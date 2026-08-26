Talent Baníku nevídaně zničil brněnskou Spartu, Karviná si uřízla ostudu

Fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve 2. kole překvapivě prohráli na hřišti divizních Kozlovic 4:5 na penalty, po 90 minutách skončil zápas 1:1. Osmnáctiletý útočník Vít Škrkoň pomohl nevídanými sedmi góly k jasné výhře Ostravy 9:0 na hřišti divizní Sparty Brno.
Nováček první ligy Zbrojovka Brno zvítězila dokonce 10:0 taktéž na půdě divizního Frýdlantu nad Ostravicí. Do 3. kola dnes postoupilo dalších šest mužstev z nejvyšší soutěže - Mladá Boleslav, Liberec, Teplice, Pardubice, Slovácko a Artis Brno.
Svěřenci karvinského trenéra Romana Westa vedli od 12. minuty, outsider ale srovnal po více než hodině hry. Na řadu přišel penaltový rozstřel, v němž neuspěli dva domácí hráči, zatímco na straně favorita dokonce tři.
Slezané v květnovém finále domácího poháru porazili Jablonec a získali první trofej v klubové historii. O měsíc později byli kvůli účasti v korupční kauze přeřazeni do druhé ligy. Karviná začala cestu MOL Cupem už v 1. kole, kde si s divizním Brumovem poradila 4:0. Na dalšího soupeře ze čtvrté nejvyšší soutěže však nestačila.
Český mládežnický reprezentant Škrkoň už v první půli zaznamenal pět tref, další dvě přidal po přestávce. Střelecký účet na půdě brněnské Sparty si otevřel v 11. minutě. Krátce nato na něj proměněnou penaltou navázal Jurečka, zbylé čtyři branky prvního poločasu obstaral Škrkoň. Na zkompletování prvního hattricku potřeboval čtvrthodiny, celkem mu na sedm zásahů stačilo 56 minut. Kromě něj se ve druhém dějství prosadil střídající Šancl.
Zbrojovka proti Frýdlantu v obou poločasech vsítila pět branek. Po dvou gólech dali Kanakimana, Velich a střídající Gjorgievski s Granečným.
Semifinalista posledního ročníku MOL Cupu Mladá Boleslav zvítězila na hřišti Meteoru Praha ze čtvrté ligy 4:0. Naopak divizní Křimice nadělaly potíže Teplicím, které vyhrály 2:1. Na postup se proti dalšímu diviznímu soupeři nadřelo i Slovácko. Tým z Uherského Hradiště rovněž uspěl 2:1, rozdílovou trefu si až v 85. minutě připsal Dolžnikov.
Pardubice, Artis a Liberec zvítězily venku 2:0. Pardubice uspěly v Písku a na šestý pokus poprvé v soutěžní sezoně vyhrály. Další brněnský nováček nejvyšší soutěže Artis zvítězil na hřišti jiného třetiligového mužstva Uherského Brodu. Liberecký Slovan si zase poradil s divizními Přepeřemi.
Celky z první ligy si uchovaly stoprocentní bilanci, do 3. kola jich postoupilo všech deset, z toho osm dnes. Zlín a Bohemians 1905 šly dál už v úterý. Pětice pohárových účastníků, tedy Hradec Králové, Jablonec, Plzeň a pražské týmy Slavia a Sparta, stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony nejvyšší soutěže Sigma Olomouc zasáhne do hry až ve třetím kole.
2. kolo českého fotbalového poháru MOL Cupu:
Sparta Brno - Baník Ostrava 0:9 (0:6)
Branky: 11., 24., 26., 34., 41., 63. a 67. Škrkoň, 16. Jurečka z pen., 61. Šancl.
Sestava Ostravy: Budinský - Skyba (46. Míček), Chaluš, Djačuk - Bewene (46. Kmeť), Boula (46. Musák), Planka, Holzer - Kubala (46. Šancl) - Jurečka (46. Gilbert), Škrkoň. Trenér: R. Skuhravý.
Kozlovice - MFK Karviná 1:1 (0:1), na penalty 5:4.
Uherský Brod - Artis Brno 0:2 (0:1)
Branky: 18. Jeřábek, 58. Alégué.
Sestava Artisu: Kašík - Harazim, Jeřábek, Fully, Fulnek - Petrák (59. Pojezný) - Alégué (59. Labík), Samek, Sylla (59. Pospíšil), Vukadinovič (80. Sokol) - Toula (70. Ndiaye). Trenér: Nádvorník.
Přepeře - Slovan Liberec 0:2 (0:1)
Branky: 5. Soliu, 81. Zyba z pen.
Sestava Liberce: Pešl - Juliš, Faye, Drakpe (62. Bužek), Basiladze - Stránský, Zyba - Soliu (46. Hodouš), Kušej (62. Lexa), Baboula (72. Sychra) - Mašek (46. Dulay). Trenér: Fodrek.
Písek - FK Pardubice 0:2 (0:2)
Branky: 35. Vinícius, 42. Mahuta z pen.
Sestava Pardubic: Šerák - Reil, Sljubyk, Traoré (66. Hlavatý), Saarma (46. Icha) - Řezníček (81. Smékal), Jelínek (46. Simon) - Samuel (63. Nedvěd), Zima, Mahuta - Vinícius (74. Botos). Trenér: Trousil.
Meteor Praha - FK Mladá Boleslav 0:4 (0:3)
Branky: 11. Buryán, 23. Mareš, 29. Letenay, 86. Šubert.
Sestava M. Boleslavi: Vorel - Mareš, Králik (46. Donát), Harušťák (56. Havran), Zachoval - Grygar, Pech (56. Zíka) - Buryán, Langhamer (56. Šubert), Kolářík (68. Teterja) - Letenay. Trenér: Majer.
Sarajevo - Slovan Liberec 2:3 (0:1)
Branky: 65. Spasojevičová, 82. Kameričová - 13. Krejčířová, 47. Vithová, 57. Skálová.
Sestava Liberce: Kroupová - Rumančíková, Dědinová, Košíková, Šafářová (67. Stránská) - Hlouchová (67. Marcinková), Ferencová (89. Jakubů), Krejčířová (58. Buryanová), Šubrtová (58. Truxová) - Skálová, Vithová. Trenér: Kaiser.
Frýdlant nad Ostravicí - Zbrojovka Brno 0:10 (0:5)
Branky: 6. a 33. Kanakimana, 11. a 88. Velich, 51. a 80. Granečný, 64. a 65. Gjorgievski, 16. Langer, 45. Vachoušek.
Sestava Zbrojovky: Prodělal - Penxa, Hunal (70. Kaká), Břečka, Zmrhal - Ševčík, Langer (46. Rymarenko) - Kanakimana (61. Žitný), Saal (61. Gjorgievski), Vachoušek (46. Granečný) - Velich. Trenér: Svědík.
Křimice - FK Teplice 1:2 (0:1)
Branky: 65. Kraml - 17. Jukl, 75. Fortelný.
Sestava Teplic: Lichtenberg - Švanda, Taraduda, Večerka (63. Vientiess), Harušťák - Kodeš (70. Fortelný), Jukl (63. Náprstek) - Hopi (86. Bílek), D. Mareček, Krejčí (46. Auta) - Zlatohlávek (46. Kozák). Trenér: Frťala.
Velká Bíteš - 1. FC Slovácko 1:2 (0:1)
Branky: 54. Pfeffer - 37. Kostadinov, 85. Dolžnikov.
Sestava Slovácka: Halouska - Slončík, Král, Alabi (72. Behiratche) - Ndubuisi (64. Juroška), Kostadinov (64. Hruška), Sosseh, Blahút - Dolžnikov, Marinelli (46. Šviderský) - Niarchos (64. Horský). Trenér: Jelínek.
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