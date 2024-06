Drsné strkanice i nadávky v tréninku. Němci těsně před startem Eura řeší rozkol týmu

Jsou pod obrovským tlakem. Vždyť jen jejich tréninky sledovaly čtyři tisíce fanoušků. Německý fotbalový tým před pátečním startem domácího mistrovství Evropy řeší i konflikt dvou hráčů reprezentace.

Ještě neuplynuly ani dva týdny, co se ti dva utkali proti sobě o nejprestižnější klubovou trofej - pohár pro vítěze Ligy mistrů. A tak není divu, že vzájemná jiskra rivality mezi nimi stále ještě neuhasla.

Řeč je o útočníkovi Borussie Dortmund Niclasi Füllkrugovi a obránci Realu Madrid Antoniu Rüdigerovi.

Oba to v pondělním tréninku národního týmu hodně přehnali s nasazením. A bylo jim jedno, že přihlíží čtyři tisícovky německých fanoušků kolem hřiště.

Při nácviku standardních situací se pustili do hodně agresivních soubojů. Rüdiger stáhl Füllkruga několikrát k zemi.

A ten si to nenechal líbit, podle svědků prý zadáka madridského velkoklubu sprostě seřval, či dokonce "proklel" a jejich vzájemné pošťuchování nemělo daleko k pěstní potyčce.

Situaci nakonec vyřešil asistent trenérského týmu a poslal Rüdigera připravovat se individuálně.

Německý deník Bild posléze zveřejnil video z tréninku, kde je celá pošťuchovačka jasně vidět a na přetřes přišla i v dalších médiích.

Pues sí. Efectivamente, Rüdiger y Füllkurg casi llegan a las manos. Vaya, que tienen que venir los geos para intervenir y todo...



En fin, la de tonterías que hay que leer en algunos medios...pic.twitter.com/18hdSEHho5 — Madrid Sports (@MadridSports_) June 11, 2024

Před novináři pak uklidňoval veřejnost další hvězdný hráč Realu Toni Kroos. "Podle mě je dobře, když se něco takového stane v tréninku. Ale je třeba říct, že to nebylo tak vážné, jak se zdálo. Naštvaný byl hlavně Niclas, protože chtěl, ať to někdo píská," zavtipkoval na účet hráče Borussie zkušený záložník.

Druhý den se oba výtržníci objevili na hřišti bok po boku s širokými úsměvy na tvářích. "Myslím, že Niclas pochopil, že byla velká chyba pouštět se do souboje s Antoniem," dodal s úsměvem Kroos.

I on si uvědomuje, že tlak na to, aby se před domácím publikem opakoval úspěch z roku 2014, kdy Němci ovládli mistrovství světa, je velký.

"Je to díky tomu ještě mimořádnější. Dostanete okamžitě zpětnou vazbu, jak pozitivní, tak negativní. Máme velkou zodpovědnost za atmosféru v zemi v příštích týdnech. Víme, jaké to bude, ale zároveň je to velká čest a radost hrát na takovém turnaji. Kolik hráčů dostane příležitost zahrát si šampionát doma?" nechal se slyšet Kroos.

Svěřenci trenéra Juliana Nagelsmanna vyzvou v pátečním zahajovacím utkání šampionátu Skotsko.

Ve skupině A se poté utkají s Maďarskem a Švýcarskem. Jsou tedy jasnými favority.