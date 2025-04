Dneska jsem na to neměl, přiznal zklamaný Hamilton. Ferrari hledá lék na trápení

Lewis Hamilton zatím nenachází v kokpitu monopostu F1 Ferrari ideální formu. Problémy s vozem brzdí jeho ambice i sebedůvěru.

Lewis Hamilton si zřejmě svou první sezonu ve Ferrari představoval jinak. Místo boje o přední příčky sbírá, s výjimkou vítězného sprintu v Šanghaji, příčky za stupni vítězů.

Brit si také stěžuje na technické potíže, které jeho vůz od začátku sezony provázejí. Po Velké ceně Japonska, kde dojel sedmý, se ozval s překvapivě otevřenou kritikou.

"Něco na tom autě od začátku sezony nefunguje. Už tři závody jsme pod našimi možnostmi a teď jsme konečně zjistili, co to je. Doufám, že to spraví nový díl, až ho nasadíme," prohlásil Hamilton po dojezdu v Suzuce, kde nestačil nejen na Red Bull, ale i na Mercedes a McLaren.

Ztráta činila podle slov sedminásobného mistra světa přes desetinu na kolo.

Ferrari podle dostupných informací řeší problémy s tuhostí podvozku a nastavením světlé výšky. Kvůli tomu nemůžou jezdit s plnými nádržemi tak nízko, jak by si jezdci přáli. Tím trpí aerodynamika vozu, což se odráží v dosažených časech.

Hamilton navíc naznačil, že ne všechny vozy Ferrari trpí tímto problémem stejně. "Na mojí straně garáže to zřejmě podává horší výkon. Je dobré, že už to víme. Ale teď je potřeba to vyřešit," podotkl.

Někteří experti, jako exmistr světa Jacques Villeneuve, dokonce hovoří o tom, že jde o větší konstrukční problém se zadní částí vozu.

Ferrari zatím oficiálně nic nepotvrdilo, v paddocku se ale mluví o možnosti, že s tím bude Scuderia prát celou sezonu, nebo raději přesměruje úsilí na konstrukci formule na rok 2026.

"Z toho, co víme, to vypadá na strukturální věc. Nikdo v týmu si není jistý, co to způsobuje, ale dělá se nový díl, který by to měl vyřešit. Snad to bude fungovat a budeme na tom stejně jako Leclerc," uvedl Hamilton, který doplatil i na diskvalifikaci v Číně kvůli příliš opotřebenému podvozku.

V Suzuce navíc fanoušky i experty zaujala radiová zpráva, kterou Hamilton po průjezdu cílem adresoval týmu.

"Omlouvám se za ten výsledek, chlapi. Dneska jsem na to neměl, ale děkuju za vaše úsilí. Příště to bude lepší," zaznělo do sluchátek Ferrari.

Přestože už dokázal v Číně vyhrát sprint, jeho umístění se letos jinak točí kolem 6. až 10. místa. V průběžném pořadí je zatím osmý a v Bahrajnu bude potřebovat výraznější posun.

"Kvalifikace je letos naprosto klíčová. Neumím z pneumatik dostat maximum, to musím zlepšit," řekl Hamilton sebekriticky.

Na sociálních sítích se ale objevily i názory, že se legendární Brit zatím s novou výzvou spíš hledá. "Příště zas bude říkat to samé. Kvalifikace je základ. Žádné ‘Ještě se učím. ‘ Ať konečně zabere," napsal jeden z fanoušků.

Hamilton přiznal, že před sezonou cítil velké naděje. Přestup k Ferrari označil za splněný dětský sen.

Nyní ale bude záležet, zda se podaří technické týmy dovést jeho auto do stavu, který mu umožní reálně bojovat o stupně vítězů. Jinak hrozí, že pohádkový přestup do Maranella zůstane jen nenaplněnou kapitolou.