6. Devatenáctiletý český hráč zvítězil, přestože zámořskému soupeři ani jednou neprolomil servis. V boji o titul Menšíka čeká čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion Novak Djokovič.

Před zápasem si Menšík podal ruku s hvězdným argentinským fotbalistou Lionelem Messim, jenž hraje profesionální soutěž MLS za Inter Miami a přišel se podívat na tenis. "Neumyl jsem si ruce, než jsem šel na kurt," svěřil se Menšík.

Pak se znovu opíral o výborný servis, celkem nasázel 25 es. Jeho americký soupeř jich zaznamenal čtrnáct. Oba po svém prvním servisu vyhráli zhruba čtyři z pěti míčů. Proto byly v zápase jen dva brejkboly na každé straně. Jako jediný přišel o servis v úvodu druhého setu Menšík, který kvůli tomu následně ztratil celou sadu.

"Return byl dnes těžký. Oba jsme opravdu skvěle servírovali, takže mi nedal příležitost ho brejknout. Byly to pro mě jen tie-breaky, které byly rozhodující. Snažil jsem se v nich předvést svůj nejlepší výkon," uvedl Menšík na webu ATP.

Ve vyrovnané koncovce prokázal silné nervy, když od stavu 3:4 v rozhodujícím tie-breaku získal čtyři body za sebou. V zápase, který trval bezmála dvě a půl hodiny, proměnil hned první mečbol.

V 19 letech a šesti měsících se Menšík stal třetím nejmladším finalistou turnaje v Miami. Jen Španělé Rafael Nadal a Carlos Alcaraz se poprvé dostali do finále tohoto prestižního podniku dříve, oběma bylo 18 let a devět měsíců.

Se svým idolem Djokovičem se Menšík utká podruhé. Loni v říjnu hvězdnému Srbovi podlehl ve třech setech ve čtvrtfinále turnaje Masters v Šanghaji.

"Zní to neuvěřitelně. Pro mě byl splněný sen hrát proti němu v Šanghaji. Teď je to trochu jiné. Jsem lepší hráč, půjdu si to užít a bude to opravdu vzrušující. Uvidíme, co se v neděli stane," těšil se Menšík.

Do turnaje v Miami vstupoval jako 54. hráč světového žebříčku. Postupem do finále si zajistil posun na životní 30. místo. Pokud by získal titul, dostal by se na 24. pozici.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 11,255.535 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Menšík (ČR) - Fritz (3-USA) 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4).