Pérezova havárie bude stát miliony, suverénní pozice Red Bullu tu nemusí být napořád

Kolize Sergia Péreze v úvodu Velké ceny Monaka může ohrozit výsadní pozici týmu Red Bull ve formuli 1.

Ve chvíli, kdy se po pár set metrech od startu monacké Grand Prix proměnil monopost Sergia Péreze v hromadu trosek odlétajících z pevné skořepiny chránící závodníka, pokoušely se o mnohé inženýry a šéfy Red Bullu mrákoty.

Jen letmý pohled na výsledek demoličního derby s dvojicí vozů Haas, z nichž největší vinu na karambolu nese Dán Kevin Magnussen, signalizoval další náročnou směnu v továrně v Milton Keynes.

Kontakt Péreze v vozy Haas:

V současné F1 není taková velká rána nic příjemného. Ať už pro jezdce, který z ní naštěstí odchází po většinou po svých jen mírně otřesen, ale hlavně pro týmovou pokladnu.

V době, kdy jsou náklady omezené výdajovým stropem a jeho překročení je přísně penalizováno, se řeší každá sebemenší částka. Natož miliony, které se v ulicích Monte Carla doslova válely po zemi.

Některé z trosek dokonce létaly vzduchem, což odnesl lehkým zraněním blízko stojící italský fotograf.

Následné počítání v boxech Red Bullu bylo smutné. "Škoda na monopostu RB20 je dva až tři miliony dolarů. To je pro nás velký hendikep vzhledem k rozpočtovému limitu," prohlásil mentor týmu Helmut Marko.

Pokud by byl dominantní tým posledních tří let nucen omezit výdaje na vývoj vozu, došlo by k ohrožení jeho už beztak atakované pozice suveréna.

Po prvních pěti závodech této sezony to vypadalo, že se pojede ve starých kolejích.

Obhájce tří titulů světového šampiona Max Verstappen sice nedokončil závod v Melbourne, ale ze Šanghaje odjížděl s náskokem 25 bodů na druhého Péreze a 34 na Charlese Leclerca z Ferrari, jemuž patřila třetí příčka. V souboji o Pohár konstruktérů Red Bull vedl o 44 bodů před týmem z Maranella.

Jenže stačily další tři závody a piedestal pod Red Bullem se začíná kymácet. Verstappen sice dál vede, ale druhý Leclerc po triumfu ve svém rodišti zaostává o 31 bodů. To je deficit, který se dá dohnat během dvou Velkých cen.

Pokles Pérezovy formy se odrazil nejen na tom, že Mexičan spadl na průběžné páté místo. Jeho body chybí především Red Bullu v klání týmů.

Ferrari se na lídra díky spolehlivé dvojce Leclerc, Carlos Sainz junior, postupně dotahuje. Po Monte Carlu činí rozdíl pouze 24 bodů.

Šampionát má za sebou teprve první třetinu, takže na radikální prognózy je stále brzy. Přesto je u Red Bullu i jeho rivalů jasné, že tento rok slibuje vyrovnanější souboj o čelní příčky v šampionátu