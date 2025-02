Drama může rozseknout i rada od Brücknera. A kdo se může stát hrobařem Slavie?

Může ještě fotbalová Slavia vůbec ztratit titul? A přeskočí Sparta nakonec v tabulce plzeňskou Viktorii v boji o klíčovou druhou příčku?

Budou se slávisté radostně bít v prsa i na konci sezony, jako to na snímku předvádí jejich opora Lukáš Provod? | Foto: Milan Kammermayer

U jedničky zůstává odpověď stejná jako před Vánoci: červenobílí by si mohli mistrovský titul pohřbít jen sami.

Boj o stříbro a bronz ovšem úvod jara zase zdramatizoval. Rozhodne, jestli si viktoriáni vezmou k srdci radu od Karla Brücknera, Letenští přestanou být spokojení s málem a Baník udrží vzestupnou tendenci.

Tým Jindřicha Trpišovského vede po 21 kapitolách o deset bodů před stříbrnou Viktorií Plzeň, o třináct před třetí Spartou a o čtrnáct před čtvrtým Baníkem Ostrava.

Kdyby tohle slávisté s jejich kádrem prohospodařili, byli by za hlupáky. Ale nezapomeňme, že i druhé místo zajišťuje lístek do druhého předkola Champions League. Takže náboj tu je. Ne že ne.

Na místě je tedy malá inventura toho, co rozhodne zápolení vedoucí čtyřky o pořadí na stupních vítězů.

Slavia Praha

Čísla z jarního startu vyhlížejí idylicky. Dva zápasy, šest bodů, nula inkasovaných branek. Ovšem do optimálního herního kabátu se ještě Trpišovského orchestr neoblékl.

Z hlediska intenzity hry platí jednoznačně za premianta. "Jsou to neskutečné motorky. Sprintují, skoro až létají a mají neskutečnou kondici," pojmenoval David Střihavka, trenér Pardubic, po sobotním vzájemném zápase největší eso slávistů.

Další poznávací znamení? Dominance na míči. V každém zápase Evropské ligy se červenobílí mohli pochlubit vyšší kontrolou balonu než soupeř.

Podíváme-li se na doteky s míčem ve vápně soků, také patřili k nejlepším. V EL nastřádali 265 doteků s míčem v soupeřově šestnáctce.

Ale potíž je v tom, kolik z toho dokázali vytěžit. V tomto ročníku EL to bylo jen sedm gólů. Méně jich vstřelily pouze Malmö, Razgrad, Dynamo Kyjev a Karabach.

Protivníci byli efektivnější. Nashromáždili sice jen 120 doteků s míčem v červenobílém pokutovém území, ale skórovali jedenáctkrát.

V české lize jsou Trpišovského boys nejproduktivnější, vygenerovali již 44 gólů (Plzeň 42, Sparta 40, Baník 34). Mohlo to být ještě lepší, kdyby přidali do ofenzivy větší množství úderných ingrediencí.

Jednou z nich jsou zpětné centry od brankové čáry. V současném fotbale z nich padá více branek než po centrech z boku či z hloubky hřiště.

Jenže ve slávistickém podání má převahu druhá a třetí varianta centrů. Pak se stane, že mužstvo kraluje celé ligové fázi Evropské ligy v počtu centrů (226, 2. Galatasaray 210, 3. Nice 172), ovšem vítězný a postupový efekt to nepřinese.

Byť Slavia inkasovala v tomhle ligovém ročníku jen sedm branek, což je bezkonkurenčně nejméně (Plzeň 19, Sparta 22, Baník 20), i v defenzivě se najdou mouchy.

V Lize mistrů, kam slávisté kvapem míří, soupeři nebudou brzdit útoky v situacích, kdy se před nimi otevře šance pro přečíslení po ztrátách míčů hráčů v červenobílých dresech ve vysokém postavení.

Pardubičtí borci v takových případech trestuhodně zpomalili a umožnili Trpišovského svěřencům návrat pod míč. Podobný luxus slávistům top evropské celky nedopřejí.

Viktoria Plzeň

Trenérský matador Miroslav Koubek nesnese šlendrián a nedodržování předem daných a nacvičených pravidel v obraně i v útoku. O to víc ho rozpálila úvodní jarní porážka v Olomouci.

Konkrétně pak totální kolaps při bránění dvou banálních standardních situací. Kvůli tomu se Sparta mohla docvaknout na rozdíl tří bodů, což nabudilo její motivaci.

Karel Brückner, trenérská legenda z Hané, na otázku, proč jeho týmy skoro neinkasovaly z rohů nebo po rozehraných přímých kopech, odpovídal: "Protože bráníme míč."

Po olomoucké zkušenosti se tahle rada může západočeské ekipě velmi hodit. Sparta umí spustit hromy a blesky po rozích i dlouhých autových vhazováních.

Spravit však musejí viktoriáni defenzivu celkově. Dvěma brankám, které jim teď o víkendu nasypal do sítě Slovan Liberec, šlo rozhodně předejít.

Detailista Koubek se nejspíš ptal krajního stopera Jemelky, proč před prvním obdržených gólem nesprintoval rychleji zajistit po autu hostů středního obránce Markoviče. Ten se potom nechal naivně obejít, z čehož vzápětí byla pohroma za zády brankáře Jedličky. Ovšem kdyby se Hejda s Havlem dříve posunuli k míči, Severočeši by se nemohli radovat.

A pokud by před druhou libereckou trefou podnikli rychlejší návrat plzeňští ofenzivní hráči, Hlavatý by se k výstavní ráně taky nedostal.

Pragmatický fotbal založený na poctivém týmovém aktivním bránění dovedl Plzeň k historickému postupu do play off Evropské ligy.

Držení míče měla jen 37,38 %, přesto vstřelila třináct gólů, tedy o šest víc než Slavia. Mužstvo se musí vrátit do těchto kolejí. A to už v dnešním zápase s Ferencvárosem Budapešť.

Sparta Praha

Na Letné oslavují návrat do Priskeho vítězných časů, ovšem měli by s tím šetřit. Relevantní zkouškou tým v jarní lize zatím neprošel.

Na Slovácku třetí tým tabulky uklidnil dárek od chybujícího brankáře Borka a intenzita jeho hry po přestávce znatelně opadla.

Utkání s Hradcem Králové? Hosté předvedli ve sparťanském chrámu, jak se bránit nemá. Votroci se snažili presovat, ale protože byli příliš roztažení, nemělo to valnou naději na úspěch. Přesto domácí po půli vypadli z rytmu a děkovali kalibrované ofsajdové čáře, že unikli srovnání stavu na 1:1.

No a dvě skutečné prověrky toho, jestli je Sparta po zimě lepší než ve druhé polovině podzimu, které mužstvo podstoupilo v Lize mistrů, nedopadly výstavně. Inter Milán si přijel pro kontrolovanou těsnou výhru a odjel s ní. Při prohře v Leverkusenu byli Letenští neškodní.

Trošku zarazilo, že hráči, trenéři i management byli po obou utkáních spokojení s tím, že tým nevyfasoval vyšší nášup. Není to na český kolos s cílem hrát pravidelně Ligu mistrů málo?

Plusem je zatím comeback ztraceného syna Kuchty. Ten se neprosadil v Midtjyllandu, aktuálně druhém mužstvu dánské ligy, ale při opětovném vstupu na českou nejvyšší scénu kraluje. Čím především?

Tím, že hraje ve sprintu, jak se současný fotbal má hrát. Týká se to akcí s míčem i bez něj. Pokud Kuchta tímhle infikuje celý tým, může se Plzeň strachovat o stříbrnou příčku.

Kdo by pochyboval o tom, že herní tempo nemá takovou moc, nechť si připomene podzimní utkání mezi Spartou a Plzní.

Letenští odehráli Ligu mistrů na hřišti Manchesteru City ve středu. Kdežto hráči ze západu Čech podstoupili duel na trávníku PAOK Soluň až ve čtvrtek. Od 60. minuty dohrávali po vyloučení Dweha o jednoho muže v poli méně a domácí ve třetí minutě nastavení dorovnali z 0:2 na 2:2. Viktoriáni v Řecku přespali. V Praze přistáli po 16. hodině a pak přejeli do Plzně. Regenerace, v sobotu předzápasový trénink a hurá na Spartu!

I když Friisova parta měla delší odpočinek, strategický lišák Koubek nezavelel k vyčkávané a k brejkům, naopak zvolil agresivní presink. A mdlý letenský tým tím dokonale zaskočil. Výsledek? Hosté podlehli 0:1, když se k jediné střele na bránu dopracovali až v nastavení.

Baník Ostrava

Majitel Václav Brabec začíná vidět pozitivní plody svých investic a plánů. Klub přebíral na pokraji klinické smrti, teď mu šlape akademie, béčko postoupilo do druhé ligy, áčko sahá znovu po evropských pohárech a chystá se výstavba Nových Bazalů za 2,5 miliardy korun.

Není pochyb, že velký podíl na sportovním vzrůstu má Luděk Mikloško. Inteligentní člověk, který do Baníku zavádí standardy z Premier League, nejkvalitnější fotbalové továrny na světě.

Nikdo ho nemůže oblafnout, protože z vlastního dlouholetého působení ve West Hamu United na různých pozicích ví, jak se dělá opravdový profifotbal.

Navíc je vzorovým příkladem férovosti a osobní statečnosti, kterou prokazuje i momentálně v boji se zákeřnou chorobou.

Ostatně i jemu může děkovat trenér Pavel Hapal za to, že zůstal na lavičce Baníku. Jeho židle se několikrát otřásala v základech. Ale kouč všechny turbulence přečkal, tým dospěl k pospolitosti, ve které ani Brazilec Ewerton nezapomíná, že musí bránit. A teď z toho všem kape profit. Zviditelňuje se mužstvo i jednotlivci.

Nebýt týmového progresu, nepřiletěla by Matěji Šínovi pozvánka do reprezentačního áčka. Samozřejmě není to ještě na hřišti vždy hitparáda moderního střihu, ovšem pracovitost a týmovost nescházejí. A jedině z toho může vyrůst krása.

Navíc z baníkovské rodiny přímo tryská touha po návratu mistrovských časů a památných zápasů na evropském jevišti.

Bylo by chybou nebrat Baník vážně.