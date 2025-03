Poborskému v Laziu uškodil odchod Nedvěda. Navíc jsem nemohl vyjít na ulici, vzpomíná

Klíčovým hráčem české fotbalové reprezentace, která v roce 1996 vybojovala na ME v Anglii stříbrné medaile, byl křídelní útočník Karel Poborský. Po šampionátu oblékal dres Manchesteru United, Benfiky Lisabon a na závěr svého působení v zahraničí působil v Laziu Řím, které bude v dnešním úvodním osmifinále Evropské ligy soupeřem Plzně.

"Po fotbalové stránce jsem v Laziu díky vysoké kvalitě italské ligy získal asi nejvíc," prozrazuje Poborský, se 118 zápasy druhý v počtu startů za českou reprezentaci, v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Do Říma vedla vaše cesta v lednu 2001 po téměř čtyřletém působení v Benfice Lisabon. Herně se vám v Portugalsku dařilo, takže jaký byl důvod vašeho odchodu a proč zrovna do Lazia?

Na podzim roku 2000 se v Benfice leccos změnilo a už jsem začínal chybět v základní sestavě. V té době Lazio potřebovalo pravého záložníka a jeho tehdejší hráč, zároveň můj kolega z reprezentace Pavel Nedvěd mě vedení klubu doporučil. A protože mě lákala italská liga, která byla kvalitnější než portugalská, tak jsem smlouvu na rok a půl podepsal.

Jaké byly vaše začátky v Laziu?

Říká se, že každý začátek je těžký, což platilo i pro moje první kroky. S mnoha věcmi a především s adaptací na nové prostředí mi však moc pomohl Pavel Nedvěd. Byl jsem spokojen, že po angličtině a portugalštině jsem zvládl také italštinu, která se mi zdála z těch tří jazyků nejlehčí. A hlavně jsem byl moc rád, že trenér Dino Zoff mě postavil do 19 zápasů a Lazio si třetím místem v nejvyšší domácí soutěži zajistilo účast v předkole Ligy mistrů.

V létě toho roku se trenérem Lazia stal Alberto Zaccheroni. Měl jste i pod jeho taktovkou pevnou pozici v základní sestavě?

Preferoval jiný systém hry a zpočátku mě moc nestavěl. Navíc můj kamarád Pavel Nedvěd odešel do Juventusu. Postupně se však Lazio zase dostalo do dobré formy a já jsem se vrátil do základní sestavy.

Byla derby střetnutí s AS Řím podobná zápasům pražských "S"?

Mezi těmito dvěma římskými kluby je ještě větší nenávist než mezi příznivci Sparty a Slavie. Toto derby je doslova válka a kdo v ní zvítězí, stává se králem Říma. V hledišti i na hřišti převládají emoce. Ještě před mým působením Lazio prohrálo toto derby 1:5 a rozzuření fanoušci prý zničili několik automobilů.

Koncem sezony 2001/2002 se začalo mluvit o vašem odchodu z Lazia. Bylo důvodem jeho až šesté místo v lize, nebo něco jiného?

Především mi končila smlouva, a navíc v Laziu začaly obrovské problémy. Byl to rodinný klub a jeho majitel, zřejmě kvůli nějakým finančním machinacím, skončil ve vazbě. Proto jsem nabídku na prodloužení smlouvy neakceptoval.

V českém tisku se objevily zprávy, že o vás má zájem několik italských klubů, Norimberk, Austria Vídeň a také Sparta. Proč jste se pak rozhodl právě pro ni?

Opravdu jsem měl několik zajímavých nabídek, ale z rodinných důvodů jsem chtěl své zahraniční angažmá už ukončit. Do Sparty jsem přestoupil proto, že smlouva mi ve všem vyhovovala. Také na Letné jsem prožil krásné tři sezony.

Už rok nato jste v rudém dresu nastoupil v Lize mistrů právě proti Laziu. Čím pro vás toto utkání bylo?

Určitě patří do kategorie nezapomenutelných. Celý zápas byl pro mě něčím zvláštním a přímo úžasný byl jeho závěr, kdy Marek Kincl v nastaveném čase po mém centru poslal míč hlavou do sítě. Sparta si tak vítězstvím 1:0 zajistila postup do osmifinále.

Lze říci, že ve třech zahraničních klubech jste pro svůj fotbalový život získal vždy něco jiného?

Určitě. Manchester United patřil k evropské špičce a já se snažil o první vydařené krůčky v obrovské hráčské konkurenci. Byla to má nejtěžší fotbalová zkouška. V Benfice to byl úplně jiný život. Krásné počasí, k moři se dalo jít pěšky a poznal jsem tam úplně odlišný fotbal než v Anglii. V Laziu jsem herně zase trochu povyrostl, ale kvůli fanatismu fanoušků pro mě bylo nemyslitelné chodit v Římě mezi lidi.

Plzeň dnes večer doma s Laziem rozehraje dvojzápas o postup do čtvrtfinále Evropské ligy. Jak velkou šanci má na to, aby tento současný čtvrtý tým italské ligy porazila?

Lazio přijede do Štruncových sadů v roli favorita. Mají kvalitní obranu a v útoku umí trestat chyby soupeřových zadáků. Avšak Plzeň bude na těžkého soupeře jistě takticky i technicky dobře připravena, je schopna podat kvalitní týmový výkon a může překvapit. Proto šance pro dnešní zápas v Plzni vidím 50:50.