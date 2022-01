Na konci Dakaru usmíření? Macík se nad zapadlým Casalem slitoval

Rallye Dakar dnešním dnem končí. Ale ještě v předposlední 11. etapě došlo k situaci, kdy Martin Macík se svým kamionem pomohl vytáhnout zapadlou Tatru Ignacia Casaleho. I přesto, že oba týmy měly mezi sebou dva dny předtím silnou roztržku.

V průběhu deváté etapy se Macík a Casale pustili do křížku. Macík obvinil pilota týmu Buggyra Racing, že ho nenechal předjet, když už mu o nic nešlo a nejel na celkové pořadí. Casale Macíkovi vzkázal, že mu nechal k předjetí dost příležitostí, ale že Iveco týmu Big Shock! Racing není dost rychlé.



Ale po čtvrtečním vytažení z dun Casale a jeho mechanik Tomáš Šikola Macíkovi děkovali. Ten byl rád, že pomohl. "Určité věci by měly zůstat mezi řidiči, aby se do toho nesr*li ostatní," okomentoval situaci Macík ve zjevné narážce na šéfa Buggyry Martina Koloce, který se do sporu obou jezdců vmísil.