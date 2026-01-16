Durosinmi se v Itálii fantasticky uvedl. Pise zachránil proti Bergamu remízu

Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi se po přestupu z Plzně do Pisy uvedl při svém debutu v italské lize gólem. Dva dny po dotažení transferu z Viktorie se dostal na hřiště jako střídající hráč a pomohl týmu k remíze 1:1 s Bergamem. Pisa se díky bodu před víkendovým programem odlepila v neúplné tabulce z posledního místa.
Třiadvacetiletý kanonýr přišel na trávník v 68. minutě za bezbrankového stavu, po čtvrt hodině ale Atalantu poslal do vedení Krstovič. Už po čtyřech minutách odpověděl Durosinmi, který po centru do pokutového území hlavičkou vyrovnal. Potvrdil tak své střelecké kvality, v Plzni v této sezoně nasbíral už sedm gólů.
Jen na lavičce Pisy zůstal český mládežnický reprezentant Louis Buffon. Osmnáctiletý syn bývalého slavného brankáře Gianluigiho Buffona, jenž má české občanství po matce, šanci v útoku nedostal.
Italská fotbalová liga - 21. kolo:
Pisa - Bergamo 1:1 (87. Durosinmi - 83. Krstovič).
Tabulka:
1.
Inter Milán
20
15
1
4
43:17
46
2.
AC Milán
20
12
7
1
33:16
43
3.
Neapol
20
12
4
4
30:17
40
4.
Juventus Turín
20
11
6
3
32:16
39
5.
AS Řím
20
13
0
7
24:12
39
6.
Como
20
9
7
4
28:16
34
7.
Bergamo
21
8
8
5
26:20
32
8.
Boloňa
20
8
6
6
29:22
30
9.
Lazio Řím
20
7
7
6
21:16
28
10.
Udine
20
7
5
8
22:32
26
11.
Sassuolo
20
6
5
9
23:27
23
12.
FC Turín
20
6
5
9
21:32
23
13.
Cremona
20
5
7
8
20:28
22
14.
Parma
20
5
7
8
14:22
22
15.
FC Janov
20
4
7
9
22:29
19
16.
Cagliari
20
4
7
9
21:30
19
17.
Lecce
20
4
5
11
13:28
17
18.
Fiorentina
20
2
8
10
21:31
14
19.
Pisa
21
1
11
9
16:31
14
20.
Hellas Verona
20
2
7
11
17:34
13
