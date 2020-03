Vláda chystá výjimku pro sportovní akce. Zápasy hokejového play off se odehrají

Večerní zápasy play off extraligy a první ligy se přeci jen odehrají. Podle informací Aktuálně.cz chystá ministerstvo zdravotnictví výjimku, která umožní, aby se sportovních klání zúčastnilo i více než 100 osob, ovšem pouze za předpokladu, že mají se zápasem pracovně co do činění.

Ministerstvo tak reaguje na nejasnosti kolem zákazu, který v úterý ráno zveřejnil po jednání bezpečnostní rady státu premiér Andrej Babiš. Ten prohlásil, že se mohou konat pouze sportovní akce, kterých se nezúčastní víc než sto osob. Státní úřady ale poté nespecifikovaly, zdali se kvóta týká i "účinkujících", tedy samotných sportovců, televizních štábů, zaměstnanců stadionů a podobně. U mnohých sportů přitom počet těchto osob přesáhne stohlavou kvótu. Hokejové play off se hrát pravděpodobně bude. Sportovní akce, kde počet hráčů, trenérů a nezbytného personálu překročí 100, se konat budou moci, ale bez diváků. Výjimku chystá MZ a může se jmenovat třeba Lex Král :-) — Jiří Škuba (@JiriSkuba) March 10, 2020 "Dostali jsme zprávu, že na ministerstvu vnitra se diskutuje o tom, jestli by do té stovky lidí neměli být zahrnuti všichni. Pokud dostaneme oficiální rozhodnutí, že se do toho počítají všichni, tak hokej v tuto chvíli skončil," uvedl například Tomáš Král, šéf českého hokeje. Podle interpretace, kterou během večera ministerstvo zveřejní, se ale naštěstí hokejistů a dalších sportů kvóta stovky zúčastněných osob netýká. Jejich počet bude hrát roli jen v situaci, kdy nepřesáhne stovku a svazy zároveň budou chtít na zápas pozvat alespoň minimální počet fanoušků. V takovém případě součet "účinkujících" a diváků nesmí přesáhnout stovku. Díky tomuto vyjasnění se dnešní duely Hradce Králové s Karlovými Vary a Olomouce se Zlínem odehrají podle plánu, pouze bez diváků. Stejně tak by měly proběhnout i dnešní duely play off první hokejové ligy a středeční fotbalová dohrávka mezi Teplicemi a Libercem. Osud dalších fotbalových a hokejových zápasů se rozhodne na středečním jednání klubů. Šéf hokejistů Tomáš Král ale už předem avizoval, že minimálně předkolo play off by chtěla extraliga dohrát. Naopak hlava fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík oznámil, že preferuje odložení zápasů Fortuna:Ligy. Respektuji a podporuji rozhodnuti vlady CR. Spravna cesta. Jednoznacne podporuji preruseni ligy napriklad do 2.4. stejne jako v Italii. Ze zdravotnich a bezpecnostnich duvodu. Zivoty a zdravi nad sport a zabavu. A to i hracu a organizatoru. Fotbal bez divaku je navic nesmysl. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 10, 2020 Připravujeme podrobnosti.