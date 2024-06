Norris vyhrál dramatickou kvalifikaci v Barceloně, Verstappena porazil o dvě setiny

Lando Norris v McLarenu vyhrál dnešní kvalifikaci na Velkou cenu Španělska formule 1. Max Verstappen tak byl poražen potřetí za sebou v boji o pole position.

24letý Brit porazil lídra šampionátu o dvě pouhé dvě setiny sekundy. Třetí skončil Lewis Hamilton v Mercedesu.

"Byl to téměř dokonalé kolo. Bylo to hodně těsné, ale jsem moc a moc rád. Celý víkend jsme tu v Barceloně vyrovnaní. Před posledním rychlým kolem jsme udělali nějaké změny a také jsem se vyvaroval některých chybiček, takže to vyšlo," řekl spokojený Norris.

Kvalifikaci v posledních čtyřech závodech vyhrál čtvrtý jezdec. Po Verstappenovi následovali Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) a dnes Norris.

Domácí fanoušci se svého jezdce v nejlepší desítce nedočkali. Fernando Alonso vypadl v druhé části kvalifikace. Pilota Aston Martinu dělilo od postupu jen 19 tisícin sekundy.

Velká cena Španělska formule 1 startuje v neděli v 15:00 a ledovat ji můžete v našel on-line přenosu ZDE.

Kvalifikace na Velkou cenu Španělska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Barceloně: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:11,383, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,020, 3. Hamilton -0,318, 4. Russell (oba Brit./Mercedes) -0,320, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,348, 6. Sainz (Šp./Ferrari) -0,353.