Drtivý úspěch v zámořské anketě. Češkám se na OH věří víc než mužům

České medailové naděje na nadcházející zimní olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo se upínají i k lednímu hokeji. Lepší vyhlídky než David Pastrňák a spol. ale mají ženy.
Mužská reprezentace, poskládaná ze šesti různých lig, se bude muset k medaili probít skrz Kanadu, Spojené státy, Švédsko a Finsko, čtyřku největších favoritů, v jejichž sestavách najdete s jedinou výjimkou jen hvězdy slavné NHL.
České ženy jsou medailovému úspěchu blíž. V dávnější minulosti sice olympiádu vůbec nehrály a při premiéře v Pekingu 2022 vypadly ve čtvrtfinále, ale teď už patří k favoritkám.
Online deník The Athletic nedávno zveřejnil anketu, v níž hráčky severoamerické PWHL, ženské obdoby NHL, anonymně tipovaly, kdo si v Miláně rozdělí cenné kovy. A Češkám věští bronz hned 34 z 46 respondentek.
Finky, které v minulosti vyhrály čtyři olympijské bronzy včetně toho posledního, obdržely jen sedm hlasů. Následovaly Švédky se třemi hlasy a Švýcarky se dvěma.
„Z potenciálně těsného hlasování se vyklubalo jednoznačné vítězství Češek, které získaly drtivou většinu hlasů,“ napsala k tomu novinářka Hailey Salvianová.
O prvních dvou místech bylo jasno předem. Respondentky, a to včetně čtyř z Evropy, tipovaly buď Kanadu a USA, nebo to samé s prohozeným pořadím. Zámořské státy jsou naprostými hegemony ženského hokeje, nikdo jiný olympiádu ani mistrovství světa ještě nevyhrál.
K jednomu překvapivému tipu ale přeci jen došlo. Nejmenovaná kanadská hráčka pasovala na stříbro Češky místo Američanek.
Ženský hokej jde v tuzemsku rychle nahoru. Ještě v první polovině desátých let hrály Češky převážně nižší skupiny světového šampionátu, pak ale hned při premiéře mezi elitou postoupily do čtvrtfinále. A v roce 2022 získaly první seniorskou medaili, bronz. Od té doby končí nejhůř na čtvrtém místě.
Jejich rostoucí věhlas je opřený i o to, že osm z nich působí v PWHL, nejzářnější ženské soutěži současnosti. Žádná evropská země nemá tolik zástupkyň.
Všech osm proniklo do olympijské nominace. Mezi nimi je jednička posledního ligového draftu Kristýna Kaltounková nebo dlouholeté reprezentační opory jako Tereza Vanišová či Kateřina Mrázová.
„Dá se úspěšně argumentovat, že tohle je nejsilnější tým, který kdy Češky na mezinárodním turnaji měly,“ napsal Ben Steiner z webu Daily Faceoff.
Výběr kanadské trenérky Carly MacLeodové odstartuje v Miláně už 5. února proti USA, den před zahajovacím ceremoniálem.
Systém turnaje je úplně jiný než u mužů. Aby se předešlo nedůstojným debaklům, je deset reprezentací rozděleno do dvou výkonnostních skupin po pěti.
Češky jsou v první skupině, v níž mají čtvrtfinále jisté. Čím výše se ale umístí, tím papírově lehčího soupeře dostanou. Pokud například skončí třetí za Kanadou s USA, půjdou na vítěze slabší skupiny, z níž postupují jen tři týmy.
„Realistickým cílem pro Češky je bronz,“ uvedl Steiner.
„Není ale důvod, proč by se Kaltounkové nemohl splnit sen o stříbrné nebo zlaté medaili,“ dodal s odkazem na prohlášení české hvězdy, kterou „už unavuje číst“ o tom, že boj o zlato je jen záležitostí zámořských velmocí…
Konec dohadům, kde pacienta odoperují lépe. Vedení resortu zdravotnictví chce výsledky léčení zveřejňovat. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to řekl náměstek ministra zdravotnictví Ladislav Švec. Lidé tak budou mít poprvé podrobný přehled o tom, kolik výkonů která nemocnice provede. Dozví se také, kde se pacienti po zákroku zotaví rychle a kde to naopak protáhnou komplikace.