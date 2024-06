Kolem exsparťana krouží velkokluby, stát může přes miliardu. V napětí čeká i Plíšková

jšk

Dávid Hancko. Fotbalista, který tři roky oblékal dres pražské Sparty, je tématem číslo jedna ve slovenské reprezentaci před začátkem fotbalového Eura. Kolem šestadvacetiletého stopera nizozemského Rotterdamu totiž se zájmem krouží kluby z té nejvyšší světové elity v čele s Liverpoolem.

Hancko je v ideálním fotbalovém věku, po předloňském přestupu ze Sparty navíc v Nizozemsku udivuje výbornými výkony. Takovými, že zaujal řadu elitních evropských klubů.

Jako první z nich se samozřejmě nabízí anglický gigant Liverpool, který je finální stanicí aktuální evropské trenérské rošády. Na uvolněné místo Reds po Jürgenu Kloppovi zamířil Arne Slot z Feyenoordu Rotterdam, kam zase míří sparťanský kouč Brian Priske.

Triádu zmíněných klubů by mohl nyní završit Hancko, po Letné a Rotterdamu se možná vydá za svým bývalým koučem do Anglie.

Jeho cena se nyní pohybuje kolem čtyřiceti milionů eur, ale může vystřelit ještě výše. Tedy přes miliardu korun.

Vedle Liverpoolu patří mezi zájemce o rodáka z Bojnic taká Paris St. Germain. Hodně bude záležet na jeho výkonech a výsledcích Slováků na fotbalovém Euru. Ve skupině šampionátu se výběr kouče Calzony postaví Belgii, Ukrajině a Rumunsku.

Turnaj tak s napětím vyhlíží i česká tenistka Kristýna Plíšková, manželka Dávida Hancka. Ta se přiznala, že by spíš než Liverpool přivítala stěhování do slunnější evropské země, například do Španělska.

"Teď v létě se to bude řešit. Možná až po Euru, ale nejsem takový odborník. Nevím, jestli je na špičkách, ale myslím, že by šel rád jinam. Oba bychom rádi. (směje se) Uvidíme, co z toho nakonec vyjde," řekla v rozhovoru pro deník Sport česká tenistka.