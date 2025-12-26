Drtivá třetina Pardubic přinesla obrat. Karlovy Vary jsou už druhé

Hokejisté Pardubic porazili v 34. kole extraligy Třinec 5:3 a upevnili si vedení v soutěži. Na druhé Karlovy Vary má Dynamo náskok čtyř bodů. Energie vyhrála devátý z posledních deseti zápasů, když zvládla duel v Liberci 3:2.
Východočeši duel proti Ocelářům rozhodli ve třetí třetině, kterou vyhráli 4:1. Gólem a dvěma asistencemi se na výhře domácích, kteří ovládli čtvrtý z posledních pěti utkání a ve všech bodovali, podílel útočník Roman Červenka.
První velkou šanci Východočechů ještě brankář Ocelářů Mazanec zlikvidoval, když si poradil se střelou Mikliše i dorážkou Vondráčka. Ve 12. minutě už ale Dynamo vedlo, když Červenka ideálně našel Hájka a pardubický obránce přesnou střelou mezi kruhy otevřel skóre utkání. Hosté mohli vyrovnat v 19. minutě, brankář Will ale střelu Hudáčka zlikvidoval.
Pardubičtí byli aktivní i ve druhé třetině, úvodní šance Červenky ovšem gólem neskončily. Ve 27. minutě naopak udeřili Oceláři. Po střele Hudáčka se k puku dostal Hrehorčák, vyjel zpoza branky a procpal puk za Willa. Vzápětí následovalo první vyloučení zápasu, na trestnou lavici zamířil pardubický Sobotka. Třinci se nejprve v početí výhodě nevedlo, v oslabení střílel Stránský, ale souběžně s koncem trestu se Oceláři dočkali. Ukázkovou souhru zakončil zblízka Hudáček.
Pardubice měly řadu dalších šancí, ale Třinec dál držel těsně vedení. Mazance nepřekonal ani Sobotka, ve 38. minutě v rychlém sledu neuspěli Lauko a Červenka. Poměr střel na branku ve druhé třetině byl 20:3 pro Pardubice, přesto skórovali pouze hosté. A to hned dvakrát a otočili průběžný stav na 2:1 z pohledu Třince.
Třetí část zahájili Pardubičtí v početní výhodě, která byla ještě vylepšena po vyloučení Musila. Dynamo hrálo v pěti proti třem, když Červenka oslovil Košťálka, jehož dělovka skončila v třinecké brance. Bylo vyrovnáno, ale ne na dlouho. Ve 45. minutě zakončil opět po rychlém vyjetá zpoza branky Michal Kovařčík a puk domácí odpálili až těsně za brankovou čárou.
Pardubice opět vyrovnaly za necelé tři minuty, když z ideální střelecké pozice mířil přesně obránce Ludvig. V 52. minutě pak rozehráli domácí další přesilovku, když hosté hráli v šesti. Po přihrávce Gazdy se u třinecké branky prosadil Sedlák a upravil na 4:3 pro domácí. Oceláři v závěru odvolali brankáře, vyrovnat ale nedokázali. Naopak poslední slovo měl nejproduktivnější hráč soutěže Červenka.
Energie musela otáčet
Karlovy Vary i Liberec vstoupily do svátečního utkání poměrně vlažně, i přesto šli domácí brzy do vedení. V 7. minutě šikovně tečoval Šimkovo nahození od modré čáry za Králova záda Lenc a připsal si 16. gól v sezoně.
Hosté mohli brzy odpovědět zásluhou Bambuly, brankář Kváča byl ale připravený. První přesilovku v zápase si zahráli Bílí Tygři, Energie se však ubránila. Krátce po skončení oslabení navíc dokázali hosté vyrovnat, když Kváčovi mezi rukou a tělem propadla střela Jakse.
V úvodu druhé třetiny nejprve zahrozil Jones, Kváča ale dobře zasáhnul. Krátce na to už však Karlovarští dokázali skórovat a otočit vývoj utkání ve svůj prospěch. Hezkou individuální akcí se blýskl sedmnáctiletý Tomek a poslal hosty do vedení.
Severočeši ale přispěchali s rychlou odpovědí, po dobrém napadání a důrazu na brankovišti se prosadil Pytlík a vyrovnal. Ani radost domácích však neměla dlouhého trvání. V přesilové hře Černoch krásným pasem vybídnul ke skórování Beránka, jenž poslal Energii znovu do vedení. Poté mohli Liberečtí opět vyrovnat, proti gólové šanci Petrovského se ale zaskvěl Král.
Další skvělé zákroky vytáhnul hostující brankář, který až do minulé sezony působil v Liberci, na začátku třetí části. Postupně zneškodnil velké šance Najmana a Ahaca. Na druhé straně se do samostatného úniku dostal Jones, při zakončení byl však zahákován Pytlíkem a hlavní rozhodčí nařídili trestné střílení. K jeho exekuci se rozjel sám Jones, Kváču ale nepřekonal.
Další možnost odskočit do dvoubrankového trháku měli hosté ve čtyřminutové přesilovce, Liberec v čele s Kváčou se ale výborně ubránil. Poté se do brejku dostal Šťastný, tváří v tvář Kváčovi ale neuspěl. Pět minut před třetí sirénou hráli Severočeši přesilovku a blízko vyrovnání byl Faško-Rudáš. Přesunující se Král ale proti jeho střele vytáhnul zákrok zápasu. Vyrovnat Tygři nedokázali ani v power play.
34. kolo hokejové extraligy:
České Budějovice - HC Kometa Brno 3:2 po sam. náj. (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 1. Ordoš (Bulíř), 37. Cibulka (Lantoši, Bulíř), rozhodující nájezd Lantoši - 23. Kollár (Ščotka, K. Pospíšil), 25. Cingel (Š. Stránský, Flek). Rozhodčí: Pražák, Jaroš - Špůr, Hnát. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 6421 (vyprodáno).
České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Cibulka, Vála, Pýcha, M. Doudera, Kachyňa - Ordoš, Bulíř, Lantoši - Olesen, F. Přikryl, Kubík - M. Beránek, Toman, Kašlík - Chlubna, P. Novák, Humeník. Trenér: Čihák.
Brno: Stezka - F. Král, Zábranský, Ščotka, Holland, Ďaloga, Bartejs, Gulaši - K. Pospíšil, Cingel, Flek - Š. Stránský, Kollár, A. Zbořil - H. Zohorna, T. Zohorna, D. Moravec - J. Kos, Ekrt, Ferda. Trenér: Pokorný.
HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)
Branky a nahrávky: 12. Hájek (Červenka, Lauko), 42. Košťálek (Červenka), 48. Ludvig (Mandát), 53. Sedlák (Gazda, Košťálek), 60. Červenka - 27. Hrehorčák (L. Hudáček), 30. L. Hudáček (O. Kovařčík, Cienciala), 45. M. Kovařčík (A. Nestrašil, O. Kovařčík). Rozhodčí: Jeřábek, Kika - Rampír, Blažek. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:0. Diváci: 10.098.
Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Hájek, Gazda, Ludvig, Mikliš - Lauko, Sedlák, Červenka - Mandát, Kondelík, Kelemen - Tourigny, Sobotka, Hrníčko - Vondráček, J. Stránský, Kaplan. Trenér: Pešán.
Třinec: Mazanec - M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Nedomlel, D. Musil, Kundrátek - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Cienciala, Daňo - Dravecký, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Moták.
HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 9. Hladonik (J. Zbořil), 20. Nellis (Abdul, Yetman), 27. Yetman (Nellis, Abdul), 29. Fasner (Lednický, M. Přibyl), 42. J. Šír (J. Zbořil, Macias), 57. Kalus (Edmonds, Hladonik). Rozhodčí: Pilný, Vrba - Lederer, Peluha. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 4963.
Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, Rašner, Rayen Petrovický - Navrátil, Kusko, Plášek - Matýs, Čacho, Krastenbergs - Orsava, O. Najman, Fridrich - Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.
Vítkovice: Hrachovina - Wesley, Demel, Kňažko, Brůna, Port, J. Zbořil, Prčík - Yetman, Nellis, Abdul - Edmonds, Hladonik, Kalus - Lednický, M. Přibyl, Fasner - Řehák, J. Šír, Macias. Trenér: Varaďa.
HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 6. Filip (Schleiss, O. Pšenička), 39. Filip (Zámorský ), 44. Schleiss (Simon). Rozhodčí: Ondráček, Květoň - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 7144.
Plzeň: Malík - Zámorský, Percy, Merežko, Kvasnička, Lajunen, Šalda - L. Strnad, Filip, Měchura - Holešinský, Simon, Schleiss - M. Petman, V. Petman, Teplý - O. Pšenička, Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.
Kladno: Dansk - M. Jandus, Mendel, Blain, T. Tomek, Wylie, Pietroniro, Piskáček - Ojamäki, Audette, Robins - Kelly Klíma, Vigneault, M. Procházka - M. Marcel, Konečný, Forman - Lisler, Melka, Bareš. Trenér: Čermák.
Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 35. Nenonen (Melancon), 41. Pour (Nenonen, Kohout) - 15. Šenkeřík (Komuls, Hännikäinen), 22. Pištěk (Holmström, Hännikäinen), 30. O. Kaše (Hännikäinen). Rozhodčí: Sýkora, Cabák - J. Svoboda, Štěpánek. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:1. Diváci: 4254.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, Mudrák, Dlapa, Pláněk, Kalina - Nenonen, Bunnaman, Marha - Jergl, Pilař, Kohout - Radil, Miškář, R. Pavlík - Kusý, Hašek, Pour. Trenér: T. Martinec.
Litvínov: M. Tomek - Czuczman, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Komuls, Šenkeřík, Plutnar - O. Kaše, Sukeľ, Hlava - Hännikäinen, Bednařík, Pištěk - Maštalířský, Holmström, J. Brož - Zygmunt, Jurčík, Koblasa - Šprynar. Trenér: Petr.
Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 7. Lenc (Šimek, Weatherby), 28. Pytlík (A. Musil, A. Najman) - 12. Jaks (Jiskra, Jones), 25. P. Tomek (Jaks), 29. O. Beránek (Černoch, Bambula). Rozhodčí: Barek, Zeliska - Lhotský, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 6104.
Liberec: Kváča - Hanousek, Šimek, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Kolmann - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, Filippi, Pérez - A. Musil, A. Najman, Pytlík - O. Procházka, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.
Karlovy Vary: D. Král - M. Kočí, J. Myšák, Jaks, D. Mikyska, D. Moravec, Mamčics, Dello - O. Beránek, Černoch, Šťastný - Bambula, Jones, Sapoušek - P. Tomek, Egle, Jiskra - Koffer, Minárik, Lukošik. Trenér: Patera.
1.
Pardubice
33
18
2
4
9
104:76
62
2.
Karlovy Vary
33
18
1
2
12
83:81
58
3.
Sparta
35
16
4
1
14
108:88
57
4.
Hradec Králové
34
15
5
1
13
91:80
56
5.
Vítkovice
36
16
3
2
15
98:99
56
6.
Plzeň
34
14
3
6
11
85:67
54
7.
Třinec
34
15
4
1
14
100:87
54
8.
Liberec
34
16
0
5
13
87:83
53
9.
Brno
33
15
2
4
12
90:87
53
10.
České Budějovice
34
13
5
2
14
93:91
51
11.
Olomouc
35
14
3
2
16
80:100
50
12.
Kladno
34
9
3
5
17
77:99
38
13.
Mladá Boleslav
33
10
3
2
18
63:88
38
14.
Litvínov
34
9
2
3
20
72:105
34
ŽIVĚRusko rozmisťuje hypersonické rakety na základnách v Bělorusku, zjistili experti
Moskva pravděpodobně rozmisťuje nové hypersonické balistické rakety schopné nést jaderné hlavice na bývalé letecké základně ve východním Bělorusku. Píše to agentura Reuters s odvoláním na americké výzkumníky, podle nichž by krok mohl posílit schopnost Ruska zasahovat raketami cíle napříč Evropou.
Odjíždíte na Silvestra na hory? Připravte se na opravdovou zimu, radí meteorologové
Na přelomu roku do Česka přijde zima. Teploty i přes den budou jen mírně nad nulou, hlavně na horách bude sněžit a lze očekávat sněhové jazyky i závěje. Na sociální síti X to uvedli meteorologové.
Útočník v metru v centru Paříže pobodal tři ženy
Neznámý pachatel dnes v několika stanicích metra v centru Paříže bodnou zbraní zranil tři ženy. Z míst činů uprchl, uvedla agentura AFP s odvoláním na dopravní podnik francouzské metropole.
„Spadlo ti to. Asi vítr, ne?“ Při natáčení S čerty nejsou žerty došlo i na popáleniny
Patří k nejoblíbenějším českým filmovým pohádkám a za čtyřicet let své existence si získala fanoušky několika generací. Podle databáze ČSFD je dokonce nejlépe hodnocenou českou filmovou pohádkou vůbec, těsně před klasikou Byl jednou jeden král z roku 1954.