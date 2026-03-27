Fanoušci v postup na světový šampionát nevěří. Drtivá většina sází na Dány

I když budou dánští fotbalisté v úterním finále play off o mistrovství světa proti českému týmu hrát na soupeřově stadionu v Praze, podle bookmakerů jsou poměrně výrazným favoritem.
Na postup Seveřanů na letní šampionát lze po čtvrtečním semifinále baráže u tuzemských společností sázet zhruba v kurzu 1,5:1, zatímco na úspěch svěřenců trenéra Miroslava Koubka v kurzu 2,5:1. Dánům jednoznačně věří i tipující, míří na ně 90 procent sázek.
Seveřané byli favoritem čtyřčlenné "české" větve baráže už před jejím začátkem a nic na tom nezměnilo čtvrteční semifinále. Zatímco Dánové rozdrtili Severní Makedonii 4:0, výběr trenéra Koubka udolal Irsko až po penaltovém rozstřelu.
Český tým bude v úterý na Letné usilovat o první účast na mistrovství světa po 20 letech a teprve druhou v samostatné historii.
Ihned po vydřeném postupu přes Irsko vypsaly sázkové kanceláře na vítězství Dánů v základní hrací době kurz 2,25:1, který během dne klesl zhruba na 2,05:1.
Na triumf Čechů po 90 minutách lze tipovat za přibližně 3,9:1, remíza je aktuálně ohodnocena poměrem zhruba 3,35:1.
Tomu odpovídají kurzy na vítěze finále do rozhodnutí, tedy postup. Na Seveřany je kurz 1,53:1 u Fortuny a 1,52:1 u Tipsportu a Chance, na Čechy 2,5:1 u Fortuny a 2,55:1 u dalších dvou společností.
Podobně vidí šance i Betano, na postup Koubkova výběru lze sázet za 2,6:1, na opačnou příležitost za 1,5:1.
U všech hlavních českých sázkových společností míří na Dány 90 procent tipů.
"Optikou spotřeby piva: Česko - Dánsko je jasná remíza a rozhodne se v prodloužení nebo na penalty. Tohle je nadsázka, ale sportovně by to tak mohlo znovu dopadnout, protože týmy hrají takové zápasy většinou opatrně," řekl mluvčí Tipsport Jiří Hadrava.
"Dánové jsou pro naše bookmakery favoritem, mají aktuálně ve světovém fotbale prostě lepší pozici než Česko. Ale chybí jim pár dost důležitých hráčů a přece jen hrajeme doma, kde jsme toho nikdy moc neprohráli," připomněl Hadrava. Národní tým doma už 17 zápasů nenašel přemožitele.
Zhruba jen desetina tipujících věří českému celku také u Chance.
"Po rozpačitém výkonu proti Irům mají sázkaři jasno. Dánsko je podle nich jasný favorit, aktuálně je na něj nabráno 90 procent sázek a kurz klesl z původních 2,25:1 na 2,06:1. Dánové dlouhodobě podávají stabilnější výkony, účast na mistrovství světa u nich není tak vzácná jako u nás a mají ve svém středu několik špičkových hráčů, kteří hrají ve velkých klubech. Aktuálně jim ale některé opory chybějí," uvedla mluvčí Chance Markéta Světlíková.
Skeptičtí k českým šancím na postup jsou klienti i u Fortuny.
"Dánové si hladce poradili se Severní Makedonií. Češi se s Irskem trochu trápili, možná i proto jsou favoritem Seveřané. Na výhru Dánska jde aktuálně i cca 90 procent sázek," řekl mluvčí Fortuny Petr Šrain.
