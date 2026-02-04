Dočkal se. Olympijský oheň zapálí vyhlášený italský playboy

Italské lyžařské legendy Alberto Tomna a Deborah Compagnoniová budou mít podle listu Gazzetta dello Sportu tu čest zapálit oheň při slavnostním zahájení olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Italský olympijský výbor informace nepotvrdil a prohlásil, že definitivní rozhodnutí o tom, kdo oheň v dějišti soutěží zažehne, padne až na poslední chvíli.
Tomba by měl podle Gazzetty dello Sport zapálit oheň u milánského vítězného oblouku Acro della Pace v době, kdy bude na nedalekém stadionu San Siro vrcholit slavnostní zahájení.
Compagnoniová by měla ve stejnou chvíli zažehnout oheň na Piazza Dibona v druhém hlavním centru her v Cortině d'Ampezzo.
Devětapadesátiletý Tomba i o čtyři roky mladší Compagnoniová jsou shodně trojnásobnými olympijskými šampiony a patří mezi nepopulárnější italské sportovce své generace. Už před dvaceti lety se zapojil do slavnostního finiše, oheň ale zapalovala Stefania Belmondová.
Tomba získal pod pěti kruhy dvě zlaté medaile za slalom a obří slalom v roce 1988 v Calgary, v obřím slalomu prvenství o čtyři roky později v Albertville obhájil. Za slalom bral ve Francii stříbro stejně jako poté v Lillehammeru. Compagnoniová v Albertville zahájila medailovou sbírku zlatem ze super-G, o dva roky později v Lillehammeru přidala triumf v obřím slalomu a v Naganu 1998 ovládla obří slalom a získala stříbro ve slalomu.
