Dřinu v horách Hirt ustál, v královské etapě se blýskl šestým místem

Španělský cyklista Enric Mas udržel v předposlední 20. etapě Vuelty červený trikot lídra a pouze nedělní rovinatý úsek s cílem v Granadě ho dělí od celkového triumfu. Český vrchař Jan Hirt dojel v královské etapě šestý a zaznamenal nejlepší výsledek v letošním ročníku. Z vítězství se radoval šestatřicetiletý Španěl Mikel Landa.
Mas skončil v etapě s cílovým stoupáním na Collado del Alguacil čtrnáctý. Sice nestačil na průběžně třetího Rakušana Felixe Galla, ale setřásl největšího konkurenta Primože Rogliče ze Slovinska a náskok v celkovém vedení zvýšil na 2:15 minuty. Jednatřicetiletý člen týmu Movistar tak téměř jistě vyhraje svou první Grand Tour a bude prvním španělským vítězem Vuelty od triumfu Alberta Contadora v roce 2014.
Pětatřicetiletý Hirt se v náročné 186,8 km dlouhé etapě s třemi vrchařskými prémiemi první kategorie a stoupáním do cíle nejvyšší kategorie blýskl nejlepším etapovým výsledkem na Grand Tour od roku 2022. Tehdy na svém oblíbeném Giru d'Italia jednu etapu vyhrál a také byl třetí.
Cyklistický závod Vuelta - 20. etapa (La Calahorra - Collado del Alguacil, 186,8 km):
1. Landa (Šp./Soudal Quick-Step) 4:58:01, 2. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -47, 3. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech) -1:27, 4. Miquel (Šp./Bahrain Victorious) -3:00, 5. Berrade (Šp./Equipo Kern Pharma) -4:12, 6. Hirt (ČR/NSN) -4:18.
Průběžné pořadí: 1. Mas (Šp./Movistar) 70:56:58, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -2:15, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:44, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -6:54, 5. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -8:45, 6. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -9:28, ...15. Hirt -45:09.
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