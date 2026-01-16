Přeskočit na obsah
16. 1.
Sport

Durosinmi se v Itálii fantasticky uvedl. Pise zachránil proti Bergamu remízu

ČTK

Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi se po přestupu z Plzně do Pisy uvedl při svém debutu v italské lize gólem. Dva dny po dotažení transferu z Viktorie se dostal na hřiště jako střídající hráč a pomohl týmu k remíze 1:1 s Bergamem. Pisa se díky bodu před víkendovým programem odlepila v neúplné tabulce z posledního místa.

Rafiu Durosinmi
Rafiu DurosinmiFoto: Aktuálně.cz
Třiadvacetiletý kanonýr přišel na trávník v 68. minutě za bezbrankového stavu, po čtvrt hodině ale Atalantu poslal do vedení Krstovič. Už po čtyřech minutách odpověděl Durosinmi, který po centru do pokutového území hlavičkou vyrovnal. Potvrdil tak své střelecké kvality, v Plzni v této sezoně nasbíral už sedm gólů.

Jen na lavičce Pisy zůstal český mládežnický reprezentant Louis Buffon. Osmnáctiletý syn bývalého slavného brankáře Gianluigiho Buffona, jenž má české občanství po matce, šanci v útoku nedostal.

Italská fotbalová liga - 21. kolo:

Pisa - Bergamo 1:1 (87. Durosinmi - 83. Krstovič).

Tabulka:

1.

Inter Milán

20

15

1

4

43:17

46

2.

AC Milán

20

12

7

1

33:16

43

3.

Neapol

20

12

4

4

30:17

40

4.

Juventus Turín

20

11

6

3

32:16

39

5.

AS Řím

20

13

0

7

24:12

39

6.

Como

20

9

7

4

28:16

34

7.

Bergamo

21

8

8

5

26:20

32

8.

Boloňa

20

8

6

6

29:22

30

9.

Lazio Řím

20

7

7

6

21:16

28

10.

Udine

20

7

5

8

22:32

26

11.

Sassuolo

20

6

5

9

23:27

23

12.

FC Turín

20

6

5

9

21:32

23

13.

Cremona

20

5

7

8

20:28

22

14.

Parma

20

5

7

8

14:22

22

15.

FC Janov

20

4

7

9

22:29

19

16.

Cagliari

20

4

7

9

21:30

19

17.

Lecce

20

4

5

11

13:28

17

18.

Fiorentina

20

2

8

10

21:31

14

19.

Pisa

21

1

11

9

16:31

14

20.

Hellas Verona

20

2

7

11

17:34

13

