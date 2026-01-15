Euforie mladých hokejistek. Zahrají si o třetí medaili v řadě, rozhodla 59. minuta

České hokejistky porazily ve čtvrtfinále mistrovství světa do 18 let v Kanadě 2:1 Švýcarsko a zahrají si o třetí medaili za sebou. Zápas rozhodla až v předposlední minutě řádné hrací doby Tereza Gildainová a poslala tým do semifinále.
Češky šly do zápasu v roli velkého favorita, ale jako první se střelecky prosadila ve 14. minutě Švýcarka Jil Bakerová. Svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského se navzdory velké herní převaze dlouho nemohly prosadit a ztroskotávaly na brankářce Norině Schrupkowské, jež si nakonec připsala 40 zákroků.
Kouzlo švýcarské gólmanky jako první odčarovala ve 31. minutě střelou z dálky obránkyně Johanna Tischler. Na obrat čekaly Češky až do samotného závěru, kdy v čase 58:11 rozhodla bekhendovou dorážkou Gidlainová.
České juniorky po stříbru z roku 2024 a loňském bronzu útočí na třetí medaili za sebou. Své další soupeřky budou znát až po dohrání kompletního čtvrtfinálového programu.
Pokud ale nedojde k překvapením, střetnou se v roli outsidera s Kanadou. Domácí tým se utká s Finskem, USA s Maďarskem.
Jako první si zajistilo účast v semifinále Švédsko, jež splnilo roli favorita vítězstvím 7:2 nad Slovenskem. Úvodní slovenský gól vstřelila kapitánka Nela Lopušanová a ve svém posledním utkání na MS do 18 let vyrovnala rekord Kendall Coyneové Schofieldové v počtu nasbíraných bodů na šampionátech. Útočnice považovaná za generační talent zaznamenala 22 gólů a 11 asistencí, což je stejná bilance, na jakou dosáhla Američanka.
Mistrovství světa hokejistek do 18 let v Sydney (Kanada) - čtvrfinále:
Česko - Švýcarsko 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Branky: 31. Tischler, 59. Gidlainová - 14. Bakerová.
Švédsko - Slovensko 7:2 (1:0, 3:1, 3:1).
Machadová předala Trumpovi svou Nobelovu cenu za mír. Není jisté, zda ji přijal
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek zhruba dvě hodiny v Bílém domě jednal s venezuelskou opoziční političkou a nositelkou Nobelovy ceny za mír Maríou Corinou Machadovou. Ta po setkání podle agentury Reuters řekla, že Trumpovi předala svou Nobelovu cenu za mír. Neuvedla však, zda ji přijal.
ŽIVĚUkrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, je klíčová, řekl Pavel
Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě. Pro ukrajinskou armádu je to klíčová věc, řekl český prezident Petr Pavel po dnešním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově. Prezident také uvedl, že svou návštěvu Ukrajiny nebere jako vzkaz české vládě a že jeho podpora Ruskem napadené země zůstává neměnná.
ŽIVĚBabišova vláda povládne s důvěrou. "Opozice nebyla přátelská," postěžoval si premiér
Pro vyslovení důvěry vládě hlasovalo podle prvních propočtů všech 108 poslanců koalice ANO, SPD a Motoristů. Proti hlasovalo 91 opozičních zákonodárců.
ŽIVĚTrump opět pohrozil Íránu kvůli zabíjení demonstrantů a uvalil nové sankce
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek Íránu pohrozil, že pokud bude nadále pokračovat zabíjení protestujících, bude to mít vážné následky. Bílý dům podle agentury Reuters tvrdí, že Írán pozastavil 800 poprav, které se měly uskutečnit ve středu. Děje se tak v den, kdy Spojené státy uvalily nové sankce na íránské představitele obviněné z potlačování protivládních demonstrací.
Sparťané dál neví, jak na Kometu. Jejich gól v závěru nic neřešil
Hokejisté Brna zvítězili v předehrávaném utkání 42. kola extraligy na ledě Sparty 3:1. Obhájci titulu zdolali Pražany potřetí v sezoně a připsali si třetí výhru za sebou, v tabulce se na sedmou Spartu bodově dotáhli. Shodně gólem a nahrávkou k tomu přispěli obránce Rhett Holland a kapitán Jakub Flek. Domácí ztratili čtyři z posledních duelů, přestože čtyři z nich odehráli před svými diváky.