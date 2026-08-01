Dvě červené kosy a Liberec dohrával v devíti. Bizarní zápas rozhodl Mareček

Fotbalisté Teplic zvítězili 1:0 v Liberci. Severočeský souboj ovlivnily červené karty pro domácí tým, Vasil Kušej byl vyloučen už v úvodní minutě a ještě před poločasovou pauzou ho následoval Petr Hodouš. Dvojnásobnou přesilovku zužitkoval v 61. minutě Lukáš Mareček. Svůj první bod v historii fotbalové ligy získal Artis Brno, který remizoval na Slovácku 1:1.
Teplice po domácím triumfu s Bohemians 1905 a v součtu se závěrem minulé sezony vyhrály v lize pošesté v řadě. Svěřenci trenéra Fodreka nenavázali na vítězství 3:1 v Plzni, slovenský kouč v domácím debutu utrpěl premiérovou soutěžní porážku na lavičce Slovanu.
V plném počtu se hrálo jen necelou minutu. Po 48 sekundách Kušej ostrým skluzem dohrál Jakubka a sudí Radina ho bez váhání vyloučil. Nejrychlejší červenou kartu v historii české ligy dostal Jan Vorel z pražské Dukly, jenž v březnu 2013 proti Plzni vydržel na hřišti po úvodním hvizdu jen 20 sekund.
Hosté v přesilovce okamžitě převzali iniciativu a po většinu zápasu dobývali libereckou obranu, v první půli ale vyslali jedinou střelou mezi tři tyče. Od 38. minuty se jejich převaha ještě zvýšila poté, co Hodouš ve skluzu trefil podrážkou Lukáše Marečka. Hodouš i Kušej dostali svou první červenou kartu v nejvyšší soutěži.
"Skláři" šli do vedení v 61. minutě. Lukáš Mareček si našel na hranici vápna odražený míč a i díky výrazné teči bránícího Drakpeho překonal Koubka. Šestatřicetiletý záložník dal ve svém 297. utkání v české lize teprve sedmou branku.
Slovan se ve druhé půli možná až překvapivě často dostával k útočným výpadům. Velkou šanci měl v 71. minutě Stránský, jehož obstřel minul horní roh brány jen o centimetry. O chvíli později měl na kopačce vyrovnání Kayondo, zblízka však trefil jen bránícího Švandu.
V 89. minutě musel teplický brankář Trmal vytáhnout skvělý zákrok po pohotovém zakončení Krollise. Domácí i s podporou takřka pěti tisíc diváků na tribunách sahali po vyrovnání, ve stoprocentní příležitosti minul hlavou Drakpe.
Tepličtí fotbalisté nakonec těsný výsledek ubránili, i když v závěru byli i v početní převaze pod drtivým tlakem. Liberec zdolali v nejvyšší soutěži po třech utkáních, z posledních 10 vzájemných duelů s ním prohráli jediný.
Barážové repete nerozhodně
Fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1:1. O oba góly se v závěru duelu postarali hráči nováčka. Nejprve si v 80. minutě dal vlastní gól Neil Glossoa, o čtyři minuty později vyrovnal střídající Issa Fomba. Oba týmy poprvé v sezoně bodovaly, pro Artis se jedná o premiérový bod v nejvyšší soutěži.
Týmy se na konci května utkaly v baráži, kterou jasně ovládl tým z Uherského Hradiště celkovým poměrem 7:1. Artis ale po administrativním postupu na úkor potrestané Karviné výrazně obměnil kádr a dnes za něj nastoupili pouze tři hráči z jarního dvojzápasu. Slovácko s novým trenérem Jelínkem nasadilo čtyři nové hráče, kteří baráž nehráli.
Úvod zápasu byl opatrný s důrazem na defenzivu, v níž oba celky v prvním kole hořely. Slovácko získalo mírnou územní převahu a vytěžilo z ní sraženou střelu Dolžnikova a nadějný nákop na Ndefeho před Stoppena. Ofenziva Artisu byla i dnes postavena na rychlosti a kombinaci afrických hráčů. V 21. minutě našel Alégué Adedirana, jehož střela skončila těsně vedle, několik dalších náznaků zlikvidoval Heča.
V závěru půle se domácí vrátili k nátlakové hře, která jim přinesla převahu a pár střeleckých pokusů. Ale ani Stojčevski, ani Trávník se k otevření skóre svými slabými a nepřesnými projektily vůbec nepřiblížili. Jen Blahútovu ránu musel Stoppen vyrážet na roh.
Po přestávce se obraz hry nezměnil. Slovácko se snažilo dostat soupeře pod tlak kombinační hrou, Artis zase spoléhal na rychlý přechod do útoku. Pro oba týmy ale byla společná nepřesnost ve finální fázi, proto šance nepřicházely ani na jedné straně.
Až v 65. minutě po standardní situaci musel Stoppen napnout všechny síly, aby zlikvidoval střelu Stojčevského. Po této akci tlak Slovácka narůstal, Dolžnikovovu ránu srazil obranný blok brněnských hráčů na roh. Hlavičku střídajícího Horského gólman Artisu vytáhl nad břevno.
Slovácké trápení v koncovce skončilo v 80. minutě. Havlíkův centr odkopl směrem ven střídající hráč Artisu Harazim, jenžee trefil jen spoluhráče Glossou, od nějž se míč odrazil za záda bezmocného Stoppena.
Artis postavila na nohy chyba stopera Behiratcheho, který přišel před pokutovým územím o míč, Adediran ho poslal před branku a střídající Fomba vyrovnal. V české lize se dočkal premiérového gólu. Slovácko se už k drtivému tlaku z předchozího průběhu nevrátilo a výhru na svoji stranu nestrhlo.
Slovan Liberec - FK Teplice 0:1 (0:0)
Branka: 61. L. Mareček. Rozhodčí: Radina - Hájek, Machač - Zelinka (video). ŽK: Faye, Hůlka, Stránský, Fodrek (trenér) - Bílek, Fortelný, Radosta, Švanda, Harža. ČK: 1. Kušej, 38. Hodouš (oba Liberec). Diváci: 4710.
Liberec: Koubek - Koželuh (85. Krollis), Drakpe, Hůlka, Kayondo - Faye (46. Stránský), Masopust (70. Juliš) - Dulay (82. Baboula), Kušej, Hodouš - Mašek (46. Lexa). Trenér: Fodrek.
Teplice: Trmal - Bílek (46. Švanda), Vientiess, Jakubko, Riznič - L. Mareček, Fortelný (62. Harža) - Radosta (87. Takács), Čermák (80. Kodeš), Auta (62. D. Mareček) - Pulkrab. Trenér: Frťala.
1. FC Slovácko - Artis Brno 1:1 (0:0)
Branka: 80. vlastní Glossoa - 84. Fomba. Rozhodčí: Panský - Pfeifer, Žurovec - Kvítek (video). ŽK: Ndiaye, Glossoa, Carlén (všichni Artis). Diváci: 3540.
Slovácko: Heča - Slončík, Behiratche, Stojčevski - Ndefe (78. Šviderský), Kostadinov, Trávník, Blahút - Havlík, Dolžnikov (69. Marinelli) - Niarchos (69. Horský). Trenér: Jelínek.
Artis: Stoppen - Glossoa, Šimek, Plechatý, Fully - Carlén, Pospíšil (86. Petrák) - Alégué (90.+3. Jeřábek), Adediran, Papalelé (74. Harazim) - Ndiaye (74. Fomba). Trenér: Nádvorník.
1.
Slavia
2
2
0
0
9:1
6
2.
Teplice
2
2
0
0
4:1
6
3.
Zbrojovka Brno
1
1
0
0
3:1
3
4.
Mladá Boleslav
1
1
0
0
4:2
3
5.
Liberec
2
1
0
1
3:2
3
6.
Hradec Králové
1
1
0
0
2:1
3
Jablonec nad Nisou
1
1
0
0
2:1
3
8.
Sparta
2
1
0
1
4:4
3
9.
Ostrava
2
1
0
1
1:4
3
10.
Artis Brno
2
0
1
1
3:5
1
11.
Slovácko
2
0
1
1
2:6
1
12.
Pardubice
1
0
0
1
1:2
0
Olomouc
1
0
0
1
1:2
0
14.
Bohemians 1905
1
0
0
1
1:3
0
Plzeň
1
0
0
1
1:3
0
16.
Zlín
2
0
0
2
1:4
0
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