Faksa pomohl asistencí porazit nejlepší tým základní části NHL

Hokejisté St. Louis díky hattricku Pavla Bučněviče, pěti bodům obránce Cama Fowlera a asistenci českého centra Radka Faksy porazili 7:2 Winnipeg a v sérii prvního kola play off NHL snížili na 1:2 na zápasy.

St. Louis vstoupilo do zápasu skvěle a díky dvěma zásahům Bučněviče vedlo po první třetině 3:0.

V polovině utkání přišla kontroverzní situace, kdy rozhodčí ani po přezkoumání na videu neuznali Winnipegu gól Colea Perfettiho.

Vítěz základní části se dočkal snížení na 1:3 v úvodu třetího dějství, ale další drama odmítl třetím gólem v utkání Bučněvič. Ruský útočník měl i jednu asistenci a zaznamenal čtyři body. Hvězdou zápasu byl však Fowler s bilancí 1+4.

Faksa si připsal druhou asistenci u branky na 6:1 a zaznamenal první bod v tomto play off. Winnipeg ve vypjatém závěru snížil na 2:6, ale na konečných 7:2 upravil v přesilové hře obránce Colton Parayko.

Poměrem 1:2 prohrává v sérii i Vegas, které v Minnesotě podlehlo 2:5. Tomáš Hertl za hosty nebodoval.

Český útočník odehrál za Vegas téměř 20 minut, jednou vystřelil na branku a poprvé se v sérii gólově neprosadil. Na vítězství Minnesoty se dvěma góly podílel Kirill Kaprizov, který využil dvě přesilovky a navázal na dvě branky z minulého utkání, které jeho tým vyhrál rovněž 5:2. Po jeho trefě na 4:1 nastoupil do třetí třetiny místo Adina Hilla v brance hostů Akira Schmid, který už neinkasoval. Po snížení Reillyho Smitha stvrdil výhru domácích trefou do prázdné branky Marcus Foligno.

Jedinou výhru od postupu je Toronto, které si s Ottawou poradilo 3:2 v prodloužení a vede 3:0.

Ottawu poslal do vedení v početní převaze pět na tři střelou zápěstím Claude Giroux, hokejisté Toronta ale skóre otočili. Postaral se o to v úvodu třetí třetiny Mitchell Marner, který chytře protečoval puk na kapitána Austona Matthewse, jenž trefil odkrytou část branky. V čase 51:22 se prosadil kapitán i na druhé straně. Brady Tkachuk skryl svou střelu z levé strany za clonícího obránce a poslal zápas do prodloužení. Už po 79 sekundách rozhodl po vyhraném buly svou premiérovou trefou ve vyřazovacích bojích obránce Simon Benoit.

"Schovával jsem si to na play off. Moc gólů nedávám, takže paráda. Když i tak vyhráváme, tak na tom nezáleží," řekl Benoit, který se v 78 zápasech základní části trefil jednou.

Stoprocentní jsou také obhájci Stanleyova poháru z Floridy. Panthers zvítězili na ledě Tampy Bay i podruhé, tentokrát 2:0. Zápas kvůli zranění nedohrál jejich kapitán Aleksander Barkov.

1. kolo play off NHL:

Východní konference:

Tampa Bay - Florida 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 5. Schmidt, 60. Bennett. Střely na branku: 19:23. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij (Florida), 2. Vasilevskij (Tampa Bay), 3. Schmidt (Florida). Stav série: 0:2.

Ottawa - Toronto 2:3 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 22. Giroux, 52. B. Tkachuk - 29. Knies, 41. Matthews, 62. Benoit. Střely na branku: 20:20. Diváci: 19.073. Hvězdy zápasu: 1. Knies, 2. Matthews (oba Toronto), 3. Giroux (Ottawa). Stav série: 0:3.

Západní konference:

Minnesota - Vegas 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Branky: 4. a 40. Kaprizov, 7. Rossi, 32. Boldy, 59. M. Foligno - 11. Pietrangelo, 52. R. Smith. Střely na branku: 31:32. Diváci: 19.058. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Boldy, 3. Gustavsson (všichni Minnesota). Stav série: 2:1.

St. Louis - Winnipeg 7:2 (3:0, 0:0, 4:2)

Branky: 1., 4. a 46. Bučněvič, 16. Fowler, 48. Kyrou, 51. Toropčenko (Faksa), 57. Parayko - 45. D. Gustafsson, 53. Pionk. Střely na branku: 28:18. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Fowler, 2. Bučněvič, 3. R. Thomas (všichni St. Louis). Stav série 1:2.