Verstappen se málem srazil s Norrisem, i tak završil japonský víkend vítězstvím

Max Verstappen v Red Bullu vyhrál počtvrté za sebou Velkou cenu Japonska formule 1. Prvních šest jezdců v cíli se seřadilo podle pořadí na startovním roštu.

Verstappen porazil lídra šampionátu Landa Norrise v McLarenu o sekundy a stáhl jeho náskok v čele šampionátu na pouhý bod. Třetí dojel Oscar Piastri v dalším voze stáje McLaren.

"Bylo to těžké. Jel jsem naplno, McLaren na mě hlavně v závěru tlačil. Jsem moc šťastný. Start z pole position mi umožnil vyhrát tenhle závod," řekl v cíli vítězný pilot Red Bullu.

Po startu si držitel pole position Verstappen udržel vedení před Norrisem a Piastrim a celou první fázi závodu si držel před oběma McLareny dostatečný náskok.

Před zastávkami v boxech zkusil McLaren na soupeře z Red Bullu drobnou "kulišárnu".

Norris dostal do rádia informaci, aby zajel do boxů pro nové gumy. Tím se oranžový tým zřejmě snažil rivala přimět k podobnému kroku. Ale Brit nakonec vjezd do boxů minul a celé se to ukázalo jako hra nervů.

O chvíli později už bylo v depu McLarenu rušno, to měnil pneumatiky Piastri.

Verstappen a Norris zajeli k mechanikům ve stejnou chvíli. Při výjezdu z boxů došlo mezi oběma jezdci málem ke kontaktu. Brit skončil na travnaté ploše a tím ztratil důležité sekundy.

Konflikt dvou největších uchazečů o titul skončil na obou stranách bez trestů.

Oba piloti McLarenu zpočátku desetinu po desetině stahovali lídrův náskok. Pak ale začal Nizozemec zajíždět stejné časy a zdálo se, že pronásledovatelům postupně dochází čas.

Deset před koncem se Norris odhodlal k rozhodujícímu útoku na první příčku. Jenže místo toho, aby se dostal na dosah použití DRS, měl v zádech dotírajícího Piastriho.

Verstappen si pohlídal vítězství a oslavil 64. triumf ve formuli 1.

Japonec Juki Cunoda, který před domácí Grand Prix v kokpitu Red Bullu nahradil Liama Lawsona skončil dvanáctý. Od bodované desítky ho dělily čtyři sekundy.

Šampionát pokračuje už za týden Velkou cenou Bahrajnu v Sáchiru.

Velká cena Japonska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Suzuce: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:22:06,983, 2. Norris (Brit./McLaren) -1,423, 3. Piastri (Austr./McLaren) -2,129, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -16,097, 5. Russell (Brit./Mercedes) -17,362, 6. Antonelli (It./Mercedes) -18,671.

Nejrychlejší kolo: Antonelli (letos se za něj nedává bod navíc).

Průběžné pořadí MS (po 3 z 24 závodů): 1. Norris 62 b., 2. Verstappen 61, 3. Piastri 49, 4. Russell 45, 5. Antonelli 30, 6. Leclerc 20.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 111 b., 2. Mercedes 75, 3. Red Bull 61, 4. Ferrari 35, 5. Williams 19, 6. Haas 15.