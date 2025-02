Nejradši bych si urval hlavu, litoval Krčmář. Fanoušci chtějí medaili, ne osmé místo

Když dnes biatlonista Michal Krčmář dojel do cíle vytrvalostního závodu na mistrovství světa v Lenzerheide, chytil se za hlavu, zvedl ruce k obloze a prudce zabořil hůlky do sněhu.

Čtyřiatřicetiletý reprezentant bojoval do poslední položky o medaili, po dvou chybách a dvou trestných minutách na závěrečné "stojce" se ale propadl na osmou příčku. Českým novinářům řekl, že si závod na špici užil, netajil ale také hořkost.

"To gesto bylo takové vyjádření, že to bylo v hlavě a nejradši bych si ji urval," uvedl Krčmář, který přesně před týdnem dofinišoval ve smíšené štafetě pro nečekané stříbro.

Dnes jel na trati dlouhé 20 kilometrů dlouho o bronz. Po třech bezchybných položkách se pohyboval se startovním číslem 55 na třetí příčce. Při závěrečné střelbě vestoje ale minul třetí a čtvrtý terč a jeho naděje zhasla.

"Prostě se mi to ve čtvrtém kole dostalo hrozně do hlavy a nedokázal jsem se od toho oprostit. Na první ránu jsem čekal hrozně dlouho a pak tam přišel, asi z únavy, třes nohou. Ačkoliv jsem se snažil všemožnými způsoby ve čtvrtém kole přijet a být v normálním stavu jako předchozí tři položky, tak se mi to nepovedlo. A to je příčina toho, že jsem osmý a ne třetí," líčil Krčmář.

O tom, že jede o medaili, stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu 2018 dobře věděl. Dostával informace na trati.

"Když dáte tři nuly ve vytrvalostním, tak víte, že jedete vepředu. Lepší je vědět, na čem jste, a to dělá závodníky závodníkama, že to umí zvládnout. Já to dokázal ve štafetě, když jsem střílel o medaili. Dnes jsem to bohužel nezvládl, protože jsem měl na té trati moc času. Na té dvojce (kratším okruhu) to bylo tak rychlé, že jste neměli čas nad tím přemýšlet. To je možná ten rozdíl," uvedl s úsměvem Krčmář.

Rodák z Vrchlabí se umístil na vrcholné akci ve vytrvalostním závodě v první desítce popáté. Osmý byl také před dvěma lety v Oberhofu, jeho maximem v disciplíně na MS je páté místo z roku 2016.

"Prostě jsem osmý. Je to hezký a jsem strašně rád, že jsem ten závod absolvoval od začátku takhle vysoko. Užil jsem si ho od začátku do konce. Jsem moc rád, že i takhle ve 34 letech jsem toho schopný a umím ukázat, že to, co dělám, dělám dobře," řekl Krčmář.

Zůstávalo v něm ale i určité zklamání. "Výsledků v desítce mám docela dost, a jestli budu čtvrtý nebo desátý, mi už je, stejně jako mým fanouškům, asi trochu jedno. Oni chtějí medaili, že jo? Samozřejmě ve mně převládá spokojenost z kvalitního závodu a kvalitně odvedené práce a jediná hořkost tam je, že jsem nezvládl čtvrtou střelbu. Ale takový je sport, a kdyby to zvládal každý, tak jsou tam všichni," doplnil Krčmář.

Na mistrovství světa čeká Krčmáře ještě sobotní štafeta mužů a nedělní závod s hromadným startem. "Tam bude obrovsky těžké dostat se do desítky. Znovu to bude závod od nuly a budu muset pracovat jako dnes. Uvidíme, je to ještě daleko. Teď se připravím na štafetu, protože si myslím, že tam také nejsme bez šance na hezké umístění," doplnil Krčmář.