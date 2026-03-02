Přeskočit na obsah
Dostál vynikající úspěšností pomohl Anaheimu k další výhře

ČTK

Český hokejový brankář Lukáš Dostál 32 zákroky a dvěma zlikvidovanými nájezdy pomohl Anaheimu k výhře 3:2 po samostatných nájezdech nad Calgary. Útočník Ondřej Palát asistoval u vítězství New York Islanders 5:4 nad Floridou.

Flames Ducks Hockey
Lukáš Dostál v utkání proti CalgaryFoto: CTK
Dostál v brance Anaheimu naskočil i do třetího zápasu po olympijské pauze a pomohl Ducks ke třetí výhře. Poprvé však dostal úspěšnost zákroků nad 90 procent. V duelu s Calgary chytal s úspěšností zákroků 94,1 procenta a za svůj výkon byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Výbornou formu po pauze potvrdili také hokejisté newyorských Islanders, kteří stejně jako Anaheim vyhráli potřetí za sebou. V domácím zápase proti Floridě k tomu pomohl i Palát, který v polovině třetí třetiny připravil branku pro obránce Matthewa Shaefera.

NHL:

Pittsburgh - Vegas 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Branky: 15. Kindel, 26. Činachov, 30. Rust, 36. Rakell. 55. Brazeau. Střely na branku: 23:22. Diváci: 18.195. Hvězdy zápasu: 1. Kindel, 2. Šilovs, 3. Karlsson (všichni Pittsburgh).

Utah - Chicago 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky: 20. a 42. Teräväinen, 32. N. Foligno, 34. Slaggert. Střely na branku: 22:28. Karel Vejmelka za Utah odchytal celý zápas, inkasoval čtyři góly z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 12.479. Hvězdy zápasu: 1. Söderblom, 2. Teräväinen, 3. Foligno (všichni Chicago).

Minnesota - St. Louis 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky: 37. Kaprizov - 39. Mailloux, 57. Bučněvič, 60. R. Thomas. Střely na branku: 23:24. Diváci: 19.121. Hvězdy zápasu: 1. Hofer, 2. Thomas (oba St. Louis), 3. Kaprizov (Minnesota).

San Jose - Winnipeg 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 42. W. Smith, 62. Misa - 3. M. Barron. Střely na branku: 33:28. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovic (San Jose), 2. Hellebuyck (Winnipeg), 3. Misa (San Jose).

NY Islanders - Florida 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)

Branky: 19. a 51 M. Schaefer (na druhou Palát), 28. Soucy, 38. Horvat, 60. Anders Lee - 15. a 33. Bennett, 4. Vilmanis, 59. Reinhart. Střely na branku: 26:33. David Rittich za NY Islanders odchytal celý zápas, inkasoval čtyři branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 87,9 procenta. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Shaefer, 2. Anders Lee (oba NY Islanders), 3. Bennett (Florida).

Anaheim - Calgary 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 32. a 51. C. Gauthier, rozhodující sam. nájezd McTavish - 10. Farabee, 37. Šarangovič. Střely na branku: 36:34. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval dvě branky z 34 střel a úspěšnost zákroků měl 94,1 procenta. Diváci: 16.214. Hvězdy zápasu: 1. C. Gauthier, 2. L. Carlsson, 3. Dostál (všichni Anaheim).

Debata o plošné regulaci mobilních telefonů ve školách v Česku sílí. Zatímco většina evropských zemí v posledních dvou letech přistoupila k omezením, Česká republika ponechává rozhodnutí na jednotlivých ředitelích. Podle ředitele vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karla Strachoty by ale měl převzít iniciativu stát. „Já nebudu používat slovo zákaz, já budu používat slovo regulace,“ říká.

Některé nemocnice si chtějí samy vyrábět radioaktivní léky a látky pro diagnostiku, takzvaná radiofarmaka. Pro to by ale podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) byla potřeba změna legislativy. Její případné úpravy se budou v pondělí odpoledne projednávat na jednání, které svolal premiér Andrej Babiš (ANO) na úřad vlády.

