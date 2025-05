Útočník Martin Nečas se dnes poprvé zapojil do tréninku hokejové reprezentace na mistrovství světa v Herningu. Na ledové ploše v Kvik areně se objevilo jen jedenáct hráčů, ostatní se připravovali individuálně v zázemí hlavní haly Jyske Bank Boxen. Odpolední trénink byl dobrovolný.

Šestadvacetiletý Nečas přiletěl do Dánska po vyřazení Colorada v 1. kole play off NHL ve čtvrtek, nedorazila mu ale hokejová výstroj, takže nemohl zasáhnout do pátečního prvního utkání na turnaji proti Švýcarsku. Aktuálně není ani na týmové soupisce, což je ale formalita.

Úřadující světoví šampioni porazili v repríze loňského finále Švýcarsko 5:4 v prodloužení. Další utkání čeká svěřence trenéra Radima Rulíka v neděli večer, kdy se od 20:20 utkají s Norskem.