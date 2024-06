Brzda jménem Mercedes i zdržení v depu. Norrise dělily od velkého triumfu jen vteřiny

Byla to nejdramatičtější zápletka nedělní Velké ceny Španělska formule 1. Jak blízko sahal Lando Norris v McLarenu po druhému triumfu v kariéře?

Norrisova honba za vítězstvím byla příběhem plným strategických nuancí, kritických rozhodnutí a jízdy na hraně možností formulí. Navzdory vynikající jízdě a rychlému McLarenu skončil mladý Brit druhý, těsně za Maxem Verstappenem z Red Bullu.

Norris byl po výborné kvalifikaci na pole position. První metry slibovaly výborný start. Jenže situace na trati se drasticky změnila, když se v čele objevil Mercedes George Russella, který byl ve druhé řadě. McLaren se navíc propadl i za Red Bull obhájce titulu, který stál vedle něj.

"Odstartoval jsem lépe než Max. Druhá fáze, výjezd z první a druhé zatáčky, už tak dobrá nebyla," přiznal Norris, že klíčový moment Grand Prix mu nevyšel.

Russell využil čisté stopy i výhodně aerodynamické situace, což mu umožnilo předjet Norrise i Verstappena.

"Myslím, že Landův start nebyl vůbec špatný. Byl to slušný začátek, byl téměř o jednu délku před Maxem. Ale je fakt, že Russell se dostal do dvojitého slipstreamu. V první zatáčce se Lando snažil jet chytře, protože v té skrumáži stačí malá chybička a je po závodě. Tak my závodit nechceme. Chceme zůstat v boji o nejlepší příčky," uvedl šéf týmu McLaren Andrea Stella

Na situaci v prvních kolech nebylo důležité ani tak pořadí, ale hlavně fakt, že Norris zůstal zaseknutý za Russellem. To umožnilo Verstappenovi vybudovat si slibný náskok. Pilot McLarenu musel zvolit defenzivní strategii. Svého rivala se zbavil, až když si Russell zajel pro nové pneumatiky.

McLaren se nevzdal snu o vítězství. Kombinací útočné strategie zastávek v boxech a agresivní jízdy se v závěru Grand Prix zůstal Norris ve hře o svůj druhý triumf ve formuli 1.



"Byli jsme velmi překvapeni, když jsme viděli, že soupeři poprvé měnil gumy už v 16. či 17. kole. Podle mě si v Barceloně za opotřebení pneumatik mohou jezdci tak trochu sami svým závodním stylem. Opotřebení je zde vysoké, že se snadno předjíždí. Proto jsme si mysleli, že nás to vrátí zpět do závodu," popsal boss McLarenu strategii oranžové stáje.

V závěru závodu se Britovi dařilo výrazně stáhnout Verstappenův náskok. K tomu využil méně ojeté pneumatiky a totální odhodlání. Jenže při druhé zastávce v boxech zdržela mechaniky výměna pravého zadního kola a Norris ztratil další cenné sekundy.

I díky tomu proťal cíl vítězně Verstappen, byť jen o dvě sekundy dřív než jeho britský rival.

"Byl to hezký souboj. Celkově jsme měli dobrý závod, i když mě samozřejmě mrzí, že jsme nevyhráli," popsal Norris drama v Barceloně.

V průběžném hodnocení sice 24letý rodák z Glastonbury ztrácí na vedoucího Verstappena už 69 bodů, ale ni není ztraceno. Šampionát má za sebou teprve deset z plánovaných 24 podniků.

Carlos Sainz junior, bývalý jezdec McLarenu a dnes pilot Ferrari, považuje britský tým za momentálně nejlepší v celém závodním poli F1. "Upřímně si myslím, že McLaren má v této chvíli k dispozici nejstabilnější vůz. Je rychlý všude. V pomalých zatáčkách i na rovinkách. Nevidím, že by teď měl McLaren nějakou slabinu," domnívá se španělský jezdec.